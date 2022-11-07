Грузия разочарована предоставлением Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС

Президент Грузии Зурабишвили заявила о разочаровании из-за передачи Молдавии и Украине статуса кандидатов в члены ЕС

Грузия разочарована из-за того, что Молдавия и Украина получили статус кандидата в члены ЕС, а она – только перспективу, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.

Зурабишвили отметила, что Грузия испытала огромную разочарованность в процессе передачи статуса кандидата Украине и Молдавии. «Мы настолько являемся европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье. Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство», – добавила она, передает ТАСС.

Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия в случае предоставления ей в конце года статуса кандидата в члены ЕС может вступить в эту организацию в 2032–2034 годах. В августе в ЕС заявили, что Грузии необходимо продемонстрировать ответственный и последовательный подход, соответствующий заявленным целям и устремлениям граждан.

23 июня Украине и Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз.