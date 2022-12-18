КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Береговая охрана Японии: КНДР запустила две, предположительно, баллистические ракеты в сторону Японского моря

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) совершила запуск двух, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря с интервалом примерно 25 минут, сообщила Береговая охрана Японии.

Заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино сообщил, что ракеты пролетели порядка 500 км, после чего упали за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море, максимальная высота их полета составила 550 км. Он также выступил с утверждением, что обе запущенные КНДР ракеты были баллистическими, передает ТАСС.

Ино назвал ракетные запуски КНДР совершенно неприемлемыми, а также сообщил, что Токио выразил протест Пхеньяну по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с этим новым ракетным пуском КНДР. Минобороны Японии также занимается сбором и проверкой соответствующих данных.

В свою очередь южнокорейское Yonhap News Agency со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщило, что баллистические ракеты КНДР были запущены из провинции Пхенан-Пукто. По данным С, запуск произошел между 11.13 и 12:05 (05.13 – 06.05 мск) из района уезда Тончхан в сторону Японского моря.

По версии Yonhap News Agency, с начала 2022 года Пхеньян запустил 64 баллистические ракеты, в том числе восемь межконтинентальных.

Напомним, в пятницу Северная Корея успешно испытала твердотопливный двигатель большой тяги для «оружия нового типа».