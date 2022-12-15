Терапевт назвал особенности нынешней вспышки гриппа

В этом году волна гриппа пришла раньше, чем обычно, ведь, как правило, большая вспышка ежегодно приходится на январь, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на рост заболевших гриппом и ОРВИ в России, в стране не намерены вводить ограничения на федеральном уровне, поскольку в этом нет никакой необходимости, передает ТАСС. При этом она призвала граждан самостоятельно соблюдать все меры предосторожности, в том числе носить маски в общественных местах.

«Волна гриппа только пришла, она только началась. Как вчера сказал президент России Владимир Путин, у нас 35% прироста в неделю идет. Грипп пришел раньше времени в этом году», – говорит Воробьев.

Врач подчеркивает, что осенью происходит обычное сезонное обострение респираторных инфекций, но, как правило, они «вялотекущие» с точки зрения количества зараженных. А в январе уже начинается большая вспышка, которая в этом году сместилась на декабрь.

Также он рассказывает, что пока преобладает штамм гриппа А(H1N1) – свиной грипп, который достаточно тяжело протекает и дает тяжелые осложнения, а иногда смертельные, в отличие от обычного гриппа.

«Этот вид гриппа дает необычно долгую температуру, до недели. Дня три из них бывает температура под 40, а то и за 40 градусов наблюдается у детей. Кроме того, он дает вторую волну через неделю в виде осложнений», – заключил специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что доля вирусов гриппа в России продолжает возрастать. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 82 субъектах России. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B.