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Страны Евросоюза заморозили выплаты Венгрии из Фонда ЕС
dpa: Большинство стран ЕС согласились заморозить средства из Фонда ЕС для Венгрии
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Подавляющее большинство входящих в Евросоюз стран согласились заморозить причитающиеся Венгрии средства из Фонда сбалансированного развития ЕС, сообщило Deutsche Presse-Agentur GmbH (dpa) со ссылкой на дипломатические источники.
Как сообщается, Еврокомиссия рекомендовала правительствам входящих в Евросоюз стран заморозить Венгрии доступ к части субсидий, выплачиваемым из Фонда сбалансированного развития ЕС. Как ожидается, сумма должна составить порядка 6,3 млрд евро вместо планировавшихся ранее 7,5 млрд евро. Как утверждается, причиной заморозки выплат якобы стали опасения, что средства ЕС используются в Венгрии не по назначению из-за «неадекватных» мер по борьбе с коррупцией. При этом в материале отмечается, что правительство Германии поддержало жесткие меры в отношении Венгрии и выступило за замораживание примерно 7,5 млрд евро, передает ТАСС.
Для окончательного одобрения предложения, напоминает автор статьи, требуется согласие как минимум 15 из 27 стран ЕС. Предложение удалось согласовать в Комитете постоянных представителей Евросоюза и теперь оно должно быть официально закреплено в письменной форме перед саммитом ЕС, запланированным на четверг.
Кроме того, на встрече представителей входящих в Евросоюз стран, как сообщается, было одобрено предложение ЕК обусловить выплаты Венгрии в размере до 5,8 млрд евро в рамках плана реконструкции экономики после пандемии выполнением 27 предварительных условий.
В минувшее воскресенье госсекретарь кабинета премьера Венгрии Чаба Деметер заявил, что ЕС возмущен отказом Будапешта «прогибаться» в некоторых вопросах. Он уточнил, речь идет о вопросах глобального минимального налога, санкций и новых кредитов Украине.
В прошлую пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС и международную либеральную машину пропаганды в использовании против Будапешта всех видов шантажа.
Эксперт разъяснил подоплеку задержания замглавы Европарламента Кайли
Эксперт назвал сферы, которых может касаться расследование с участием замглавы Европарламента
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Дело, в рамках которого задержана замглавы Европарламента Ева Кайли, может касаться не только Чемпионата мира, но и энергетического перехода Евросоюза к «зеленой экономике», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в Брюсселе была проведена спецоперация по задержанию фигурантов дела о коррупции.
«Катар всегда достаточно цинично подходил к Европарламенту, исходя и понимания, что свои интересы надо продвигать любыми способами. Кстати, у Дохи серьезные лоббистские возможности и в США», – напомнил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, несмотря на то, что основные вопросы и решения Евросоюза находятся в компетенции Еврокомиссии, а не Европарламента, понятно, что депутаты имеют возможность оказывать влияние на еврокомиссаров, чем и мог пользоваться Катар.
«Что касается конкретной сферы потенциального коррупционного сотрудничества, то это могло быть не только лоббирование каких-то вопросов, связанных с Чемпионатом мира по футболу, но и относиться к энергетическому переходу ЕС к «зеленой экономике» – учитывая, что Катар поставляет газ в Европу», – предположил собеседник.
«К тому же, – продолжил эксперт – всегда надо помнить о том, что среди монархий Залива ведется конкуренция за сотрудничество с ЕС и вообще происходит пикировка между собой. Например, еще до пандемии Саудовская Аравия планировала объявить транспортную блокаду Катару, а катарские самолеты строили маршруты, которые бы не пролагали над Саудовской Аравией. И это все происходит по сей день, несмотря на то, что в обоих государствах правит одна королевская семья», – заметил он.
Аналитик подчеркнул: для Дохи важно на чьей стороне Брюссель – на их, или на стороне Эр-Рияда. «Собственно, финансовые вливания Катара могли быть направлены и на склонение ЕС на свою стороны, что называется, на перспективу, а не обязательно по каким-то текущим вопросам. Или даже не склонение на свою сторону, а просьба ЕС принять решения, ущемляющие интересы саудитов», – добавил политолог.
«Кстати, речь может идти и не о прямых взятках – за коррупционные связи могли посчитать и отправку евродепутатов бизнес-джетами в какую-либо страну за счет Катара, и просто дорогие подарки», – резюмировал Кортунов.
При этом, заметил он, сама Кайли может оказаться не главным фигурантом этого дела, поскольку основными выгодноприобретателями катарской помощи могли выступать более высокопоставленные чиновники руководящих органов ЕС. «Это распространенная практика: брать на «расстрельную» должность представителя Греции или стран Прибалтики, которых не так жалко, и при раскрытии дела отдавать их под следствие, чтобы дело не коснулось более высоких чинов», – указал политолог.
Ранее сообщалось, что зампредседателя Европарламента Ева Кайли задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией Чемпионата мира по футболу в Катаре. Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов.
В течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте, пишет Euronews.
В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте». Как утверждается, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии.
В ЕС образовалась коалиция из 12 стран за снижение потолка цен на газ
Bloomberg: Коалиция из 12 стран – членов ЕС выступила за снижение потолка цен на газ
Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ, пишут западные СМИ.
По информации источников Bloomberg, с инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Они пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС, передает RT.
Согласно плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). Разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро на протяжении не менее десяти дней, пишет «Коммерсант».
Чехия, председательствующая в Евросоюзе, предлагала снизить предельную цену до 220 евро, а разницу – до 35 евро. Группа из 12 стран заявила чешскому правительству о неприемлемости таких лимитов и потребовала значительно снизить их.
По словам одного из европейских дипломатов, у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.
В Кремле ранее подчеркивали, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
СМИ: ЕС планирует ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторе России
Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций решил ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторах
Ограничения в горнодобывающем и банковском секторах могут войти в пакет санкций Евросоюза против России.
В рамках санкций предполагается введение запрета на инвестиции в горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 169 российский компаний. Кроме того, предполагается, что активы Московского кредитного банка и Дальневосточного банка будут заморожены, передает ТАСС со ссылкой на портал «Еврообсервер».
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций к встрече глав МИД в Брюсселе.
Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России
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Евросоюз обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель в интервью изданиям группы Funke призвал Анкару изменить торговую политику и соблюдать западные санкции в отношении России. По его словам, нынешняя политика Турции «всё чаще служит поводом для беспокойства».
Глава европейской дипломатии напомнил, что Европейский союз и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, в том числе товаров двойного назначения. Он подчеркнул, что Турция как кандидат в члены ЕС не должна помогать России обходить санкции, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Боррель добавил, что Евросоюз уже неоднократно доводил до сведения турецких партнеров свои сомнения по поводу расширения двусторонних экономических связей между Россией и Турцией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной».
Италия заявила о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Глава МИД Италии Таяни заявил о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Страны ЕС почти договорились по вопросу введения лимита цен на газ, сообщил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
Таяни рассказал, что итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в Брюсселе пытается добиться соглашения между странами ЕС по данному вопросу. Как заверил Таяни, Пикетто-Фратин «почти достиг этого», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Напомним, западные СМИ сообщают, что 12 стран ЕС призывают снизить обсуждаемый потолок цен на газ. С соответствующей инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Еврокомиссия предлагает вводит ограничения, если стоимость газа на Амстердамской бирже как минимум две недели будет держаться выше 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). При этом разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро как минимум десять дней.
На Западе назвали выигравшую от потолка цен на российскую нефть страну
Epoch Times: Ограничение цен на нефть не навредит России
Инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю, пишут американские СМИ.
Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль пишет в статье для американского издания The Epoch Times, что в соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок. Введенный потолок цен не навредит России, считает эксперт.
По его словам, страны, покупающие сырую нефть, смогут делать это по более выгодным ценам. Например, у Китая теперь есть возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что действительный ущерб российским финансам и экспорту могли принести инвестиции G7 в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии, однако в настоящее время происходит обратное. Правительства стран «семерки» продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые еще больше затрудняют обеспечение диверсификации и надежности поставок, заключает автор статьи.
В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.
Лавров рассказал о планах Запада поссорить Россию с соседними странами
Глава МИД Лавров заявил, что на Западе хотят поссорить Россию с соседями
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Иностранные партнеры вынашивают стратегические замыслы, как использовать свои отношения с другими странами, чтобы поссорить соседние государства с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому каналу «Хабар-24».
Лавров отметил, что Запада не должен использовать отношения с третьими государствами для того, чтобы пытаться поссорить Россию со своими соседями, но тем не менее они вынашивают такие стратегические замыслы. Кроме того, по словам министра, США и ЕС не скрывают свои замыслы в доктрине.
Так, по словам Лаврова, ЕС указывает в своих документах, что нужно «снижать влияние России, интенсивность ее взаимодействия с соседями, не только в Центральной Азии, а по всему миру», передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24».
Между тем, Россия убеждена, что соседи и союзники России понимают, что отношения должны быть должны быть равноправными, взаимовыгодными и отвечать национальным интересам каждого государства.
Лавров считает, что попытки использовать те или иные медийные поводы для того, чтобы осложнить отношения, создать искаженное впечатление о русских в Казахстане и казахстанцах в России не прекратятся.
«Все это – часть большой политики, нестерильного процесса в современном мире, да и раньше политика была не вполне стерильной, а уж сейчас подавно. Западные коллеги пытаются всеми правдами и неправдами, ложью, запрещенными приемами в нарушение собственных норм и правил судорожно не допустить формирования многополярного мира», – отметил глава российского МИД.
По словам Лаврова, Запад не хочет равноправно взаимодействовать с Россией и фактически решил отомстить РФ лишь за то, что Москва долгие годы терпела его безразличие к саботажу Украиной минских договоренностей.
Он напомнил про слова Меркель, что Минские соглашения «никто, включая Германию, Францию и весь остальной Запад, и не собирался выполнять».
«Такая реакция абсолютно отчетливо показывает, что планы Запада были сорваны», – подчеркнул Лавров.
Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
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В ЕС назвали объем роста расходов на энергетику без газа из России
Евросоюз (ЕС) должен потратить дополнительно 100 млрд евро в 2023 году, чтобы обеспечить свою энергобезопасность следующей зимой без российского газа, заявил на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
Он рассказал, что грядущий год будет намного сложнее, чем этот, относительно обеспечения энергетической безопасности ЕС. Бирол пояснил, что, возможно, сообщество не будет больше получать российский газ. Он подчеркнул, что ЕС рискует недополучить в 2023 году необходимые для компенсации российского газа объемы СПГ, передает ТАСС.
В связи с этим, по его словам, необходимо принять срочные меры, которые «будут небесплатными».
«За них нужно будет заплатить, они не будут бесплатными. Они будут стоить 100 млрд евро за один год. Мы должны заплатить 100 млрд евро, чтобы реализовать их», – сказал он.
Ранее сообщалось, что колебания цен на газ, а также снижение поставок обойдутся экономике Германии в 2022 году в 100 млрд евро.
ЕС осознал истощение военных запасов после передачи оружия Украине
Боррель сообщил об истощении военных запасов ЕС после передачи оружия Украине
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ЕС передал оружие Украине, но при этом понял, что его военные запасы истощились, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Как заявил Боррель, российская специальная военная операция на Украине стала «тревожным звонком» для ЕС в вопросе военных возможностей Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт внешнеполитической службы ЕС.
ЕС осознал нехватку «критически важных оборонных возможностей», которые необходимы для противодействия угрозам «более высокого уровня» в самой Европе. Боррель призвал ЕС не просто увеличить расходы на оборону, но «тратить лучше», а также «больше сотрудничать», продолжать помощь Украине, «удовлетворять нынешние потребности и начать готовиться к будущему».
Напомним, глава немецко-французской группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун заявил, что нынешних сил Германии не хватит даже на то, чтобы защитить Берлин. Французский институт международных отношений, комментируя поставки на Украину, сообщил, что у самой Франции не хватает вооружений.
В Польше назвали «ножом в спину» блокировку финансирования со стороны ЕС
Экс-глава польского Минфина Косьчиньский: ЕС «вонзил нож в спину» Польше блокировкой финансирования
Евросоюз «вонзил нож в спину» Польше, заблокировав выделение средств для восстановления экономики после окончания пандемии коронавируса, заявил газете The Daily Express экс-министр финансов страны Тадеуш Косьчиньский.
По его словам, подобный шаг со стороны ЕС можно расценивать как предательство. Более того, Косьчиньский подчеркнул, что такой «нож с спину» Польше был нанесен не вовремя, пока страна помогает соседу (Украине, – прим. ВЗГЛЯД), передает радио Sputnik.
Кроме того, бывший министр обвинил ЕС в отсутствии гибкости при решении таких проблем во время массового притока украинских беженцев и роста цен на энергоносители.
Тем не менее стало известно, что Варшава ведет подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.
Венгрия отказалась «прогибаться» под политику ЕС
Госсекретарь кабинета премьера Венгрии Деметер обвинил ЕС в попытке заставить страну «прогнуться»
ЕС возмущен не состоянием венгерской демократии, а отказом Венгрии «прогибаться» в некоторых вопросах, заявил госсекретарь кабинета премьера страны Чаба Деметер.
Деметер прокомментировал заявление депутата Европарламента Ги Верхофстадта, который в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал блокировать Венгрии доступ к средствам из фондов ЕС после каждого отказа Будапешта поддержать политику Брюсселя. Как заявил Верхофстадт, за одно вето Венгрия потеряет доступ к 6 млрд евро, за два – к 11,6 млрд, за три – 23,2 млрд, передает РИА «Новости».
Как отметил Деметер, в Брюсселе делают вид, что разногласия возникли из-за «состояния венгерской демократии». Однако, по словам Деметера, предложение Верхофстадта ясно свидетельствует, что Венгрией недовольны, поскольку та «не готова прогибаться в некоторых вопросах». В частности, речь идет о вопросах глобального минимального налога, санкций и новых кредитов Украине. «По крайней мере, в этот раз господин Верхофшстадт был честен. И он, между прочим, сказал, что суверенитет ЕС не продается. Но венгерский тоже», – заявил Деметер.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что со стороны ЕС против его страны применяются почти все виды шантажа. Он отметил, что за прошедшие 12 лет антикризисная политика Будапешта никогда не была в мейнстриме Евросоюза, но всегда была успешной.
Захарова отреагировала на оговорку Борреля про Россию
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который, говоря о санкциях в отношении Ирана, перепутал Россию с Украиной.
Такие люди руководят Европейским союзом, результат очевиден, написала Захарова в своем Telegram-канале. Дальше будет хуже, уверена официальный представитель МИД.
Боррель в понедельник перед началом заседания глав МИД стран союза перепутал Россию и Украину и анонсировал введение санкций против Ирана «за поддержку Украины».
Пресс-служба главы дипломатии Евросоюза в транскрипции заявления политика скорректировала его слова, передав их с собственными пояснениями: «…из-за иранской поддержки (агрессии России против) Украины». При этом сам Боррель, допустив оговорку, не исправил ее, передает ТАСС.
Между тем Иран в понедельник ввел ответные санкции против девяти организаций и 23 лиц из Европейского союза и Великобритании. Об этом объявил МИД исламской республики, передает РИА «Новости».
Боррель в последнее время часто подвергается критике за свои публичные высказывания. Так, скандал вызвали его слова про африканцев, которые якобы «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин».
Российский лидер, комментируя слова главы дипломатии ЕС, выразил уверенность, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма.
Кроме того, Боррель заявлял, что «привилегированная» Европа – это «сад», а окружающий ее мир – «джунгли».
Совет ЕС согласился выделить Украине 18 млрд евро в 2023 году
Совет ЕС разрешил Евросоюзу выдать Украине 18 млрд евро кредитов в 2023 году
Совет ЕС согласовал документы, которые позволят Евросоюзу выделить Украине кредитную поддержку на сумму 18 млрд евро в 2023 году.
В сообщении Совета говорится, кредитная сумма, которая будет предоставлена Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро с льготным периодом 10 лет, передает РИА «Новости».
Напомним, исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис сообщил о планах Еврокомиссии выдавать Украине финансовую помощь в 2023 году в объеме до 18 млрд евро в формате «ссуды на льготных условиях». Венгрия выступила против совместных льготных кредитов стран ЕС Украине.
Белград решил направить НАТО запрос на размещение сербских сил в Косово
Вучич сообщил о планах Белграда направить миссии НАТО KFOR запрос на размещение сербской полиции и армии в Косово
Командующему миссии НАТО KFOR направят официальный запрос о распределении контингента сербской полиции и армии на территории Косово и Метохии, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Запрос направят в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН. При этом Вучич признался, что не испытывает «никаких иллюзий». Он выразил уверенность, что KFOR запрос отклонит, но, как сказал Вучич, нужно попробовать. Официальное решение о направлении запроса примут в понедельник, передает РИА «Новости».
Также Вучич отметил, что в Косово 2022 год стал рекордным «по инцидентам на национальной почве». Если в 2021 году таких было 128, в 2022 году к 8 декабря – уже 131. «Курти и его ложное правительство – абсолютные чемпионы в создании нападений и инцидентов, при которых сербы или задержаны, или уничтожено их имущество и так далее», – сказал Вучич.
Президент обвинил миссию ЕС по верховенству закона EULEX и ОБСЕ в том, что они игнорируют переброску косовоалбанских тяжело экипированных спецпоздразделений на север края, населенный сербами.
Кроме того, на следующей неделе Сербия представит дипломатические ноты ряда стран, которые ранее признали независимость Косово, но теперь решили отозвать признание.
Напомним, косовский спецназ, зашел на север Косово без одобрения сербских муниципалитетов, чем нарушил Брюссельские соглашения. Сербия пригрозила вернуть силы безопасности в регион. Косово приняло решение запретить въезд в автономный сербский край через КПП «Ярине» для автотранспорта и пешеходов.
Байдена обвинили в провоцировании экономической войны с ЕС
National Interest обвинил Байдена в провоцировании экономической войны с традиционными союзниками США
США призывают союзников к солидарности в противодействии России, а сами провоцируют экономическую войну с EC, Южной Кореей и Японией, заявил аналитик Кауш Арха.
Арха в статье для National Interest указал на решение администрации Джо Байдена расширить налоговые субсидии на покупку электромобилей, собранных в США и использующих батареи из материалов местного изготовления. 370 млрд долларов выделяется на «чистую» энергетику, еще 64 млрд – на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок, передает РИА «Новости».
Арха указывает, что действия США возмутили EC, Южную Корею и Японию, поскольку автопроизводители этих стран окажутся в крайне невыгодном положении в сравнении с конкурентами из США. Он отметил, что это «любопытный поворот для администрации Байдена», которая критиковала администрацию Дональда Трампа за торговые войны с союзниками.
Теперь же Белый дом уже при Байдене заявляет, что «Америка вернулась» и устраивает «безжалостную дипломатию», провоцируя экономическую войну со своими партнерами в разгар противостояния с Россией и Китаем, пишет Арха.
Напомним, в Европарламенте призвали к жесткому курсу ЕС в отношении США из-за экономической политики американского президента Джо Байдена.