Медведев объяснил смысл обновления закона о занятости

Взгляд
13 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 16:48  |  vz.ru
Разделы

Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

Российский уголь сдержал удар Европы Сергей Бобылев/ТАСС
Замыслы Евросоюза не оправдались – вынужденный уход российского угля с европейского рынка не смог навредить доходам России. Российские угольщики смогли перенаправить потоки в другие страны и зарабатывать больше, даже несмотря на необходимость предоставлять скидку. Почему европейские страдания оказались бессмысленны?  Подробности...
Перейти в раздел…

США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
Перейти в раздел…

Меркель стала символом подлости и лжи Запада

Скандальное заявление Меркель о Минских соглашениях вызвало негативную реакцию в разных частях света Christian Thiel/Global Look Press
История с откровениями Ангелы Меркель о Минских соглашениях получила новое развитие. Масштаб критики в ее адрес распространился от Австрии до Китая. В чем заключается суть претензий к бывшему канцлеру Германии и почему ее заявление будет иметь далекоидущие последствия не только для Европы, но и для всего мира?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Слабаки никогда не бывают счастливыми

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Страна меняется. Люди меняются. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Деньги на «оборонку» – это не затраты, а вложение

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Забавно, что и сейчас есть граждане и даже профессиональные экономисты, которые полагают, что средства оборонного бюджета – это деньги, которые выброшены на ветер. Они забыли старую истину: кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Русская культура способна пошатнуть Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Запад уже сейчас не обеспечивает себя достаточным количеством произведений искусства. Он фактически настолько обнищал, что уже сам нуждается в импорте культуры. Это дает другим странам и цивилизациям огромное преимущество, и было бы преступлением его не использовать. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Олимпийцев России просят вернуться

Косово. Что происходит?

Немцы опять хотят обмануть

Перейти в раздел…

В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
Подробности...

Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
Подробности...

Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
  • Россия

  • США
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
  • Да

  • Нет
Вы верите в будущее российского автопрома?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Супруга Бута не исключила госпитализацию мужа
    Британия ввела санкции против старших командиров Вооруженных сил России Песков отверг возможность вывода российских войск с Украины до конца года Посольство РФ в Сербии отреагировало на задержание журналиста «Звезды» Британия ввела санкции против старших командиров Вооруженных сил России
    Власти Херсонской области анонсировали строительство нового города ЕС собрался подарить Украине 30 млн светодиодных лампочек ЕС собрался подарить Украине 30 млн светодиодных лампочек Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени до конца 2024 года
    За сутки уничтожено более 170 украинских военных на четырех направлениях ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области Байден поручил создать спецгруппу по борьбе с антисемитизмом в США Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности употребления «кротовухи»

    Главная тема


    Меркель стала символом подлости и лжи Запада

    «война до конца»


    Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России

    спецоперация на Украине


    В Запорожской области назвали рекордными темпы уничтожения украинских РСЗО

    гонка вооружений


    ВВС США сообщили о первом успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты

    Видео

    Олимпийские игры


    США признали поражение в игре «отмени Россию»

    обострение на Балканах


    Белград попал в безвыходную ситуацию в Косово

    политическая игра


    Зачем Илон Маск помогает России

    «культурное наследие»


    В Эстонии созрел бунт в защиту советского прошлого

    российский уголь


    Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

    обнищавший запад


    Дмитрий Орехов: Русская культура способна развалить Запад

    помощь фронту


    Игорь Караулов: Должны были разделиться, но все больше объединяемся

    уступить дорогу молодым


    Владимир Можегов: Трамп сделал свое дело, Трамп может уходить

    на ваш взгляд


    Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?

    Медведев объяснил смысл обновления закона о занятости

    Медведев: Новая редакция закона о занятости должна защищать жителей новых субъектов России

    13 декабря 2022, 15:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Обновленное законодательство о трудовой занятости в РФ должно в полном объеме защитить трудовые права жителей новых субъектов страны, также следует подумать над гарантиями трудоустройства мобилизованных граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на обсуждении проекта нового федерального закона о занятости.

    По его словам, при работе над законодательством в сфере занятости необходимы нормы, позволяющие в полном объеме защитить трудовые права жителей освобожденных территорий. Медведев добавил, что следует подумать и над гарантиями трудоустройства мобилизованных граждан, и по целому ряду других проблем, передает РИА «Новости».

    Во время совещания Медведев также отметил, что подходы в сфере занятости в России стремительно меняются, некоторые профессии просто исчезают, поэтому в новой редакции закона о трудовой занятости должны быть отражены понятия, связанные с трудовой мобильностью, платформенной занятостью, помощью в открытии собственного дела, с оплатой общественных работ и рядом других новелл в трудовом праве.

    Ранее Медведев призвал «раскочегарить» ВПК, чтобы он работал как часы.

    Кадыров пообещал наступление тяжелого периода для ВСУ
    		    12 декабря 2022, 18:07
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская армия постепенно двигает перед собой линию фронта, для украинских войск наступил самый тяжелый период, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    По всей линии фронта прошла перегруппировка войск, имеющиеся силы переведены на более удачные позиции, налажено тыловое обеспечение армии, ВС России сейчас находятся в более выигрышной позиции, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что прогнозы по ведению боевых действий «весьма и весьма благоприятные», линия фронта постепенно продвигается вперед, и ВС России выполняют задачу по денацификации Украины.

    По его мнению, «для украинских националистов наступил самый тяжелый период».

    Ранее он сообщал, что чеченские подразделения в ходе СВО регулярно пользуются беспилотниками, обучение бойцов может проводиться также прямо в зоне операции.

    Коментарии (33)
    В Австрии предрекли утрату доверия политикам ЕС из-за слов Меркель
    Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: Слова экс-канцлера ФРГ Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие политикам ЕС
    		    13 декабря 2022, 05:58
    Фото: Sven Hoppe/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает и подрывает веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

    Бывший вице-канцлер Австрии отметил, что признание Меркель о принятии Минских соглашений для предоставления времени Украине на подготовку к военному развитию событий пугает. Он выразил уверенность, что таким образом Европа уничтожает любое основание для доверия словам собственных политиков, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

    Коментарии (32)
    Стала известна причина признания судом Макаревича иностранным агентом
    Решение Замоскворецкого суда: Музыкант Макаревич признан иноагентом из-за отождествления России с нацистской Германией
    		    12 декабря 2022, 22:59
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Причиной признания основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича иноагентом стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию, говорится в решении Замоскворецкого суда.

    В решении суда сообщается, что 2 сентября 2022 года в Минюст России из Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ поступили материалы политической направленности, участие в распространении которых принимал Макаревич; полицейскими были зафиксированы факты осуществления истцом политической деятельности на территории России в интересах иностранного источника, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что большая часть публикуемых Макаревичем материалов непосредственно связана с тематикой специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, в которых он систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти России и их представителями решениях, в том числе обвиняя в совершении военных преступлений, а также отождествляя Российскую Федерацию и нацистскую Германию.

    Кроме этого в решении суда сказано, что Макаревич в разное время давал интервью такими СМИ, как телеканал «Настоящее время**», «Радио Свободная Европа** / Радио Свобода (РСЕ/РС)», Meduza**, телеканал «Дождь» (все признаны в России иноагентами), в которых негативно высказывался о СВО на Украине. Также там отмечается, что Макаревич дал интервью ведущему Дмитрию Гордону (признан экстремистом и объявлен в розыск), в котором открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции.

    Также суд пришел к выводу, что Макаревич распространял материалы СМИ, признанных ранее иноагентами, через свой Telegram-канал, страницу в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и ряд других соцсетей. На основании этого Замоскворецкий суд принял решение признать законным включение Макаревича в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

    Напомним, 2 сентября Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. 25 ноября Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с Макаревича.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (25)
    Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила критикам
    Выступающая в России украинская певица Ани Лорак: Хотелось бы, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом
    		    12 декабря 2022, 22:40
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила на гневные сообщения соотечественников, выразив надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом.

    Лорак ответила в личном блоге на критику в свой адрес со стороны украинцев из-за выступлений в России, заверив, что при каждом вдохе и выдохе испытывает глубокую боль и скорбь по отношению к семьям, которые сейчас страдают. При этом она выразила надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом, сообщило сетевое издание «СтарХит».

    Как отмечается в публикации, россияне подбадривают Ани Лорак, а украинцы тем временем пишут ей гневные сообщения и угрожают. При этом артистка не вступает в словесную перепалку, а лишь призывает подписчиков к благоразумию, говорится в статье.

    После начала специальной военной операции Лорак «ушла в затишье»: почти полгода она хранила молчание и не вела соцсети. На днях певица вернулась из Испании в Россию, где посетила съемки новогоднего концерта, сообщает издание.

    Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.

    Коментарии (13)
    В Запорожской области назвали рекордными темпы уничтожения украинских РСЗО
    Рогов: В Запорожской области уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня
    		    13 декабря 2022, 09:31
    Фото: srž. Ēriks Kukutis, Aizsardzības ministrija/flickr.com
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

    По его словам, за последние дни уничтожено порядка полутора десятков MLRS, MARS-II, HIMARS, а также РЛС, нанесены удары по складам вооружений, передает РИА «Новости». По словам Рогова, это рекордные показатели по уничтожению украинских РСЗО с начала СВО.

    Он подчеркнул, что российские военные перехватывают инициативу на Запорожском направлении, что связано с упреждающими ударами по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 156 районах. Возле населенного пункта Гуляйполе Запорожской области взорван склад боеприпасов 102-й бригады терробороны ВСУ.

    Коментарии (15)
    МВД ЛНР: Российские войска ведут бои в центре Марьинки
    Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Марьинка в ДНР оказалась в плотном кольце ВС России
    		    13 декабря 2022, 09:27
    Фото: t.me/kommunist
    Текст: Александра Юдина

    Марьинка в Донецкой народной республике оказалась в плотном окружении российских военных, в центре города идут бои, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что в бою противник все еще оказывает сопротивление, однако город в плотном кольце ВС России.

    Киселев также сообщил, что российские военные взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой шло снабжение ВСУ.

    Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.

    Коментарии (9)
    США собрались пересмотреть уровень военного присутствия на Украине
    Представитель Пентагона: Соединенные Штаты продолжат пересмотр американского военного присутствия на Украине
    		    12 декабря 2022, 23:32
    Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты продолжат пересматривать уровень американского военного присутствия на Украине, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

    Высокопоставленный представитель Пентагона на фоне публикаций о возможных планах Вашингтона нарастить численность войск на Украине сообщил, что США продолжат пересматривать уровень присутствия в этой стране, передает РИА «Новости».

    Представитель Пентагона не уточнил, означает ли это, что США в будущем могут нарастить или, наоборот, сократить численность своего контингента на Украине.

    Ранее в понедельник президент США Джо Байден выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не отправляют американские войска на Украину.

    Коментарии (14)
    Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России
    Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России
    		    13 декабря 2022, 12:54
    Фото: Stefan Ertmann, Alexander Tsirlin/Wikipedia
    Текст: Евгений Поздняков

    Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.

    «Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

    «Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.

    «То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.

    «При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.

    «В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.

    «С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.

    Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.

    Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.

    В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (16)
    Зеленский назвал условия наступления мира на Украине
    Президент Украины Зеленский в обращении к G7 назвал условия для наступления мира
    		    13 декабря 2022, 03:32
    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Зеленский в качестве необходимых условий для наступления мира в регионе в обращении к G7 назвал предоставление Киеву современного оружия, оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной сферах, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира».

    Зеленский заявил в обращении к G7, что поддержка Украины в следующем году должна быть продолжена. В частности, он призвал сделать следующие «давно ожидаемые» шаги, которые, по его словам, якобы ускорят наступление мира, передает РИА «Новости».

    Во-первых, он призвал предоставить Украине современные танки, артиллерию, снаряды и более дальнобойные ракеты. Во-вторых – оказать Киеву в следующем году поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности, обеспечить надежную защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом он назвал выполнение предложенной им ранее «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».

    В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 заявил, что никакого «Минска–3» больше не будет. После этого в Кремле заявили о продолжении спецоперации на фоне отказа Украины от переговоров.

    Коментарии (18)
    Стало известно о задержании на границе России более 400 украинских националистов
    НАК: На госгранице России задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников

    13 декабря 2022, 12:38

    Текст: Дмитрий Зубарев

    При попытке пересечения госграницы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

    Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год, передает РИА «Новости».

    Как сообщил информационный центр НАК, при попытке пересечения государственной границы были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников, 1026 причастных к террористической деятельности лиц не были допущены на территорию Российской Федерации.

    Ранее ФСБ задержала при въезде в Крым мариупольца – участника незаконного вооруженного формирования Украины, воевавшего в городе против ВС России. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год, передает РИА «Новости».

    Как сообщил информационный центр НАК, при попытке пересечения государственной границы были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников, 1026 причастных к террористической деятельности лиц не были допущены на территорию Российской Федерации.

    Коментарии (17)
    Старшеклассник совратил третьеклассника в туалете петербургской школы

    13 декабря 2022, 10:47

    СК по Петербургу возбудил уголовное дело по факту инцидента в Кировском районе города: по версии следствия, старшеклассник совершил насилие над младшим школьником в туалете образовательного учреждения.

    С заявлением о совращении сына в полицию обратилась 30-летняя жительница Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

    Девятилетний сын рассказал ей о произошедшем в школе 24 ноября. Со слов ребенка, старшеклассник завел его в туалет и показал, «как делать оральные ласки».

    Накануне вечером на проспекте Декабристов был задержан 15-летний учащийся той же школы. СК возбудил дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

    Коментарии (30)
    ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области
    Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ города Клинцы
    		    13 декабря 2022, 11:12
    Фото: Latin America News Agency/Reuters
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы Брянского региона, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он отметил, что на территорию промзоны города попали обломки ракеты, которую сбила российская система ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. В данный момент оперативные службы работают на месте происшествия.

    Напомним, в октябре президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

    Коментарии (20)
    Журова: Призыв США допустить к участию в ОИ-2024 россиян может содержать изуверские условия
    		    12 декабря 2022, 19:55
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Половина российской олимпийской сборной рискует не пройти квалификацию на Игры-2024. А второй предстоит решить – а стоит ли выступать в Париже под нейтральным флагом и выполнять прочие условия США, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя сообщение Олимпийского комитета США о том, что россиян следует допустить на Олимпиаду-2024 в Париже.

    Глава Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс заявила, что россияне должны принять участие в Олимпийских играх 2024 в Париже. Она подчеркнула, что недопуск спортсменов из России в соревнованиях «отбрасывает их назад». Тем не менее она категорически против того, чтобы россияне вернулись под национальным флагом.

    «Причины такого решения могут быть разные. Как совершенно искренние и позитивные, например, чтобы это были полноценные честные соревнования с полным представительством, что, в общем-то, должно быть, особенно на Олимпийских играх, так и негативные с какими-либо условиями», – говорит Журова.

    Однако, продолжает депутат, если причины такого решения позитивные, то россияне в ряде видов спорта, к примеру, в игровых, просто не пройдут квалификационные отборы, даже если России вернут флаг и разрешат выступать на ОИ. И это примерно половина всех зимних олимпийских дисциплин. Причина – в правилах квалификации, согласно которым часть стран ее уже прошла. А занимать место страны, которая уже отобралась, даже если она слабее России, несправедливо, считает Журова.

    «Россиянам же дополнительную квоту никто точно не введет, потому что есть определенные нормы, по которым проходит отбор. Да, наверное, это не имеет отношения ко многим индивидуальным видам спорта. Но к игровым – да, многие окажутся в такой неприятной ситуации», – говорит собеседница.

    Негативная причина такого решения США, по мнению эксперта, заключается в том, что страна намерена предъявить России ряд условий, при которых будет разрешено участие российских спортсменов на ОИ-2024. «Если они специально изуверски озвучивают, что хотят видеть русских, но только если мы должны будем встать на колено перед афроамериканцами, принять ЛГБТ, разрешить трансгендеров, извиниться перед Украиной, не признать успехи спецоперации, отдать Крым и дальше по списку, то, конечно, даже если нам флаг предложат, мы не пойдем на такие вещи», – полагает Журова.

    Более того, она напоминает, что такая ситуация неоднократно происходила со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), когда спортсменов из России допускали на соревнования, но страна была обязана выполнить ряд неприятных для нее условий.

    Если же у США добрые намерения и они данным высказыванием действительно хотят честной конкуренции, то это большой вопрос, должна ли Россия соглашаться, считает депутат. «У нас есть патриотические люди, которые скажут, что категорически нет – или с флагом, или никак. И может получиться так, что полкоманды на Олимпиаду не поедет, потому что прислушается к мнению людей, которые сердцем болеют за то, что наша команда не должна выступать без флага. Эти спортсмены просто не станут проходить отбор в нейтральном статусе», – заключила собеседница.

    Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в Олимпиаде в Париже, которая пройдет с 26 июня по 11 августа 2024 года, должны участвовать представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии конфликта.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (33)
    ВКС перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
    ВКС России перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
    		    12 декабря 2022, 18:36
    Фото: Damon Coulter/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
    Текст: Алексей Дегтярев

    Над Баренцевым морем пролетел норвежский самолет-разведчик Р-3С Orion, его сопроводил МиГ-31 ВКС России, сообщили в российском Национальном центре управления обороной (НЦУО).

    Цель зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства, она двигалась к госгранице России над нейтральными водами Баренцева моря, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра.

    Для определения цели в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота.

    Экипаж истребителя установил цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion Норвегии и сопроводил его над акваторией моря. Нарушения границы не допущено.

    Коментарии (23)
    Госдеп похвастался падением цены на российскую нефть
    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Прайс: Цена российской нефти после введения лимита снизилась
    		    13 декабря 2022, 01:33
    Фото: кадр CNN
    Текст: Антон Никитин

    Введенный странами Запада лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть, выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

    По словам Прайса, ряд стран согласились соблюдать потолок цен на российскую нефть, лимит способствует снижению цен на российскую нефть. Он выступил с утверждением, что цена российской нефти снизилась даже раньше, чем лимит вступил в силу, передает ТАСС.

    Он также заявил, что лимит был введен с целью ограничить доходы России, которые могли бы быть использованы в войне на Украине.

    Напомним, в понедельник нефть подорожала на вероятности сокращения добычи в России.

    В прошлую пятницу президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен недружественным странам. Он также пообещал скорый ответ на попытки стран Запада ограничить стоимость российской нефти.

    Коментарии (7)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •