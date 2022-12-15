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В Британии не исключили поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow
Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о возможной поставке крылатых ракет Storm Shadow
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Необходимо пополнить британские запасы боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов, но и поставки различных видов вооружений обсуждаются с Украиной на основе ее нужд и технических возможностей, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес Radio Times.
Уоллес подчеркнул, что не собирается заниматься предположениями о поставках видов вооружений, поскольку Россия хотела бы знать, какие виды оружия Британия может передать Украине, передает ТАСС.
«Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их нужд и технических возможностей», – заявил глава британского военного ведомства.
Он отметил, что Британия не собирается нападать на Россию, но речь идет о том, чтобы Украина смогла защитить себя, поэтому помощь ей будет продолжаться. При этом, по словам министра обороны, необходимо пополнить собственные запасы боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов на фоне активных поставок техники и вооружения на Украину.
Также глава британского Минобороны оценил возможные поставки США ракетных комплексов Patriot Украине как значимый момент в ходе конфликта на Украине, если, конечно, Вашингтон на это решится.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как возможные поставки Вашингтона комплексов Patriot скажутся на ходе СВО и что американским ЗРК могут противопоставить ВКС России.
Запад захотел дать Украине «решающее преимущество» на поле боя
Evening Standard сообщила о желании стран Запада дать Украине «решающее преимущество» в конфликте с Россией
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Страны Запада рассматривают возможность усиления военной помощи Украине, чтобы Киев получил «решающее преимущество» на поле боя в конфликте с Россией, сообщают чиновники.
При этом Запад хочет дать Киеву «решающее преимущество без перехода в наступление против России». В частности, обсуждается передача Украине техники для «упреждения» российских действий. Один из чиновников не исключил, что Украина может позднее получить современные истребители, передает РИА «Новости» со ссылкой на Evening Standard.
«Это все изучается и является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если все продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и на эту тему будет разговор», – приводит его слова ТАСС.
Также Запад на фоне пробуксовки украинского контрнаступления обсуждает возможность реагирования на российские удары по объектам энергетической инфраструктуры. При этом подчеркивается, что помощь останется ограниченной – на Западе не хотят эскалации конфликта. По словам одного из чиновников, страны Запада не поддержат удары по территории России, кроме тех, которые непосредственно связаны с боевыми действиями на Украине.
Напомним, сообщалось, что США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Белый дом пока не подтвердил планы передачи Украине этих ЗРК. По данным СМИ, президент США Джо Байден может согласиться на такой шаг, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке.
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Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
В Конгресс США внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН
Коэн и Уилсон внесли в Конгресс США проект резолюции с призывом исключить Россию из СБ ООН
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Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, которая содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН, сообщают СМИ.
Коэн и Уилсон, которые входят в комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявили, что российская спецоперация на Украине якобы противоречит «целям и принципам ООН» и нарушает Устав ООН. В связи с этим Белый дом, по их мнению, должен добиваться «ограничения привилегий» России в ООН. Конгрессмены «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание указывает, что проект резолюции носит, скорее, символический характер. Как пишет Foreign Policy, такие документы демонстрируют настроения, которые царят в Конгрессе США. Подчеркивается, что даже в случае принятия резолюции Конгрессом Белому дому не обязательно ее исполнять.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области
ВСУ обстреляли вновь город Клинцы в Брянской области
Город Клинцы обстрелян войсками Украины, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, сбиты, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он сообщил, что по информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы.
Напомним, в результате украинского обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадали два человека. Повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.
Ранее при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ в Белгородской области погибли два человека, трое пострадали.
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
Взрывы прогремели в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и отключении света в Харьковской области
После взрывов, которые прогремели в Харькове, в Харьковской области Украины прекращена подача электричества, сообщают украинские СМИ.
В регионе была объявлена воздушная тревога. В городе прозвучало несколько взрывов, передает ТАСС.
Накануне сообщалось о серии взрывов в Шевченковском районе Киева.
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Кировоградском, Сумском и Харьковском регионах, следует из данных официального ресурса для оповещения.
Согласно данным сервиса, тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили примерно одновременно – в 7.09 (8.09 по Москве), в Кировоградской – в 7.10 (8.10), в Харьковской – в 7.11 (8.11) и в Сумской – в 7.11 (8.11), передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
Посольство России в США объяснило влияние поставки ЗРК Patriot на Зеленского
Посольство России предсказало укрепление «чувства безнаказанности» у Зеленского в случае получения Киевом ЗРК Patriot
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Если США передадут Украине ЗРК Patriot, это укрепит «чувство безнаказанности режима Зеленского», заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя информационную кампанию вокруг возможной поставки ЗРК Patriot, посольство заявило в Telegram, что такой шаг станет очередной провокацией, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Поставка, по мнению российской стороны, лишь побудит «режим Зеленского» продолжать преступления против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Посольство отметило, что США уже втянуты в «конфликт в постсоветской республике»: передают Украине все больше вооружений, разведданные, готовят украинских военных, американские наемники воюют на Украине, обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Все это не только вредит отношениям России и США, но и и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. «Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», – заявило посольство.
Напомним, СМИ не исключали, что США могут сделать объявление о поставке Киеву ЗРК Patriot. Белый дом не подтвердил эту информацию. По данным СМИ, глава американского государства Джо Байден может одобрить передачу ЗРК, если Пентагон даст исчерпывающую информацию о поставке.
Из Британии отозвали пять дипломатов и генконсула Китая в Манчестере
Глава МИД Британии сообщил об отъезде дипломатов и генконсула КНР в Манчестере
Генконсул Чжэн Сиюань и пять дипломатов генконсульства Китая в Манчестере покидают Великобританию после запроса британской стороны, сообщил глава британского МИД Джеймс Клеверли.
В октябре перед зданием генконсульства Китая в Манчестере произошла акция протеста, протестующие выступали за демократические преобразования в КНР. Одного из участников акции сотрудники посольства «затащили на территорию консульства», где против него применили силу, передает ТАСС.
В генконсульстве заявили, что пострадавший пытался проникнуть на территорию здания и вцепился в одного из сотрудников, от которого его пытались оттащить. После инцидента МИД Британии начал расследование. Послу КНР Яну Сяогуану заявили о необходимости соблюдать законы королевства.
Клеверли указал, что после процесса расследования полиция Большого Манчестера потребовала лишить дипломатической неприкосновенности шестерых сотрудников китайского генконсульства, чтобы их можно было допросить.
14 декабря истек срок ожидания ответа китайской стороны по этому вопросу, уточнил министр. Пекин отозвал из Великобритании этих официальных лиц, включая генерального консула.
Лукьянов: Гарантии безопасности были последним шансом для Запада предотвратить СВО
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Москва пыталась избежать необходимости проводить СВО на Украине. Но гарантии безопасности, которые США и НАТО отвергли, показали, что многое уже предрешено. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов, комментируя годовщину начала переговорного процесса между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном по гарантиям безопасности, который провалился из-за позиции США и НАТО.
«Россия до последнего пыталась избежать военного развития событий. Вероятно, президент Путин рассуждал примерно так: после стольких лет игнорирования наших пожеланий и убеждений дадим им последний шанс. Выдвинем максимальный набор ранее озвученных требований, но в комплексе, и посмотрим. И если Запад осознает серьезность нашей позиции, то мы будем открыты к переговорам», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».
«Реакция Запада Москву не удовлетворила, поэтому и началась спецоперация на Украине. Теоретически ее можно было избежать, однако на практике все было почти что предрешено. Более того, логика необходимости операции была изложена летом 2021 года в большой статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», – считает эксперт.
«Была ли острая необходимость выдвигать требования и начинать СВО именно в тот момент? Исходя из того, что мы знаем сейчас, пространство для маневра оставалось. Была возможность лучше подготовиться. Но стратегически избежать столкновения из-за Украины, вероятно, было невозможно. Лишь конкретные обстоятельства и график могли быть иными», – допускает собеседник.
Практически сразу стало понятно, что Запад не пойдет на подписание гарантий безопасности, добавляет Лукьянов. «Вместе с тем консультации, которые проводились в январе 2022 года, показали, что Вашингтон готов на небольшие уступки в сфере военной безопасности. Причем более серьезные, нежели до выдвижения требований Москвы. Однако на фоне общего массива предложений они были недостаточными», – обратил внимание эксперт.
«Основная проблема в том, что НАТО и США тогда не стали обсуждать отказ от расширения альянса. Для них это неприемлемо, поскольку расширение НАТО – основа всей философии международной безопасности, как ее понимают на Западе после конца холодной войны», – сказал политолог.
«Но вопрос о новой системе безопасности рано или поздно вновь будет поднят. Кроме того, «реалии на земле» изменились не только в вопросе границ Украины. Позиционирование США и НАТО в Европе сегодня и год назад сложно сравнивать. Поэтому не исключаю, что из-за этого исходные предложения Москвы остались в прошлом», – заключил Лукьянов.
Напомним, ровно год назад Москва направила проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности в Вашингтон и Брюссель. В документах, которые спустя два дня были официально опубликованы, содержались следующие предложения: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
В ответ на это в НАТО заявили, что решение Украины о присоединении к альянсу не является предметом для компромисса или обсуждения. США в свою очередь решили представить свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, однако Вашингтон отказывался «просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности.
По итогам серии переговоров в январе 2022 года стало понятно, что Запад не намерен всерьез договариваться с Россией. Также не было продвижений в вопросе реализации Минских соглашений, что осложняло положение жителей Донбасса.
В результате 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Как заявил глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Позже экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения использовались странами НАТО для подготовки Украины к вооруженному конфликту с Россией. В ответ на это Владимир Путин подчеркнул, что заявление Меркель разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ расценивают мирное население Донбасса как военную цель
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Украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу. На этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения о самом мощном с 2014 года ударе по городу.
«Подобные прилеты ранее фиксировались в Горловке, в 2014 году били по Донецку по улице Стратонавтов возле аэропорта. Но вот такого мощного нападения на мирное население Донецка еще не было», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«В общей сложности противник выпустил порядка 40 ракет. И это можно расценивать исключительно как террористический акт, поскольку практически все прилеты пришлись по жилым домам. Пострадали также спортивная и детские площадки, детские сады и школа», – перечислил собеседник.
«Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешел все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель», – замечает депутат.
«В целом на Донецком направлении складывается довольно сложная обстановка. На сегодняшнее утро известно, что наша группировка зашла в Артемовск, четыре квартала уже наши», – рассказывает собеседник.
«Есть данные, что сейчас на Угледарском участке фронта мы медленно продвигаемся вперед. Также все непросто в Авдеевке и Марьинке, где ВСУ настроили серьезные укрепрайоны. Мы бережем живую силу, поэтому если и идем на штурм, то небольшими диверсионно-разведывательными группами, которые проводят зачистку после артиллеристских ударов», – подчеркнул Бердичевский.
«В результате самого массового обстрела Донецка с 2014 года погибли пять горожан, в том числе один ребенок. Один из снарядов попал в купол Свято-Преображенского собора, поврежден иконостас», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
«По ряду признаков, в том числе по радиоперехватам, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70, по-натовски «Вампир». Чехи обещали передать ее ВСУ в апреле, но чего-то выжидали. И вот «Вампиры» пришли под город», – предполагает эксперт.
Он также отмечает, что «подарок чехов – 20 таких РСЗО». «Ход боевых действий они не переломят, но могут «нагадить». «Вампиры» мало чем отличаются от БМП-21 «Град». Это восемь осей на платформе «Татры», которые позволили втиснуть между кабиной и пусковой установкой аппарат перезаряжания на гидравлике», – продолжает военкор.
«То есть до перекатывания «Вампир» может быстро сделать два залпа с одной позиции. Сами боеприпасы не модернизировались. В 2000-х годах «Вампиры» совместили со стандартами НАТО. Калибр увеличился, но пакет уменьшился до 28 штук (калибр 128 мм) или шести штук (калибр 270 мм). Судя по количеству прилетов, по Донецку били из старых машин», – заключил Стешин.
Ранее Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила Наталья Щуткина, замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК). В Telegram-канале СЦЦК также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм.
В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. Прилеты пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.
В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ).
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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Просьба Зеленской вызвала во Франции вопросы о тратах Киевом миллиардов евро
Французский политик Филиппо в ответ на просьбу жены Зеленского о генераторах поинтересовался, на что Киев тратит деньги
Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в ответ на просьбу жены президента Украины Владимира Зеленского Елены о передаче генераторов Украине спросил, на что Киев тратит финансовую помощь Запада.
Филиппо заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Елена Зеленская «приходит и говорит: «Если у вас есть генераторы, отдайте их нам!» «Но что именно они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?» – заявил экс-депутат Европарламента.
Напомним, в Париже прошла конференция по поддержке Украины. Власти Украины сообщили, что намерены покрыть дефицит электроэнергии поставками из ЕС. Тем временем Франция импортирует электроэнергию из соседних стран.
Филиппо выступил против финансовой помощи Украине в условиях нерешенных проблем во Франции. Он также подчеркнул, что во Франции практически истощились военные запасы, но страна продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву. Самого Зеленского он назвал мошенником.
Арестович раскритиковал МИД Украины
Арестович подверг МИД Украины критике за поддержку Киевом пропалестинских резолюций
Поддержка Украиной пропалестинских резолюций в ООН является ошибкой, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Арестович принял участие в украино-израильском инновационном саммите, который состоялся в Варшаве. По его словам, Украине необходимо исправить ошибку, вызванную инертностью украинского МИДа, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.
В свою очередь посол Украины Евгений Корнейчук подчеркнул, что руководство МИДа не имеет отношения к словам Арестовича. Корнейчук также заявил, что о позиции Киева по другим резолюциям, касающимся Израиля, говорить рано.
Напомним, комитет ГА ООН по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации проголосовал за палестинский проект резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим». В числе 98 стран, поддержавших документ, была и Украина. Еще 17 стран выступили против, 52 воздержались.
Украина добивается от Израиля расширения помощи. Однако в середине ноября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский подверг критике решение Киева поддержать в ООН резолюцию, направленную против Израиля. Также украинские дипломаты в ООН проголосовали за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также негативно сказывается на интересах Израиля.
Сейм Польши назвал Россию «поддерживающим терроризм государством»
Сейм Польши принял резолюцию с объявлением России «поддерживающим терроризм государством»
В резолюции, которую принял Сейм Польши, утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер.
Польша утверждает, что Москва якобы «систематически нарушает» права человека, международное право, Устав ООН и другие обязательства, а также «совершает аннексию территорий» других стран, «вооруженные нападения, военные преступления и геноциды».
Кроме того, по версии Варшавы, Россия «предпринимает враждебные экономические действия, в частности, в энергетической сфере».
На российскую сторону возлагается ответственность за уничтожение самолета MH17 в Донбассе в 2014 году и падение Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Кроме того, утверждается, что Россия занимается «международным пиратством», блокируя украинские порты, передает РИА «Новости».
В резолюции содержится призыв к Совету министров Польши продолжать поддержку Украины и санкционное давление на Москву.
По мнению депутатов, необходимо создать международный механизм «выплаты военных репараций Украине и компенсаций государствам, организациям и физическим лицам, понесшим потери» из-за российской спецоперации.
Напомним, Европарламент поддержал юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине.
Москва заявила о стремлении ЕП усилить конфронтацию с Россией.
Власти США заявили, что не собираются вносить Россию в свой список «стран-спонсоров терроризма», но могут разработать альтернативу такому шагу.
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В США подтвердили освобождение американца в рамках обмена пленными России и Украины
В США подтвердили освобождение американца в рамках обмена пленными между Россией и Украиной
Гражданин США, который воевал на стороне Киева, был освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он подтвердил сообщения об освобождении американца, а также добавил, что в Белом доме приветствуют эту новость. При этом Кирби из-за конфиденциальности не стал приводить подробности об освобожденном, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, накануне 104 военнослужащих ДНР были освобождены из украинского плена.
Ранее газета «Вашингтон пост» сообщила, что воевавший на стороне Киева американец Суэди Мурекези был освобожден в рамках обмена пленными. По данным издания, уроженец Руанды Мурекези проживал на территории Украины с 2018 года.
Сообщалось также, что похищенный СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России настоятель православного храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска отец Андрей освобожден в ходе недавнего обмена пленными.