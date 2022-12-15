Стали известны сроки проведения ЕГЭ в 2023 году

Основной период ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 20 июня

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год, основной период пройдет с 26 мая по 20 июня.

«Утвердить расписание проведения единого госэкзамена (далее – ЕГЭ) в 2023 году. ...26 мая – география, химия, литература, 29 мая – русский язык; 1 июня – математика базового и профильного уровня, 5 июня – физика, история», – передает РИА «Новости» текст документа.

Экзамен по обществознанию пройдет 8 июня, письменная часть экзамена по иностранным языкам, а также экзамен по биологии состоятся 13 июня, устная часть экзаменов по иностранным языкам назначена на 16 и 17 июня, в понедельник и вторник – 19 и 20 июня – пройдет экзамен по ИКТ.

Резервные сроки сдачи единого госэкзамена в 2023 году начнутся 12 апреля с экзаменов по географии, химии, информатике и ИКТ, истории и устной части экзаменов по иностранным языкам, письменная часть пройдет 14 апреля, в этот же день – биология. Завершится резервный период 19 сентября.

Для учащихся учреждений среднего профобразования, а также получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях экзамены могут по желанию проводиться в досрочный период, который в 2023 году продлится с 20 марта по 10 апреля.

Досрочный период для выпускников прошлых лет начнется 20 марта и завершится 1 июля.

Единый госэкзамен по всем учебным предметам начнется в 10.00 по местному времени.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что единый государственный экзамен в течение пяти лет будет носить добровольный характер на территории Донецкой и Луганской народных республик.