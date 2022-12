ВСУ открыли огонь по береговой линии Энергодара В РПЦ сочли смешными «доказательства» СБУ против Украинской православной церкви В РПЦ заявили, что украинские власти приводят смешные доказательства против УПЦ, чтобы оправдать обыски 10 декабря 2022, 17:04 Текст: Вера Басилая

Украинские власти оправдывают незаконные обыски в Украинской православной церкви смешными доказательствами, которые говорят о ее невиновности, заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Представитель РПЦ заявил, что выгнать монахов Киево-Печерской Лавры и отдать ее раскольникам не так просто, в глазах украинцев она не сделала ничего такого, что оправдывало бы обыски, «маски-шоу». Кипшидзе добавил, что украинским властям нужно что-то придумать для оправдания издевательств над монахами, обысками и нарушением деятельности церкви, передает РИА «Новости». «Для этого они (украинские власти – прим.ВЗГЛЯД) и публикуют, что они там что-то нашли, какое-то послание патриарха в архиве Лавры или другого монастыря. Но это все смешные «доказательства». Они свидетельствуют, что церковь на Украине ни в чем не виновата», – заявил Кипшидзе. Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предположил, что давление властей Украины на каноническую УПЦ вызовет в стране гражданское противостояние. Напомним, служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил запретить каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата. Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия 10 декабря 2022, 03:31

Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости». Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок. Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS». Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия. Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения. Володин объяснил признание Меркель о «попытке дать Украине время» Спикер Госдумы Володин обвинил Германию и Францию в лживой политике и геноциде в Донбассе 10 декабря 2022, 09:37

Сложившаяся ситуация на Украине, Донбассе и во всем мире – результат лживой политики лидеров Германии и Франции, которые этого уже и не скрывают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств, прописанных в Минских соглашениях, несет за собой не просто потерю доверия, это – преступление, за которое «подписанты Меркель, Олланд и Порошенко» должны ответить. Также политик отметил, что недавнее «признание Меркель» показывает жителям Европы, почему у них в данный момент отсутствиет тепло, электричество, в странах огромная инфляция и повсеместно закрываются предприятия. Володин добавил, что после этого признания становится ясно, что Германия и Франция должны нести моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Более того, им же придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида. Напомним, в МИД заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. Новости СМИ2 Солдаты ВСУ рассказали о грубых домогательствах иностранных наемников Украинские военнослужащие рассказали о домогательствах и угрозах со стороны иностранных наемников 10 декабря 2022, 11:12

Украинский военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ регулярно подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников и угрозам расправ в случае отказа. Украинский военнопленный Александр Мерлен заявил, что некоторые из его сослуживцев жаловались на домогательства и угрозу физической расправы. Так, иностранные наемники предлагали вступить с ними в сексуальную связь, а при отказе переходили на шантаж и угрозы, передает «Царьград». «Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», – пересказал военнопленный из Украины слова одного из наемников. При этом Мерлен добавил, что в иностранном легионе на стороне украинской армии в зоне спецоперации воюют разные нации, однако чаще всего был слышен польский и английский языки. Кроме того, встречались и афроамериканцы, которые разговаривали с солдатами ВСУ недоброжелательно и плохо с ними общались. В России тем временем следственный комитет взял показания у недавно возвращенных из плена российских военных, которые рассказали о многочисленных фактах издевательств и пыток со стороны украинских националистов. В США признали, что им не выгодна победа Украины Аналитик издания 19FortyFive объяснил, почему США не выгодна победа Украины 10 декабря 2022, 10:33

Вашингтону не нужна победа Киева в украинском конфликте, так как она может привести к ядерной войне с Россией, заявил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive. По его словам, США хотят с Москвой только стабильных отношений, но победа Украины сделает это невозможным, передает РИА «Новости». Цель президента Украины Владимира Зеленского – вернуть все территории страны, но они больше не совпадают с целями Вашингтона. Это может привести к ядерной войне. Аналитик указал на необходимость пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева, чтобы конфликт не перерос в ядерный. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия. Новости СМИ2 Жители Николаева сообщили о переброске через город бронетехники ВСУ Координатор Николаевского подполья Лебедев сообщил о переброске через город колонны БТР и состава с «Гвоздиками» 10 декабря 2022, 06:30 Текст: Антон Никитин

На железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева замечен состав с самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Гвоздика» украинских войск, а на улицах города прошла транзитом колонна БТР, свидетельствуют фотографии координатора Николаевского подполья в Донецке Сергей Лебедев. Лебедев рассказал РИА «Новости», что агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города. Он также сообщил, что через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой. На фотографии, снятой активистами николаевского подполья в центре города, отчетливо видна БМП-2, а также дым, исходящий – по данным авторов фото – от колонны других впереди идущих бронемашин. На другом снимке – состав железнодорожных платформ, на которых стоят 122-миллиметровые САУ «Гвоздика», можно насчитать как минимум 11 таких платформ. Самоходки сняты крупно, на них отчетливо видны желтые прямоугольники – отличительный знак украинских войск. По словам координатора Николаевского подполья, бронетехника замечена в большом количестве. Он выразил мнение, что она, скорее всего, идет с Одессы в Донбасс. Лебедев также напомнил, что в Николаеве работает несколько ремонтных предприятий, в связи с чем не исключил, что перебрасывается техника с этих заводов, куда она поступила после повреждений, полученных во время попыток наступления ВСУ на Херсон летом и осенью. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Николаеве и Херсоне под контролем ВСУ. Минобороны показало сложный маневр Су-25 на Украине 10 декабря 2022, 14:40

Экипаж Су-25 во время пролета над деревьями нанесли ракетный авиационные удары по бронированной технике Вооруженных сил Украины. Видео опубликовало Министерство обороны России в Telegram-канале. Отмечается, что пилоты «Грачей» показали слаженную работу и профессионализм, так как удержать малую высоту на большой скорости – весьма сложно. «Вести огонь в таких условиях – еще сложнее», – следует из описания к ролику. Применяя авиационные средства поражения, экипажи выполнили маневр – были выпущены тепловые ловушки. После чего самолеты вернулись на аэродром вылета. Новости СМИ2 Все жители Одессы остались без света Жители Одессы оказались отключенными от электроэнергии из-за разрушения объектов инфраструктуры 10 декабря 2022, 12:56

Все абоненты в Одессе оказались отключены от электроэнергии, электричество сохранилось только на объектах критической инфраструктуры, сообщили в региональном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК. По информации холдинга, ситуация с электроснабжением в области и городе остается сложной, от электроэнергии отключены все потребители, кроме критической инфраструктуры, передает ТАСС. Отмечается, что в населенных пунктах области тоже проходят экстренные отключения света. При этом восстановление поврежденных объектов будет начало только после согласования с военными. Кроме того, в данный момент в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области звучит воздушная тревога. Напомним, в Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии на фоне российских ударов по критической инфраструктуре Украины. Американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле The Hill: Поток американского оружия с Украины остановить невозможно 10 декабря 2022, 10:43

Поток американского оружия с Украины не остановить, отмечают в издании The Hill политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен. Авторы статьи отметили, что переданное американцами киевскому режиму оружие распространяется по другим странам, невзирая на то, что Вашингтон якобы обнародовал планы приложить усилия к тому, чтобы предотвратить утечки оружия за пределы украинской границы, передает РИА «Новости». Публицисты пояснили, что отследить и собрать доказательства того, что Украина не сможет использовать какой-нибудь самолет или ракетную систему, довольно сложно. А потому эксперты сравнивают утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле, когда основная часть куска мяса остается на месте, а часть жира стекает вниз. «В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара», – подчеркнули эксперты. Ранее Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Новости СМИ2 Медведев процитировал Булгакова в связи со сносом памятников на Украине Зампред Совбеза России Медведев прокомментировал снос на Украине памятников Пушкину и Суворову 10 декабря 2022, 14:33

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников Александру Пушкину и Александру Суворову, процитировав слова Михаила Булгакова в «Белой гвардии». В своем Telegram-канале он предположил, что другие памятники будут ставить «разнообразным гетманам». «Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман», – написал Медведев. Тем временем в городе Тульчин Винницкой области снесли памятники Пушкину и Суворову, о чем сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир в своем Facebook* (запрещен в России), передает ТАСС. Ранее в Полтаве вандалы изрисовали памятник Пушкину. Памятник поэту оскверняли и в Одессе. Монументы в честь поэта также демонтировали в городах Кременчуг и Черновцы. ВС России сорвали атаки ВСУ на южнодонецком и краснолиманском направлениях 10 декабря 2022, 14:09

Вооруженные силы России продолжают наступления на краснолиманском направлении, в результате которых удалось взять под контроль выгодные рубежи. В направлении Купянска ВС России уничтожили скопление живой силы противника в районах Синьковка и Кисловка Харьковской области, уничтожив более 30 военные ВСУ и три пикапа, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства. Также удалось сорвать две контратаки подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. Удалось уничтожить до 60 солдат Украины, в числе которых были и наемники. На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции войск России в направлении Сладкое и Шевченко ДНР. Противник был отброшен на исходные позиции. В районе поселка Владимировка удалось уничтожить до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа. Из строя были выведены шесть пунктов управления противника. Возле города Северск в ДНР уничтожено две украинские боевые машины РСЗО «Град». Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха» в Запорожской области. Ранее сообщалось об уничтожении опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении. Новости СМИ2 Москва потребовала наказать сжегших российский флаг в Финляндии В МИД потребовали наказать сжегших российский флаг в Финляндии 10 декабря 2022, 15:40

Москва потребовала, чтобы финские власти привлекли к ответственности людей, которые в начале декабря во время массовых шествий в Хельсинки сожгли российский флаг, заявили в МИД. В ведомстве отметили, что в отношении финской стороны Россией был предпринят дипломатический демарш, во время которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются Москвой как недопустимый акт надругательства над государственным символом России, передает РИА «Новости». Кроме того, российский МИД потребовал привлечь совершивших это преступление к ответственности. Напомним, участники акции солидарности с Украиной в Батуми сожгли флаг России в феврале. ВСУ обстреляли Новопсков из американской РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел Новопскова Вооруженными силами Украины из американской РСЗО HIMARS 10 декабря 2022, 00:26

Украинские вооруженные силы обстреляли город Новопсков в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 23.05 зафиксирован обстрел населенного пункта Новопсков со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО HIMARS. В пятницу российская ПВО сбила три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS у населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР. В среду российские ВС высокоточным ударом уничтожили более 70 ракет американской РСЗО HIMARS в Кривом Роге. Новости СМИ2 Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей Постпред РФ при ООН Небензя обвинил Украину в попытке сровнять Донецк с землей западным оружием 10 декабря 2022, 02:58

Науськиваемые странами Запада украинские каратели при помощи западных вооружений пытаются буквально сровнять Донецк с землей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Постпред России при ООН в ходе выступления на заседании СБ всемирной организации заявил, что в последнюю неделю в Донецке происходит настоящая бойня с применением западного оружия, в ходе которой науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей. Он подчеркнул, что ежедневные веерные удары по жилым районам, где нет и не может быть военных целей, наносятся с какой-то остервенелой злобой, передает ТАСС. Российский дипломат выразил сожаление, что у чиновников секретариата ООН не нашлось смелости осудить обстрелы Донецка, хотя по ударам по украинской территории они высказываются постоянно. Накануне Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН данные об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими вооруженными силами. Так, в пятницу ВСУ обстреляли в центре Донецка Дом правительства и гостиницу «Дружба». Вечером того же дня ВСУ обстреляли четыре района Донецка из РСЗО «Град» и артиллерии натовского калибра. Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины Постпред РФ при ООН Небензя заявил о росте контрабанды поставляемого Украине оружия в третьи страны 10 декабря 2022, 04:33

Контрабанда поставляемого Украине оружия в третьи страны растет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Небензя отметил, что Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за роста контрабанды оружия, поставляемого Украине, в различные регионы земного шара и последствий этого для международного мира и безопасности, передает РИА «Новости». Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ предупредил об опасности попадания украинского оружия преступникам. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру. Новости СМИ2 Боец бригады «Пятнашка»: Мы не можем самоустраняться в деле воспитания патриотизма 9 декабря 2022, 22:47

«Патриотическое воспитание – очень важное направление. Мы так или иначе однажды передадим бразды правления государством молодому поколению. А каким оно будет? Это напрямую зависит от каждого из нас», – заявил газете ВЗГЛЯД участник спецоперации Алиас Авидзба. В пятницу в Москве он принял участие в церемонии вручения премии «Патриот–2022». «Мы не можем самоустраняться в деле воспитания патриотизма, переложить все на какие-то ведомства. Каждый из нас – и общественники, и воины, которые сегодня участвуют в спецоперации, – должны внести свой вклад, показать пример. В частности, мы должны рассказать о подвигах, о ребятах-героях, которые отдали свои жизни – отдали их и ради нынешнего поколения и ради тех, кто еще только должен родиться», – сказал Алиас Авидзба, командир четвертой штурмовой роты сражающейся в ДНР интернациональной бригады «Пятнашка». «Эта тема очень важна для моих боевых товарищей, для всех, кто меня окружает. Мое подразделение – моя семья. Боевое братство – очень сильная вещь», – добавил участник СВО. По мнению Авидзбы, проекты, подобные премии «Патриот–2022», очень важны. «Когда человек занимается благотворительностью, добровольчеством, он безвозмездно жертвует своим временем, а порой жертвует и своей жизнью. Это становится для других примером того, как можно и нужно любить свою Родину, трудиться на ее благо, защищать в нужный момент. Нам есть на основе чего воспитывать: великая история, великая культура, великие достижения», – уверен собеседник. Начиная с 2007 года в России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. В пятницу в Манеже состоялся просветительский марафон «День героев Отечества». Он проходил в рамках Всероссийского патриотического форума и вручения национальной премии Росмолодежи «Патриот–2022». Цель премии – выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организаций за их существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание. На премию в этот раз было подано 1200 заявок из 75 субъектов РФ и восьми зарубежных стран. Имена 29 лауреатов в 14 номинациях были объявлены в пятницу на площадках сразу в двух городах – в Москве и Петербурге. Среди номинаций были такие: «Лучший проект в сфере образования», «Лучший семейный пример», «Без срока давности», «Лучший военно-патриотический проект», «Транслируем историю всему миру», «Лучший патриотический проект соотечественников». Так, победителем в номинации «Лучший проект по популяризации и продвижению русского языка» признан организованный Бессмертным полком России творческий конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца». «Нам очень приятно, что жюри так высоко оценило наш конкурс, – призналась руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина. – Василий Семенович был не только всенародно любимым артистом, но также сопредседателем Центрального штаба Бессмертного полка России, настоящим патриотом». «Наша целевая аудитория – это призывники и действующие военные. Мы проводим открытые уроки для будущих призывников в школах», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель «Союза призывников России» Анзор Балкаров, получивший премию в номинации «Герои среди нас». «Смысл в том, чтобы свести вместе на нашей площадке и будущих солдат, и родительскую общественность, и представителей власти, и пообщаться. Напрямую можно задать военкому своего региона вопрос, попроситься заранее в какую-то конкретную часть. Старшеклассники или студенты последних курсов едут вместе с нами в часть, там общаются с ребятами-земляками и от первоисточников получают информацию. Мы также содействуем социальной адаптации и трудоустройству тех, кто уже демобилизовался», – пояснил собеседник. «Мы с ребятами вели паблик на армейскую тематику и затем постепенно начали проводить мероприятия в школах, нас стали приглашать на уроки мужества. Нас просили поделиться опытом службы, прокомментировать разные мифы об армии. В итоге мы реорганизовались и создали уже официальную организацию. Мы даже получили допуск в воинские части и на областные призывные пункты. У нас несколько направлений – психологическая, физическая подготовка. Спорт – в основном «военно-физические» виды, например, практическая стрельба, страйкбол, турниры по единоборствам», – рассказал Балкаров. Порядка 30 тыс. организаций разного масштаба ведут в России работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. По ее словам, площадки форума «объединили 4 тыс. участников, это представители военно-патриотических клубов, центров патриотического воспитания, центров «Авангард», поисковых отрядов, волонтерских движений». Патриотизм, преданность собственной стране, народу, призванию, а также настоящее мужество передаются только личным примером, заявил на церемонии первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Эти герои – это врачи, которые спасают жизни под обстрелами, проводя тяжелейшие операции в больницах, где взрывами могут быть выбиты стекла, за их спиной разрывы снарядов. Но они, рискуя собой, спасают жизни других. Эти герои – волонтеры <...>, которые с риском для жизни шли прямо вслед за военнослужащими, вытаскивали детей из подвалов Мариуполя, разносили гумпомощь в Волновахе», – приводит слова Кириенко ТАСС. «Этими героями являются учителя, которые преподавали, поддерживали школы, учеников даже в разгар боев. Этими героями, конечно, являются все наставники, родители», – добавил он. Для нас всех крайне важно, что сегодня совершаются подвиги, сопоставимые с подвигами наших дедов и прадедов, на которых мы все учились и воспитывались, подчеркнул первый замглавы администрации президента. Из его рук награду в номинации «Герои среди нас» получил Богдан Павлов из Тамбова, врач общей практики «Городской клинической больницы имени Архиепископа Луки». По словам начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, в России растет уровень уважения к нашей стране у молодого поколения. «Согласно опросу ВЦИОМ, 93% школьников разделяют чувство патриотизма, плюс 33% за этот год. А за рубежом мы видим, что люди прекращают уважать свои царства. Это их дело, Бог им судья. Мы любим свою страну, мы патриоты своего Отечества», – сказал он на церемонии. «То, что выходят на сцену знаменитые артисты, авторы посвящают теме патриотизма новые стихи и песни, что у нас развивается добровольчество и волонтерство, что любовь к стране вновь стала модной среди детей, юношества и молодежи – это очень важно», – подчеркнул Новиков.