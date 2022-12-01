Путин призвал поддержать жителей новых регионов России

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1 декабря, четверг | Последнее обновление — 18:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕК предложила ЕС принять потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
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Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов.
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В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка.
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Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ».
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Путин призвал поддержать жителей новых регионов России
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Жители новых регионов России – это наши люди, необходимо сделать все для их поддержки, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.
Путин заявил, что молодая девушка Федорова из ЛНР ничем не отличается от таких же Федоровых в Новосибирске, Петербурге или Москве, это наши люди, Россия сделает всё, чтобы их поддержать. Именно поэтому мы пошли на признание и принятие в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской [народных республик], а потом еще двух территорий, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что жители новых российских регионов должны «врасти в российскую действительность» и почувствовать преимущества от жизни стране.
Путин потребовал расселить людей из трущоб
Аварийное жилье в России нужно расселять, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов в разных российских регионах.
Глава государства отметил, что расселение граждан из аварийного фонда в целом по стране идет с опережением графика. «Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин сообщил, что, как ожидают российские власти, по итогам 2022 года в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. метров, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, отметил глава государства.
Также Путин заявил, что планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы.
В ДНР рассказали об успешном применении авиации по позициям ВСУ
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ несут колоссальные потери из-за действий авиации ВКС России
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Авиация ВКС России вместе с артиллерией наносят серьезные удары по позициям ВСУ. Противник теряет убитыми и ранеными до 500 бойцов ежесуточно, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«Российские войска наносят серьезные авиа- и артиллерийские удары по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. Идут активные наступательные действия, особенно в районе Артемовска. Вероятно, в ближайшее время мы увидим там еще более интенсивные бои», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«На этом направлении у ВСУ есть целые подразделения, полностью состоящие из наемников. Противник несет колоссальные потери. Все приграничные больницы в Днепропетровской области переполнены», – продолжил собеседник.
«Только за минувшие сутки ВСУ потеряли порядка 500 военных. При этом украинская власть активно скрывает потери – в некрологах нам удалось насчитать только 200 погибших. Остальные жертвы никак не освещаются в украинских СМИ, потому что в противном случае их армия будет полностью деморализована», – предполагает депутат.
«Тем не менее мы ведем свою работу – фронт постепенно перемалывается, уничтожается поступающее западное вооружение. Нашим бойцам, безусловно, тоже тяжело, но в ближайшее время я надеюсь на полное освобождение Донбасса», – заключил Бердичевский.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска продолжают наступательные действия в Донбассе, а в среду стало известно об освобождении населенного пункта Курдюмовка, откуда ВСУ регулярно обстреливали Горловку. Кроме того, взятие Курдюмовки означает контроль ВС России над трассой Горловка – Артемовск.
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Российские силы освободили Перше Травня и Андреевку в ДНР
В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка
Освобождены от украинских военных населенные пункты Перше Травня и Андреевка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В Telegram-канале отмечается, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободила указанные населенные пункты.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Угледар будет освобожден «совсем скоро», что откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск.
Пушилин обозначил перспективы выхода на Краматорское направление в ДНР
Глава ДНР Пушилин обозначил перспективы выхода ВС России на Краматорское направление
Установление контроля над Дзержинском и Артемовском в Донецкой народной республике даст возможность перейти ВС России на Краматорское направление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
На данный момент на Артемовском направлении идут бои, ВСУ перебрасывают туда ресурсы, в том числе с Херсонского направления, указал Пушилин, передает ТАСС.
Вместе с тем есть перспектива в скором времени провести оперативное окружение Артемовска, сейчас же подразделения идут в сторону Дзержинска. Это перспективное направление, оно даст возможность после освобождения Артемовска выйти на Краматорское направление.
«В целом задача не меняется – это выход на конституционные границы ДНР», – заключил Пушилин.
Также он отметил, что недавнее взятие поселков Андреевка, Курдюмовка и Перше Травня в ДНР перекрывает пути снабжения ВСУ на Артемовском направлении.
Ранее СМИ писали, что командиры ВСУ жалуются на отсутствующую связь у подразделений возле Артемовска. Также командиры сообщают о нехватках младших офицеров.
В ЛНР оценили нежелание ВСУ наступать на Сватово
Экс-посол ЛНР Мирошник: Солдаты ВСУ не хотят лезть на рожон под Сватово
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На Луганщине для ВСУ складывается достаточно сложная ситуация как в военном, так и в морально-психологическом плане. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно о недовольстве командиров ВСУ приказами наступать на Сватово.
«Основными горячими точками в ЛНР остаются Кременской район и село Червонопоповка, а также Сватовский район и село Куземовка. Кроме того, особую значимость представляет дорога между Сватово и Кременной. ВСУ хотят ее захватить, направляя туда большие ударные силы. Сама Червонопоповка как раз и расположена на этой дороге», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Однако осуществить прорыв у противника не получается, поскольку там выстроена достаточно массированная линия обороны, в том числе с использованием фортификационной техники и бетонных заграждений. Также со стороны противника идут активные обстрелы самого Сватово и Нижней Дуванки», – отметил он.
«Задача подразделений ВС РФ, находящихся в этих районах, заключается в том, чтобы создать условия для развертывания резервистов. Наши ребята ждут приказа командования о дальнейших действиях и приоритетных направлениях удара по ВСУ с целью дальнейшего продвижения», – полагает собеседник.
«Вместе с тем для армии противника складывается достаточно сложная ситуация. Морально-психологическое состояние среди солдат ВСУ деградирует в результате огневой активности со стороны наших подразделений», – отметил Мирошник.
«При этом профессиональные воинские части ВСУ сейчас активно замещаются подразделениями наемников и заградотрядами. Осуществляется усиление и переброска дополнительной техники, но даже у рядовых солдат ВСУ есть четкое понимание того, что любое продвижение в сторону наших позиций будет чревато большими потерями. Поэтому среди них нет желающих лезть на рожон», – добавил он.
«Свою роль играют и природные факторы. В Донбассе сейчас крайне некомфортная погода: грязь, дождь и ветер. Морозов нет, почва не промерзла. Поэтому вся техника вязнет, а окопы действительно превратились в болота. Солдат противника мерзнет в сырой одежде и грязи. Все это сказывается на психологическом климате в рядах ВСУ, особенно когда заградотряды толкают бойцов прикладом в спину», – заключил Мирошник.
Ранее разведка сообщила о недовольстве командиров ВСУ приказами наступать на Сватово. Сообщается, что украинские командиры штурмовых подразделений, которые отвечают за Сватовское направление, обратились к своему руководству. Они просят «обосновать расчет сил и средств при планировании операции». Также в рапортах содержится просьба объяснить целесообразность наступления «при отсутствии необходимых ресурсов».
Напомним, офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома российской линии обороны одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от Сватово.
В свою очередь Мирошник ранее рассказывал, что в наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы.
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Минобороны заявило о полном освобождении Андреевки в ДНР
Российская армия на Донецком направлении освободила населенный пункт Андреевка, сообщили в Министерстве обороны России.
В результате наступления ВС России поселок Андреевка в ДНР полностью освобожден, ликвидированы более 40 военных, два танка и пять бронемашин, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В среду в ходе наступления российских войск на Донецком направлении полностью освободили поселки Белогоровка и Перше Травня в ДНР.
Стало известно об освобождении поселка Курдюмовка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Он заявил, что «Курдюмовка теперь наша», передает ТАСС.
Приходько подчеркнул, что возвращение поселка, бои за который длились более пяти дней, означает взятие под контроль трассы Горловка – Артемовск. По его словам, именно из Курдюмовки, как и из ранее освобожденной Кодемы, велись активные обстрелы Горловки со стороны ВСУ.
Накануне от украинских военных освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка.
Врио главы ДНР Денис Пушилин также заявлял, что Угледар будет освобожден «совсем скоро», что откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск.
Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников
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В январе 2023 года должна быть проведена индексация зарплат бюджетников, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Он пояснил, что в этом году страна столкнулась с инфляцией, цены выросли. В связи с этим уже в январе 2023 года необходимо провести индексацию зарплат бюджетников. Кроме того, он поручил выделить финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются, передает ТАСС.
Глава государства призвал учитывать, что люди оценивают свое благосостояние не по данным статистики, а по тому, сколько денег у них в кармане.
«И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть», – сказал он.
В связи с этим Путин указал на важность увеличения зарплат бюджетников. Он отметил, что российским властям необходимо добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях.
По словам Путина, в этом году зарплаты растут чуть выше прогнозов. «Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», – сказал глава государства.
Он также напомнил об указе 2012 года, в соответствии с которым предусмотрен рост зарплат в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и соцзащиты.
Ранее Путин указал на скромный уровень зарплат в социальной сфере.
Эксперт: Российский вектор остается приоритетным для Астаны
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У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому нет конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Александр Князев, комментируя декларацию, подписанную в понедельник президентами Путиным и Токаевым. В документе говорится о поддержке союзнических отношений Москвы и Астаны.
«Интересы страны, направления ее развития во многом определяются географией расположения. У Казахстана положение такое, что это государство всегда будет считаться с интересами России и Китая. А нынешний опыт Украины показал всему миру, что происходит в случае резких смен внешних приоритетов», – отметил эксперт по Средней Азии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев.
При этом влияние Китая в Казахстане явно не преобладает и не будет преобладать над российским, добавляет Князев. «За счет финансовых ресурсов существует определенное экономическое влияния Пекина на казахстанской земле. Но сам Китай и не претендует на то, чтобы доминировать в мягкой силе – в культурной, образовательной и других сферах. У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому я не вижу конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства», – поясняет Князев.
По его словам, руководству Казахстана приходится учитывать прозападный вектор влияния. «От прежнего режима Казахстану оставлено наследство в виде присутствия ряда западных государств, большого слоя прозападной элиты. Однако в стране есть, например, программа по борьбе с незаконным выведением за границу активов, что говорит о том, что страна делает шаги в направлении избавления от чрезмерного внешнего влияния», – указал эксперт.
В целом можно сказать, что Казахстан стремится находить баланс между влияниями России и Запада и учесть при этом интересы Китая, резюмировал собеседник. Но из трех векторов российский остается приоритетным для Астаны, подчеркнул Князев.
И если в последнее время и ходили слухи о возможном выходе Казахстана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то оснований для таких спекуляций не существует, уверен эксперт. «Как участнику ОДКБ Россия уделяет внимания Казахстану больше, чем, например, Киргизии. Масштабы взаимодействия с различными партнерами по Организации – разные, и у Казахстана с Россией они развиты в значительной степени. Декларация, подписанная в понедельник Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным, подтверждает сказанное мною выше», – подчеркнул эксперт.
В понедельник президент Путин провел в Москве переговоры с казахстанским коллегой Токаевым. Лидер страны-партнера России по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и прибыл в Москву с первым визитом после переизбрания на пост президента, отметил Князев.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Главы государств выступили на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Путин и Токаев приняли декларацию по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами. В этом документе, в частности, говорится: Москва и Астана не намерены поступать во вред российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзническим отношениям, сообщает ТАСС. В случае разногласий будет задействован механизм консультаций по линии МИДов двух стран. В декларации также подчеркивается – обе республики намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, производством и оборотом наркотиков и другими угрозами.
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В Чечне удивились «примитивным рассуждениям» папы римского
Спикер парламента Чечни назвал примитивными рассуждения папы римского о чеченцах и бурятах
Духовный лидер, в чью епархию входят представители большинства народов мира, не может позволить себе столь примитивно рассуждать о национальном вопросе, нет ни одного факта военного преступления со стороны чеченцев и бурят на Украине, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.
Даудов в своем Telegram-канале заявил, что нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей чеченцев или бурят, и выводы понтифика о жестокости этих народов безосновательны. Он также отметил, что понтифик «не удосужился послушать жителей освобожденных территорий, он бы узнал, что чеченские бойцы, как и буряты и представители сотен других народов РФ, стали спасителями для этих людей».
По словам Даудова, папа римский озвучил свои выводы в единой струе с США, спикер чеченского парламента считает, что духовный лидер, в чью епархию входят представители большинства народов мира, не может позволить себе рассуждать так примитивно о национальном вопросе.
«И следуя этой логике, следующее заявление от папы римского будет объявление крестового похода против РФ», – написал Даудов.
По его мнению, неонацизм, «расцветший на подпитке Запада, пышным цветом расцветший на Украине, стал идеологическим продолжением коллективного Запада в самой уродливой своей ипостаси», а чеченцы со всеми народами РФ стоят против этой богомерзкой нечисти.
«Теперь мы точно убедились, на чьей стороне папа римский. Хотя мы это и так знали, когда он поддержал легализацию однополых браков. А он прекрасно понимал, какова по этому вопросу позиция Господа», – подчеркнул Даудов.
Ранее посол России в Ватикане Александр Авдеев отдал протест из-за опубликованной в журнале Americamagazine речи Папы Римского Франциска о якобы «жестокости» чеченцев и бурят в российских войсках.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в комментарии газете ВЗГЛЯД предложил ему лично посетить Донбасс и освобожденные территории Украины, чтобы получить объективную картину о том, кто на самом деле совершает жестокие поступки.
Также глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшев во вторник заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма.
В понедельник спикер российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова папы римского о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине». Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
В ЛНР задержан передававший данные о ВС России пособник СБУ
Передававший данные о расположении российских войск пособник СБУ задержан в ЛНР
В Луганской народной республике (ЛНР) задержан местный житель, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о расположении войск России и Народной милиции ЛНР, сообщил источник в силовых структурах республики.
По данным источника, гражданин Украины 1959 года рождения в период с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки – оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в ДНР и ЛНР, передает РИА «Новости».
Уточняется, что пособник украинских спецслужб передавал информацию о месторасположении и передвижении военной техники ВС РФ и подразделений народной милиции ЛНР. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
В начале ноября сотрудники спецслужб также задержали пособников СБУ в ЛНР.
Посол Авдеев передал протест из-за речи папы римского о ВС России
Посол России в Ватикане Авдеев передал протест из-за высказывания Папы Римского Франциска о российских военных
Посол России в Ватикане Александр Авдеев отдал протест из-за опубликованной в журнале Americamagazine речи Папы Римского Франциска о якобы «жестокости» российских военных.
По его словам, руководству дипломатической службы Ватикана выражено возмущение «странными высказываниями». Посол подчеркнул, что «единство многонационального российского народа непоколебимо и никому не удастся поставить его под сомнение», передает ТАСС.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в комментарии газете ВЗГЛЯД предложил ему лично посетить Донбасс и освобожденные территории Украины, чтобы получить объективную картину о том, кто на самом деле совершает жестокие поступки.
Ранее глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшев во вторник заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма.
В понедельник спикер российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова папы римского о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине». Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам
Путин призвал правительство исполнять показатели по зарплатам, несмотря на «люфт»
Президент России Владимир Путин призвал правительство исполнять целевые показатели по зарплатам, несмотря на имеющийся «люфт» в 5%.
По словам Путина, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику, для некоторых регионов сделали люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере, и такое отклонение могло составить до 5%, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что это не дает повод снижать планку.
«Прошу вас, не подходите так к решению такого важнейшего социального вопроса таким образом. Выплаты зарплат в бюджетной сфере входят в первую очередь в зону ответственности регионов, конечно. Но их финансовые возможности... как известно, разные», – сказал Путин.
Сейчас только 10 субъектов России выполняют целевые показатели по всем категориям бюджетников, но не на все 100%.
Ранее Владимир Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников.
Путин призвал судей проявлять выдержку ко всем участникам процесса
Президент Владимир Путин поручил судьям быть честными и неподкупными по отношению ко всем участникам процесса
Судьи находятся в эпицентре споров и конфликтов, но должны проявлять выдержку по отношению ко всем участникам судебного процесса, быть честными и неподкупными, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, судьям непросто соответствовать такому запросу общества, однако даже там, где эмоции накаляются до предела, они обязаны «сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний», передает РИА «Новости».
Глава государства добавил, что такая ключевая фигура в законодательстве и формирует авторитет и доверие перед своими гражданами.
Также Путин заверил, что созданные 16 апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции себя полностью оправдали. Так, по словам российского лидера, выявляется и устраняется большое количество судебных ошибок.
Кроме того, президент подчеркнул важность для развития судебной системы, например, закрепления принципа несменяемости мирового судьи. Закрепленные нормы важны, в том числе для выработки региональных бюджетов и расходов на обеспечение деятельности мировых судей.
Ранее Путин напомнил судьям, что конституционные права и свободы граждан России должны быть незыблемы, нельзя об этом забывать.
Также он заявил о необходимости совершенствования правосудия в России.
Напомним, во вторник в Государственном Кремлевском дворце открылся X Всероссийский съезд судей.
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-председателя КНР Цзян Цзэминя
Путин выразил соболезнования из-за кончины экс-председателя КНР Цзян Цзэминя
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики и генсека ЦК КПК Цзян Цзэминя.
«Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего председателя Китайской Народной Республики и генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя. С именем этого выдающегося государственного деятеля неразрывно связан важный период новейшей истории Китая, ознаменованный большими достижениями в экономическом и социальном развитии, а также упрочением международных позиций», – говорится на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет.
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