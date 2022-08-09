ЕГЭ на территории ДНР и ЛНР решили сделать добровольным на пять лет

Единый государственный экзамен в течение пяти лет будет носить добровольный характер на территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил в ходе общения с участниками программы «Университетские смены» министр просвещения Сергей Кравцов.

«Что касается единого государственного экзамена, мы приняли решение, что пять лет единый государственный экзамен можно сдавать добровольно, если вы хотите», – передает ТАСС слова Кравцова.

По его словам, максимальное количество школ готовится к открытию в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Конечно, будем смотреть с точки зрения безопасности <...>. Но максимальное количество школ готовится и ремонтируется», – сказал он.

Кравцов отметил, что дистанционное обучение никогда не заменит очное обучение. «Понятно, что была вынужденная мера, когда обучались дистанционно, но сейчас. <...> Мы с главой ДНР обсуждали очень подробно и решили, что максимально в очном режиме должны открыться школы», – добавил он.

Кравцов добавил, что школы в Донецкой и Луганской народных республиках будут обеспечены бесплатными учебниками.

«Вчера мы с министрами и главами республик обсуждали вопросы подготовки к новому учебному году <...>. Все школы обеспечены учебниками, учебники бесплатные. Идут текущие ремонты», – сказал он.

Министр просвещения России также отметил необходимость ремонта спортивных залов школ и спортивной инфраструктуры.

Ранее Кравцов заявлял, что школы ДНР и ЛНР с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты. Также предполагается переподготовить около 15 тыс. учителей.