Рогов: На передовой в Запорожской области находится лишь часть мобилизованных

Только часть мобилизованных граждан, прибывших в Запорожскую область, находится на линии боевого соприкосновения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, мобилизованные обеспечивают безопасность и строят укрепления в крупных населенных пунктах, и лишь часть из них, прошедших не одну горячую точку взрослых людей, имеющих массу навыков в военном деле, находится непосредственно на передовой, передает ТАСС.

Он отметил, что в зоне проведения СВО обучению мобилизованных уделяют максимум внимания, они постепенно адаптируются к новым условиям. «Даже если человек участвовал в боевых действиях лет 10, 15, 20 назад, все равно нужно время для того, чтобы привыкнуть, освоиться. Идет нормальный рабочий процесс. Русский русскому помоги – та формула, которая действует на линии боевого соприкосновения», – добавил он.

Ранее Рогов заявил, что доля иностранцев в подразделениях вооруженных сил Украины (ВСУ), действующих в Запорожской области, уже может превышать половину их численности.