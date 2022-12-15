Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за проникновение на гособъекты

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за проникновение на объекты силовых ведомств и на важные гособъекты.

Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект, согласно проекту, смогут наказать не только штрафом до 5 тыс. рублей (уже регулируется статьей КоАП 20.17), но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток, – передает РИА «Новости».

Та же статья КоАП дополняется новым составом – самовольное проникновение на охраняемый объект ВС, Росгвардии, СВР и ряда других силовых ведомств. Такие деяния предлагается наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток.

Отдельно законодатели предлагают установить штрафы от 75 до 200 тыс. рублей с возможным арестом до 15 суток за несанкционированное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством о ведомственной или госохране, а также на важный гособъект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охраняемые войсками Росгвардии.

Другим документом устанавливается уголовная ответственность за повторное незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и специальные грузы. За такие деяния по закону могут оштрафовать до 700 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до четырех лет.