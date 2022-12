В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2022 год 10 декабря 2022, 16:19 Текст: Кристина Цыцура

Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена в субботу, на церемонии вручения присутствовала норвежская королевская семья и члены правительства страны. Мероприятие прошло в здании ратуши Осло и транслируется на сайте Нобелевского фонда. Медаль и диплом был вручен белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, которого представляла его жена Наталья Пинчук, а также представителям российского центра «Мемориал*» (признан иноагентом), передает ТАСС. Награду получил и украинский Центр гражданских свобод в лице Яна Рачинского и Александры Матвеийчук. Лауреаты удостоены награды за «представление гражданского общества в своих странах». По словам Берит Райсс-Андерсена, присуждая премии, комитет отметил вклад в дело поддержания мира. Ранее президент России Владимир Путин заявил об обесценивании Нобелевской премии мира. Россия ввела высокие пошлины на ряд товаров из недружественных стран Правительство России установило пошлины в размере 35% на ряд товаров из недружественных стран 10 декабря 2022, 07:59

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency

Текст: Антон Никитин

Правительство ввело пошлины в размере 35% на некоторые товары, ввозимые из недружественных стран, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Уточняется, что сбор установят на уровне 35% на продукцию, которую произвели в странах, нарушающих экономические интересы России. Решение коснется нескольких видов товаров. Речь идет о шампунях, средствах для волос, чистки зубов и бритья, а также дезодорантах и антиперспирантах. Кроме того, в списке значатся средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства. Помимо этого, в перечень вошли гражданское оружие и патроны из недружественных стран. Список определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций, передает РИА «Новости». Как пояснили в Минпромторге, у перечисленных видов продукции есть отечественные аналоги, которые не уступают по качеству и ассортименту зарубежной. При этом запрет на поставки парфюмерии и косметики из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, уточнили в ведомстве. Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия не будет продавать нефть недружественным странам, установившим потолок цен на российское «черное золото». В сентябре глава государства отмечал, что Россия никогда не начнет производить ничего своего, если просто обнулит пошлины на товары во всех отраслях. Соседов назвал Вайкуле выжившей из ума за ее слова про СССР 9 декабря 2022, 20:38

Фото: Михаил Александров/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она «содержала» Советский Союз и Россию, звучат очень глупо, заявил российский журналист, музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов. «Ужасное, глупое заявление совершенно выжившей из ума старой отставной кабаре-певички. Мне очень жаль ее», – сказал Соседов в беседе со «Spuntik Беларусь». Он добавил, что высказывание артистки – это «полный бред», и всерьез говорить об этом заявлении не приходится. «Вы считаете, что я должен комментировать бред какой-то дуры, простите? Ну, там бред полный. Она «содержала Советский Союз. Это я должен комментировать, вы считаете? Ну вы тогда меня дураком тоже считаете», – отметил он. «Мне очень жаль ее. Я не собираюсь комментировать маразмы», – сказал журналист.



Напомним, Лайма Вайкуле заявляла, что якобы своими трудами приносила большой доход СССР, а после его распада доходы уже России приносила певица Алла Пугачева. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила подумать на тему, кто содержал самих артисток, покупал пластинки, строил заводы и запускал ракеты в космос. Новости СМИ2 Подполковник ВС России сказал, как остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ Подполковник ВС России Иванников объяснил, как остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ 10 декабря 2022, 11:31

Фото: Laurel Chor/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Приехавший с территории спецоперации полковник запаса российских войск Олег Иванников объяснил, каким образом можно остановить обстрелы Донецка и других городов Донбасса со стороны украинских военнослужащих. По словам подполковника, важно отодвинуть линию боевого соприкосновения на 100-150 километров. Только в этом случае даже дальнобойные вооружения украинских военных не достанут до целей, передает Ura.ru. Кроме того, Иванников отметил, что несмотря на постоянную смену позиций украинской артиллерии, российские военные вычисляют направления ударов и подавляют расчеты противника. Ранее сообщалось, что с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российскими военными уничтожен опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении. До этого на Запорожском направлении командование ВСУ решило поменять 65-ю механизированную бригаду из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду. Путин: Слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО 9 декабря 2022, 17:39

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. «Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает», – передает ТАСС его слова на пресс-конференции в Бишкеке. «Оказывается, что никто Минские соглашения не собирался исполнять, – указал Путин. – Руководство Украины словами бывшего президента [Петра Порошенко] тоже об этом сказало, что не собирался, подписывал, но не собирался исполнять». Путин признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, поскольку власти Германии, по его словам, всегда вели себя с Москвой искренне, хотя и находились на стороне Украины. Однако, добавил Путин, всегда казалось, что Берлин искренне стремился к урегулированию на тех принципах, на которых была договоренность. Глава государства задался вопросом, можно ли в дальнейшем договариваться с Западом. «Но договариваться придется», – заключил он. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время. Новости СМИ2 В реестр иноагентов включен второй экс-игрок «Что? Где? Когда?» В реестр иноагентов попали издание The Bell и участник игры «Что? Где? Когда?» Аскеров 9 декабря 2022, 21:32

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

В реестр иноагентов включили журналиста «Дождя» (признан иноагентом) Михаила Фишмана, бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?», журналиста Ровшана Аскерова, а также издание The Bell, сообщили в Минюсте России. В списке оказалось «Экологическое движение «42»» из Архангельска, а также философ Рубен Апресян и общественный деятель Башкирии Ростислав Мурзагулов, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Минюст создал объединенный реестр иностранных агентов, куда вошли 493 организации и гражданина. В начале декабря МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова (признан в России физлицом-иноагентом), он также экс-игрок телевизионной передачи «Что? Где? Когда?». Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия 10 декабря 2022, 03:31

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости». Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок. Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS». Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия. Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения. Новости СМИ2 Володин объяснил признание Меркель о «попытке дать Украине время» Спикер Госдумы Володин обвинил Германию и Францию в лживой политике и геноциде в Донбассе 10 декабря 2022, 09:37

Фото: Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Сложившаяся ситуация на Украине, Донбассе и во всем мире – результат лживой политики лидеров Германии и Франции, которые этого уже и не скрывают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств, прописанных в Минских соглашениях, несет за собой не просто потерю доверия, это – преступление, за которое «подписанты Меркель, Олланд и Порошенко» должны ответить. Также политик отметил, что недавнее «признание Меркель» показывает жителям Европы, почему у них в данный момент отсутствиет тепло, электричество, в странах огромная инфляция и повсеместно закрываются предприятия. Володин добавил, что после этого признания становится ясно, что Германия и Франция должны нести моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Более того, им же придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида. Напомним, в МИД заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. Замглавы ЕП задержана в Бельгии по делу о коррупции Agence France-Presse: Замглавы Европарламента Кайли задержана в Бельгии по делу о коррупции в связи с ЧМ-2022 в Катаре 9 декабря 2022, 22:50

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Заместитель председателя Европарламента Ева Кайли задержана в столице Бельгии по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщило Agence France-Presse. Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов, передает ТАСС. Как сообщает Agence France-Presse, в течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте. В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте», их подозревают в коррупционных связях с одной из стран Персидского залива. Как утверждается в статье, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе пятничного рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии. Напомним в июне 2017 года стали известны результаты внутреннего расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции касательно получения Катаром права провести чемпионат мира 2022 года. Новости СМИ2 Байден запретил Буту возвращаться в США Байден своим указом запретил Буту возвращаться в США 9 декабря 2022, 20:28

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Глава Белого дома Джозеф Байден своим указом о помиловании российского гражданина Виктора Бута запретил ему возвращаться в США и получать доход с художественных и других произведений о его жизни там. Документ предписывает запрет на возвращение Бута в Соединенные Штаты, запрет на получение финансовой прибыли прямо или косвенно с любого вида и объема книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ об обстоятельствах смягчения наказания, передает РИА «Новости». Отмечается, что помилование было подписано еще 2 декабря. Напомним, Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу. Композитор Эдуард Артемьев госпитализирован с коронавирусом Композитор Эдуард Артемьев находится в больнице в средне-тяжелом состоянии 9 декабря 2022, 18:46

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российский композитор Эдуард Артемьев госпитализирован с коронавирусом в одну из московских больниц, у него развилась двусторонняя пневмония. Артемьев подтвердил РИА «Новости» госпитализацию, по его словам, в больницу его положили четыре дня назад, у 85-летнего композитора выявили коронавирус. Врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое. Недавно он отметил свой 85-летний юбилей. Напомним, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда России композитору Эдуарду Артемьеву. Эдуард Артемьев – народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Композитор сотрудничал с такими режиссерами, как: Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другие. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам, в том числе «Чисто английское убийство», «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к Минотавру», «Водитель для Веры», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Легенда №17» и другим. За лиричничность произведений его называют «русским Морриконе». Его музыка была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Новости СМИ2 Солдаты ВСУ рассказали о грубых домогательствах иностранных наемников Украинские военнослужащие рассказали о домогательствах и угрозах со стороны иностранных наемников 10 декабря 2022, 11:12

Фото: Sadak Souici/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Украинский военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ регулярно подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников и угрозам расправ в случае отказа. Украинский военнопленный Александр Мерлен заявил, что некоторые из его сослуживцев жаловались на домогательства и угрозу физической расправы. Так, иностранные наемники предлагали вступить с ними в сексуальную связь, а при отказе переходили на шантаж и угрозы, передает «Царьград». «Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», – пересказал военнопленный из Украины слова одного из наемников. При этом Мерлен добавил, что в иностранном легионе на стороне украинской армии в зоне спецоперации воюют разные нации, однако чаще всего был слышен польский и английский языки. Кроме того, встречались и афроамериканцы, которые разговаривали с солдатами ВСУ недоброжелательно и плохо с ними общались. В России тем временем следственный комитет взял показания у недавно возвращенных из плена российских военных, которые рассказали о многочисленных фактах издевательств и пыток со стороны украинских националистов. В Белом доме назвали причину введения санкций против ВКС России США ввели санкции против ВКС России из-за «закупки иранских беспилотников» 9 декабря 2022, 21:05 Текст: Кристина Цыцура

Власти США вводят санкции против ВКС России и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России, утверждая, что причиной стала «закупка иранских беспилотников», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Отмечается, что санкции вводятся в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников. В числе попавших в санкционных список оказались ВКС РФ и 24-й государственный центр беспилотной авиации Минобороны России, перечислил Кирби, передает ТАСС. Название третьей организации в Белом доме не уточнили. Кирби также отметил, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана. Новости СМИ2 Макрон призвал Европу срочно выработать сильный ответ США Президент Франции Макрон: Европа должна в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на закон США о снижении инфляции 10 декабря 2022, 07:32

Фото: Dwi Anoraganingrum/

www.imago-images.de/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Европа должна уже в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA), заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита государств юга Европейского союза (EU MED) в испанском Аликанте. Макрон призвал выработать сильный европейский ответ на американский закон в течение ближайших месяцев. Он подчеркнул, что это должно произойти до конца первого квартала 2023 года. По словам французского лидера, европейской индустрии необходимо быть конкурентоспособной на фоне американских мер, передает ТАСС. Макрон отметил, что участники саммита стран юга ЕС были единодушны в том, что нужен единый ответ на американский закон. При этом президент Франции сообщил, что сейчас ведутся переговоры с американской стороной для того, чтобы добиться ряда исключений для европейской продукции. Макрон заявил о необходимости защитить индустрию Европы. Напомним, Макрон заявлял, что ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов. Ранее в Европарламенте призвали к жесткому курсу ЕС в отношении США из-за экономической политики американского президента Джо Байдена. Япония собралась разместить у границ России гиперзвуковое оружие NHK: Япония хочет разместить на северном острове Хоккайдо гиперзвуковое оружие 10 декабря 2022, 05:58

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Министерство обороны Японии планирует разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км, сообщили правительственные источники телеканалу NHK. Как сообщает телеканал, к 2026 году власти Японии намерены создать в составе ВС два новых подразделения, которые должны будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками, передает ТАСС. Напомним, в начале декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что не видит условий для обсуждения с Россией перспектив заключения мирного договора. Новости СМИ2 В США признали, что им не выгодна победа Украины Аналитик издания 19FortyFive объяснил, почему США не выгодна победа Украины 10 декабря 2022, 10:33

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Вашингтону не нужна победа Киева в украинском конфликте, так как она может привести к ядерной войне с Россией, заявил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive. По его словам, США хотят с Москвой только стабильных отношений, но победа Украины сделает это невозможным, передает РИА «Новости». Цель президента Украины Владимира Зеленского – вернуть все территории страны, но они больше не совпадают с целями Вашингтона. Это может привести к ядерной войне. Аналитик указал на необходимость пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева, чтобы конфликт не перерос в ядерный. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия.