Автоюрист Радько объяснил возможность штрафов за нечитаемые номера во время снегопада

Автомобилистов с номерами машин, залепленными снегом во время снегопада, могут штрафовать сотрудники ГИБДД, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Штраф может быть выписан в любом случае и сразу, если сотрудник ведомства не сможет прочитать номер, причины, по какой не видно цифр и букв на табличке, неважны, будь то хоть снег, хоть реагент, пояснил Радько «Газете.Ru».

Водителям за такое нарушение может грозить предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

По мнению юриста, не влияет на возможность наложения штрафа и тот факт, что номер мог стать нечитаемым уже во время движения машины.

По ГОСТу, днем и в светлое время суток номера должны быть читаемы с расстояния в 20 метров. Ночью же все символы только на заднем номере должны считываться с такого же расстояния.