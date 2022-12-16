В Москве впервые опубликовали рейтинг городских поликлиник

Политологи назвали развалившие СССР ошибки коммунистов на Украине

Распад СССР был предопределен еще при его создании, когда от исторической России отрезали территории и формировали из них национальные республики. Так, например, Украина увеличилась в три раза за счет земель, на которые не претендовали даже местные националисты. О том, какую роль сыграла Компартия и ее функционеры в развале созданной ею же державы, в четверг говорили историки и политологи на круглом столе.

«По мнению Геннадия Зюганова, в распаде СССР виноват плохой народ. Не тот народ достался коммунистам», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, открывая в четверг круглый стол на тему «Референдум, путч и Пуща: как коммунисты развалили Советский Союз». Так политолог прокомментировал заявление лидера КПРФ агентству РИА Новости.

По словам Зюганова, распада Советского Союза можно было избежать, если бы «народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы». Тогда не было бы Беловежских соглашений, которые 8 декабря 1991 года поставили точку в существовании Союза, и сейчас страна была бы «впереди планеты всей». Таким образом, сегодняшние лидеры Компартии винят в крупнейшей геополитической катастрофе XX века кого угодно, только не себя и своих предшественников, заметил Данилин.

Советский Союз, которому 30 декабря могло бы исполниться сто лет, распался не в последнюю очередь из-за той национальной политики, которую вели сами же создавшие СССР большевики, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Принцип права наций на самоопределение был вполне сознательно использован партией Ленина для того, чтобы привлечь на свою сторону националистов с окраин бывшей Российской империи, указал историк. «Во время революции 1917 года большевики не думали о будущем, не думали, как они потом будут воссоздавать страну, укреплять государство», – сказал Шаповалов.

При формировании национальных образований коммунисты «резали по живому, переформатируя пространство большой исторической России, которое складывалось на протяжении веков», полагает историк. По мнению Шаповалова, самым ярким примером было создание Украинской ССР. «После Гражданской войны небольшая по площади Малороссия увеличилась в два, если не в три раза», – заметил эксперт.

Большевики, по мнению историка, исходили из догматических соглашений, когда с санкции Ленина присоединяли к «крестьянско-хуторской» Украине пролетарские Донбасс и Харьков. Не менее абсурдным решением было включение в состав УССР губерний Новороссии и части Области Войска Донского, полагает Шаповалов. «Территории, которые даже украинские националисты не считали частью Украины, неожиданно были включены в ее состав», – подчеркнул историк.

Продолжением ленинской национальной политики стало решение Никиты Хрущева 1954 года – передать Украине Крым.

«Все процедуры советской Конституции по включению Крыма в состав Украины были нарушены.

Это происходило произвольно. Большая историческая Россия в результате действий большевиков очень сократилась», – напомнил Шаповалов.

При этом после победы над нацизмом, в послевоенный период страна стала одной из двух супердержав мира, отметили участники круглого стола. Советский Союз был государством с устойчивой экономикой, развитыми социальной сферой и медициной, сильной научной школой. Символами достижений СССР стали полет Юрия Гагарина в 1961 году и московская Олимпиада 1980-го. «Еще за 10 лет до развала СССР казался незыблемой глыбой, монументом», – заметил Данилин.

На ваш взгляд Распался ли бы Советский Союз без участия Михаила Горбачева? Да, СССР был обречен

Нет, влияние Горбачева было ключевым



Та геополитическая катастрофа, которая случилась в конце 1980-х – начале 1990-х произошла по вине безраздельно правившей в СССР партийной номенклатуры, руководства КПСС в центре и в союзных республиках, уверен политолог Александр Рудаков. «Партийно-хозяйственные элиты очень хотели получить свой кусок власти, свой кусок ресурсов», – подчеркнул эксперт.

С одной стороны, Политбюро вело себя «как слон в посудной лавке», инициировав «хлопковое дело» в Узбекистане и замену партийного руководства в Казахстане (что вызвало массовые протесты). С другой стороны, эта активность Москвы напугала коммунистические элиты в республиках, что стало одной из предпосылок распада, отметил Рудаков. «Тем более, что в принятой в 1977 году «брежневской» Конституции по-прежнему присутствовала гарантия права республик на выход из состава СССР», – сказал политолог.

Возможность сохранить единую страну была, но это было неинтересно партхозноменклатуре, делает вывод Рудаков. Перестройка, инициированная генсеком Михаилом Горбачевым и завотделом пропаганды ЦК Александром Яковлевым, ускорила эти центробежные процессы. «Мина замедленного действия, которая возникла на заре СССР, которая накалялась после принятия Конституции 1977 года, взорвалась – у кого было право выйти из состава Союза, они вышли... Вина за это на тех, кто осуществлял политическое руководство в стране», – считает Рудаков.

Обычно, когда говорят о тех, кто отвечал за перестройку в стране, говорят о тех же Горбачеве и Яковлеве. Но не следует забывать, что нынешние лидеры КПРФ входили в ту же самую верхушку партийной номенклатуры, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Он напомнил, что Геннадий Зюганов работал в «агитпропе» – отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС под началом все того же Яковлева, а затем стал заместителем преемника Яковлева на этом посту – Александра Капто. Следовательно, Зюганов имеет прямое отношение к проводимой в те годы коммунистами политике, подчеркнул Матвейчев.

«Началась политика гласности, из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза. В том числе этим занимался и Геннадий Зюганов. При его непосредственном участии происходило поливание грязью советского периода нашей истории», – полагает депутат.

Нынешний первый зампред ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы от Компартии Иван Мельников, работая в руководящих органах КПСС, отвечал за молодежную политику, указал Матвейчев. Тогда же, заметил он, по крайней мере с попустительства партийного аппарата, «расцвели рок-клубы с антисоветской тематикой песен и среди молодежи царило ожидание «перемен».

Еще один видный думский коммунист, глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин курировал тот же вопрос и в ЦК созданной в 1990 году Компартии РСФСР, заметил депутат Матвейчев. Тогда же, напомнил он, продовольственные проблемы были особо ощутимыми, и «вся страна стояла в огромных очередях», пытаясь «отоварить» талоны.

Само же создание КП РСФСР при прямом участии тех же Зюганова, Кашина и Мельникова «было актом чистого сепаратизма», по мнению Матвейчева. Распад правящей партии – КПСС – воспринимался обществом как распад Советского государства, а подчеркнутый марксистско-ленинский догматизм российской КП отпугнул общество от коммунистов и сыграл на руку демократам, считает депутат.

Матвейчев, ссылаясь на воспоминания Горбачева и спикера Верховного совета России Руслана Хасбулатова, рассказал: «Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений».

«И сейчас позиция лидеров КПРФ, их утверждения о том, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза – цинизм и попытка эксплуатировать ностальгию общества по тем временам», – считает депутат Госдумы.

Политолог Александр Роджерс напомнил о том, что первые лидеры постсоветских государств, образовавшихся на обломках СССР, такие как секретарь ЦК Компартии Украины, член ЦК КПСС Леонид Кравчук и секретарь союзного ЦК Борис Ельцин, сами были выходцами из номенклатуры КПСС. Это свидетельствовало о том, что кадровая политика партии была откровенно провальной, подчеркнул эксперт.

По вине партийного руководства, после распада СССР миллионы русских людей оказались за новыми границами, говорит Роджерс. Он рассказал, что он родом из Винницы, но его ближайшие родственники живут в России на территории от Орла до Мурманска – и после 1991 года они стали иностранцами.

«Мы, люди из уже бывших союзных республик, не воспринимали себя жителями принципиально других стран... Были украинские националисты, но их было меньшинство,

– поделился Роджерс. – Люди стремились воссоздать единое государство, говорили, что хотят вернуться в Россию не персонально, а вместе с землей наших предков. Любые попытки воссоединения земель давились, ведь новые элиты не интересовались мнением народа».

Разрушение СССР, допущенное по вине руководства страны, не было чем-то неминуемым, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Государства сами собой не распадаются, а технологично разрушаются. СССР строился титаническими усилиями всей страны, всего народа, но в конце 80-х годов партийная номенклатура начинает это государство разрушать. Люди тогда верили власти... всё за них решалось в ЦК КПСС. Люди в это верили, и разрушили эту веру вот такие зюгановы, которые сегодня не имеют права представлять людей в парламенте», – считает Мартынов.

«Поддержку Беловежских соглашений нынешним лидерам КПРФ не смыть с себя, им лучше покаяться за разрушение Советского Союза, не выставлять себя наследниками достижений СССР», – также полагает депутат Матвейчев.

«Сегодня важно выучить эти уроки, – резюмировал Мартынов. – Дважды в ХХ веке мы разрушили нашу страну. Если сто лет назад в этом деятельно участвовала масса людей... то в 1991 году всё это отдали на откуп партийной номенклатуре, которая потом всем очень надоела. За которую потом никто не стал заступаться».