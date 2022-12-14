Стал известен список крупнейших должников России

В 2021 году крупнейшим должником России стала Белоруссия с 8,5 млрд долларов

В прошлом году крупнейшими должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия, а Ирану впервые за 30 лет выдали кредит, следует из анализа данных Всемирного банка.

Так, задолженность Минска перед Москвой за год выросла на 1,9% – до 8,5 млрд долларов. Вторую строчку занимает Бангладеш, чей долг достиг 4,4 млрд – это почти на треть больше, чем годом ранее. На третьем месте Индия – ее задолженность увеличилась на 11,7%, до 3,3 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Дальше идет Вьетнам, который за год нарастил долг всего на 0,9% – до 1,5 млрд. На пятое место поднялся Йемен (1,17 млрд), тогда как Афганистан с 1,16 млрд оказался на шестой позиции.

Сильнее всего за прошлый год вырос долг Узбекистана – сразу на 77%, до 254,7 млн долларов. Задолженность Египта прибавила 63,7% и составила 867,2 млн. Пакистан увеличил заимствования на 20,8% – до 86,7 млн долларов.

Впервые с начала 1990-х годов в списке российских должников появился Иран – по итогам прошлого года он был должен шесть миллионов долларов. Как свидетельствуют материалы Всемирного банка, последний раз задолженность Тегерана перед Москвой фиксировалась в 1992 году.

В целом в 2021 году России были должны 38 стран. Их совокупная задолженность оценивалась в 26,54 млрд долларов и за год выросла на 7,4%.

Напомним, по состоянию на 21 января 2021 года долг 36 развивающихся государств перед Россией составлял 23,8 млрд долларов, крупнейшими суверенными должниками России стали Белоруссия (8,1 млрд долларов), а также Бангладеш (2,4 млрд), Венесуэла (1,8 млрд), Вьетнам (1,6 млрд), Индия (1,7 млрд) и Йемен (1 млрд).