Минобороны указало на фейк о якобы отставке начальника Генштаба Герасимова

Начальник Генерального штаба ВС России Валерия Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности, сообщения ряда военных Telegram-каналов со ссылкой на западные СМИ о том, что в ближайшее время произойдет смена руководства Генштаба Минобороны ВС России не соответствует действительности.

Как сообщает Telegram-канал «Война с фейками», предпосылки для отставки Герасимова отсутствуют. В публикации говорится, что начальника Генштаба может снять с должности президент России, но на сайте Кремля нет соответствующего указа, российские федеральные СМИ также не писали о кадровых перестановках в Генштабе.

Указывается, что Герасимов вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу посетил церемонию вручения медалей Героям России, которая состоялась 8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Также сообщается, что Герасимов был замечен на церемонии, посвященной 190-летию со дня основания Военной академии Генштаба ВС России.

Ранее россиян предупредили о появлении в соцсетях фейковых аккаунтов Минобороны, через которые распространяется недостоверная информация, а также вымогаются деньги у граждан.