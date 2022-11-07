Грузия разочарована предоставлением Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС

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7 ноября, понедельник | Последнее обновление — 21:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Первый пролет Крымского моста направили к месту монтажа
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Вера не просто помогает сохранению нравственных устоев армии, она помогает одержать победу. Военный священник не должен в бою стать обузой для подразделения, однако не его дело осваивать воинские науки. Его оружие – слово Божие.
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Пока, временно, максимальное количество мирных нужно отселить подальше от фронта. Потом мы все вернемся, и отстроим города, и восстановим удобства цивилизованной жизни.
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Для чего президент решил напомнить коллективному Западу ленинскую мысль про «верхи не могут, а низы не хотят»? Возможно, это вежливое предупреждение: революционная ситуация может перерасти в революцию, когда возникает третий признак – готовность народных масс к самым решительным действиям.
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Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Грузия разочарована предоставлением Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС
Президент Грузии Зурабишвили заявила о разочаровании из-за передачи Молдавии и Украине статуса кандидатов в члены ЕС
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Грузия разочарована из-за того, что Молдавия и Украина получили статус кандидата в члены ЕС, а она – только перспективу, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.
Зурабишвили отметила, что Грузия испытала огромную разочарованность в процессе передачи статуса кандидата Украине и Молдавии. «Мы настолько являемся европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье. Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство», – добавила она, передает ТАСС.
Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия в случае предоставления ей в конце года статуса кандидата в члены ЕС может вступить в эту организацию в 2032–2034 годах. В августе в ЕС заявили, что Грузии необходимо продемонстрировать ответственный и последовательный подход, соответствующий заявленным целям и устремлениям граждан.
23 июня Украине и Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Вице-спикеру сейма Польши не понравилась русская речь на улицах Тбилиси
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Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска озаботилась тем, что в Тбилиси на улицах можно услышать русскую речь, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Вице-спикер прибыла в Грузию для встречи с осужденными бывшим президентом Михаилом Саакашвили и главой оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный») Николозом Гварамия, однако местные власти заявили, что законодательство страны не позволяет устроить для нее такие свидания.
После этого Гошевска обвинила власти Грузии в «пророссийской позиции».
В частности, она напомнила, что Грузия, которая участвует в международных санкциях против России, не ввела против Москвы персональные рестрикции.
«Очень много граждан России находятся в Грузии, на всех улицах слышна русская речь», – заявила она, передает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».
«Очень плохо ведут себя власти Грузии на фоне того, что делает Россия на Украине», – заявила Гошевска.
При этом она похвалила народ Грузии за «солидарность с украинцами».
В конце октября МВД Грузии сообщило, что в страну с начало года прибыло около 113 тыс. граждан России.
Граждане России могут оставаться в Грузии без визы в течение года. Ранее сообщалось о том, что после начала частичной мобилизации в Грузию прибыло около 50 тыс. россиян, примерно половина из них являются этническими грузинами или выходцами из Грузии.
Вице-спикер Сейма заявила также, что Польша готова принять на лечение осужденного на шесть лет Саакашвили, который жалуется на плохое самочувствие и находится сейчас под охраной в одной из клиник Тбилиси.
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Вучич допустил национализацию «дочки» «Газпром нефти»
Вучич заявил о рассмотрении возможности национализации «Нефтяной индустрии Сербии»
Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций Нефтяной индустрии Сербии (NIS), большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил президент страны Александр Вучич.
Вучичу в интервью Financial Times отметил, что Сербии нужно рассматривать «все возможности», в том числе национализацию NIS. «Если против российских предприятий введут другие санкции, это будет для нас серьезной проблемой... Если никто не захочет работать с NIS..., тогда мы будем действовать», – уточнил он, добавив, что пока подобные действия не требуются, передает РИА «Новости».
Газета приводит слова трех своих осведомленных источников о том, что несколько субъектов, в том числе правительство Сербии и венгерская энергокомпания MOL, рассматривали возможность приобрести у «Газпром Нефти» контрольный пакет акций, но переговоры относительно продажи зашли в тупик.
По данным FT, Сербия хочет приобрести долю в 10-15% в венгерской АЭС «Пакш», однако Вучич отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.
Ранее Вучич заявил, что Сербия по договору с Венгрией начнет строительство нефтепровода протяженностью 128 км для соединения с венгерскими нефтепроводами.
Захарова оценила возможность вступления Украины в ЕС
Официальный представитель МИД Захарова: Вступление Украины в ЕС займет столько же времени, сколько развал Евросоюза
Подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет столько же времени, сколько и развал ЕС, выразила мнение официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели немецкому изданию Welt am Sonntag о том, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет годы. Дипломат выразила мнение, что этот процесс займет столько же времени, сколько и развал ЕС.
Накануне вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила о намерении Киева завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года.
Врачи установили проблемы головного мозга у Саакашвили
Американские врачи, ранее осмотревшие находящегося в шестилетнем заключении Михаила Саакашвили, установили у него серьезные проблемы головного мозга, адвокат экс-президента Грузии Шалва Хачапуридзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Защитник Саакашвили получил выводы медиков и сказал, что экс-президенту поставлен «чрезвычайный диагноз».
По словам Хачапуридзе, у Саакашвили «серьезные нарушения головного мозга».
Кроме того, адвокат сообщил, что находящийся под охраной вот уже несколько месяцев в одной из тбилисских клиник бывший президент испытывает «проблемы с передвижением и речью».
У того также постоянно фиксируется высокая температура, сказал Хачапуридзе.
По его словам, все это может «вызвать смерть Саакашвили без срочного врачебного вмешательства».
Защита настаивает на вывозе Саакашвили на лечение за рубеж, власти Грузии уверяют, что тому предоставлена вся необходимая медицинская помощь на месте.
На этой неделе бывшего президента, осужденного за превышение служебных полномочий и коррупцию, осмотрит британский психиатр.
Против гражданина Украины, главы исполкома реформ этой страны Саакашвили ведется еще несколько судебных процессов, в том числе за незаконное пересечение границы Грузии год назад – на пароме в контейнере с молочными продуктами.
Сербия отвергла план ФРГ и Франции по урегулированию в Косово
Глава МИД Сербии Дачич: Власти отвергли план ФРГ и Франции по урегулированию в Косово
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Сербия не принимает план ФРГ и Франции по урегулированию в Косово и Метохии, который предполагает членство самопровозглашенной республики в ООН без формального признания Белградом, заявил глава МИД Ивица Дачич.
Дачич подчеркнул, что отправная точка плана заключается в том, что независимость Косово – уже решенный вопрос, а Сербия этого не приемлет, передает РИА «Новости».
«Вывод Совета национальной безопасности – данное предложение для нас неприемлемо, все мы проголосовали за этот вывод... А то, хотите ли признать или нет в формальном смысле, но согласитесь, с тем, что Косово станет членом ООН, для нас очень трудно (принять)», – заключил он.
Напомним, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о решении сербов выйти из всех институтов власти непризнанного Косово. Ракич заявил, что подает в отставку с поста министра правительства. Затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов. Сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны Косово.
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что власти Косово должны выполнять взятые на себя обязательства в отношении сербского населения, а косовским сербам следует вернуться в местные институты власти.
Боррель посетовал на то, что нынешнее обострение в отношениях Косово и Сербии ставит под угрозу годы тяжелой работы в рамках диалога под эгидой ЕС. Боррель опасается ухудшения ситуации в регионе и за его пределами. Он призвал обе стороны не совершать односторонних шагов, способствующих усилению напряженности
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ЕС оценил вероятность возвращения к российским энергоресурсам
Гендиректор ЕК по энергетике Йоргенсен объявила независимость от российских энергоресурсов стратегической целью ЕС
Стратегической целью ЕС является избавление от зависимости от российских энергоресурсов, заявила гендиректор Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен.
В Атлантическом совете в США Йоргенсен спросили, может ли ЕС вернуться к прежнему использованию российских энергоресурсов после конфликта на Украине. Гендиректор ответила, что независимость от них – стратегическая цель ЕС. «Я думаю, что развитие событий подтвердило это направление», – сказала Йоргенсен. Она сообщила, что газохранилища ЕС заполнены на 95%, передает ТАСС.
Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что все государства ЕС должны быть готовы обойтись без российского газа. По его словам, самой Германии также нужно со временем полностью прекратить импорт газа из России.
Украина захотела вступить в ЕС к концу 2024 года
Вице-премьер Украины Стефанишина заявила о намерении Киева завершить процесс вступления в Евросоюз к концу 2024 года
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Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью немецкому изданию Welt о намерении Киева завершить процесс вступления в Евросоюз к концу 2024 года.
Стефанишина заверила, что власти Украины полны решимости завершить вступление страны в ЕС к концу 2024 года. При этом немецкое издание отметило, что столь скорое вступление в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории: в прошлом этот процесс занимал в среднем девять лет.
По словам Стефанишиной, Украина в этом смысле не является рядовым кандидатом, хотя, по имеющимся у издания сведениям, в Брюсселе на это смотрят иначе, передает РИА «Новости».
Стефанишина заявила, что скорейшее начало переговоров о принятии Украины в ЕС чрезвычайно важно для морального духа граждан Украины, который якобы «годами боролись за принадлежность к Европе». Она также заявила, что власти Украины якобы делают свою домашнюю работу и уже провели значительное число реформ – например, в области борьбы с коррупцией и правосудия.
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, в свою очередь, что не все семь реформ могут быть проведены быстро и что график начала переговоров невозможно согласовать, учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и во многих других важных областях политики.
Он выразил мнение, что вся подготовка к принятию Украины в ЕС, вероятнее всего, займет более года или двух.
В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить план помощи Украине на 2023 год в объеме 18 млрд евро.
Ранее в МИД России обвинили Евросоюз в затягивании конфликта на Украине путем предоставления военной помощи Киеву.
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Страны Прибалтики захотели «изолировать» Россию от Европы
Участники Балтийской ассамблеи приняли резолюцию, заявив о намерении «изолировать» Россию от Европы
Участники Балтийской ассамблеи, в которую входят Литва, Латвия и Эстония, заявили о намерении «изолировать Россию от европейского общества». Об этом говорится в тексте резолюции, принятой по итогам 41-й сессии органа.
Балтийская ассамблея в резолюции подчеркивает «огромную необходимость единства» балтийских государств в том, что касается поддержки Украины, «изолирования» Российской Федерации от европейского сообщества, передает RT содержание документа.
Там также отмечается необходимость укрепления оборонного сотрудничества между балтийскими странами и союзниками в Северной Европе и Бенилюксе «для противостояния угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий».
Кроме того, как отмечают в издании, парламентарии выделили «важность и необходимость военного присутствия США в регионе».
Балтийская ассамблея – совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии. Ее учредили в 1991 году.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, это невозможно. По его словам, Россия, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать транспортный потенциал.
Власти Берлина на фоне притока беженцев с Украины вспомнили кризис 2015 года
Бургомистр Берлина Гиффей сравнила число беженцев с Украины и из других стран с миграционным кризисом 2015 года
Число прибывающих беженцев с Украины и просителей убежища из других стран почти соответствует уровню миграционного кризиса 2015 года, сообщила бургомистр Берлина Франциска Гиффей.
Гиффей рассказала, что в Берлин каждый день «прибывают около 150 украинцев и 150 просителей убежища из других стран». По ее словам, такой приток беженцев «практически соответствует уровню 2015 года». При этом власти города полагают, что зимой число беженцев вырастет. Как отметила Гиффей, если на Украине не будет электричества, воды и отопления, то жители страны «отправятся в путь». Она заверила, что в отличие от 2015 года беженцы не будут размещаться в спортивных залах: «Требование в Берлине очень четкое: никаких спортзалов!» – передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.
Напомним, польские СМИ заявили, что государствам Европы надоело неблагодарное поведение украинских беженцев, большинство которых стремится к прибыли за счет помощи и льгот. В октябре в Германии подожгли приют для беженцев с Украины.
Командир «Грузинского легиона» собрался «отвоевать» у русских Абхазию и Южную Осетию
Командир воюющего на стороне Украины «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили не исключил в будущем военных столкновений для «освобождения» Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Думаю, что русские сами не уйдут из Абхазии и Цхинвали, поэтому когда-нибудь нам снова предстоит борьба. Политики пусть не нервничают, это не им, а нам снова предстоит воевать», – сказал он в интервью грузинскому интернет-портала «Амбеби» («Новости»).
Он отметил, что его «совершенно не интересует политика», однако при этом назвал правительство Грузии «коллаборационистским». Также Мамука Мамулашвили заявил, что ему «не нравится акционер «Газпрома» (экс-премьер, основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина) Иванишвили».
«Выбор нынешнего правительства Грузии не совпадает с моим», – заявил он.
«Уступки «оккупанту» России равносильны потере независимости. Такой политикой сердца русских не завоюешь», – сказал он.
«А Украина – это наш стратегический партнер, друг и важнейший региональный игрок», – заявил Мамулашвили.
Комментируя выдвинутые против него Россией обвинения, командир «Грузинского легиона» назвал их «обычной провокацией». «Меня это не волнует», – заявил он.
Ранее сообщалось, что СКР расследует уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили по статье «Вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте». Также на него заведено дело по статье «Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения».
«Грузинский национальный легион» – неправительственное добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение. Был сформирован из граждан Грузии – преимущественно бывших силовиков и военных –в 2014 году.
В начале марта 2022 года СМИ сообщали, что действовавший в Афганистане и Ираке «Грузинский национальный легион» принимает участие в боевых действиях на Украине. Источник РИА «Новости» сообщал, что в легион состоит примерно из 25 человек и действует в основном в Луганской области Украины.
«Подборка добровольцев проходит на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссиях в Афганистане и Ираке в составе Вооруженных сил Грузии», – сказал собеседник агентства.
Европе предрекли серьезный кризис зимой из-за потери российского газа
FP: ЕС ждут мрачные перспективы в случае холодной зимы без газа из России
Этой зимой Евросоюз может столкнуться с серьезным кризисом из-за отказа от российского газа, все будет зависеть от погоды, заявил профессор истории Колумбийского университета Адам Туз.
В статье для Foreign Policy Туз написал, что Европа находится во власти погоды, от того, будет зима теплой или холодной, зависит, сумеет ли Европа пережить следующие шесть месяцев без серьезных экономических, политических и социальных потрясений, передает РИА «Новости».
Автор считает, что кризис в Европе случился из-за конфликта на Украине, который лишил ее примерно трети поступающего из России газа, «перспективы складываются очень мрачные – разве только сохранится теплая погода».
Туз напомнил, что многие европейские страны зависели от российского газа, на котором базировались промышленность, электроэнергетика, а также отопление домов и домашнее хозяйство.
Ранее заместитель главного редактора Giornale Никола Порро заявил, что для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как «генерал Мороз» отрезвляет немцев.
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ЕС намерен представить план помощи Украине на 18 млрд евро
Глава Еврокомиссии пообещала представить на следующей неделе план помощи Украине на 2023 год на сумму 18 млрд евро
Еврокомиссия (ЕК) представит свои предложения по плану финансовой помощи Украине на 2023 год на следующей неделе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написала, что провела хороший телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, позитивное развитие событий: предложим на следующей неделе план финансовой поддержки Украины на 2023 год, передает ТАСС.
Также в заявлении ЕК по итогам телефонного разговора главы Еврокомиссии и Зеленского говорится, что ЕС будет выдавать бюджетную помощь Украине на следующий год в виде «очень льготных кредитов» и будет способствовать реформам на Украине, необходимым на пути к вступлению в ЕС.
В заявлении отмечается, что председатель Еврокомиссии проинформировала президента Зеленского, что на предстоящей неделе она представит план значительной финансовой помощи со стороны ЕС в размере до 1,5 млрд евро, что в целом составит до 18 млрд на покрытие первоочередных потребностей Украины в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Евросоюз передал Украине в 2022 году 22 млрд евро, причем в эту сумму не входит поставка оружия.
В Британии признали бесполезность эмбарго на российский газ
Economist: Нефтегазовые ограничения не смогут нанести ущерб России
Энергетическое эмбарго не сможет ударить по доходам России, при любом развитии кризиса и запрета на российские нефть и газ пострадает Евросоюз, написал журнал Economist.
Автор статьи журнала Economist утверждает, что никакое эмбарго не истощит российскую казну. Он привел данные энергетической компании Kpler: в середине октября в танкерах со сжиженным природным газом у берегов Европы находилось около 1,2 млн тонн голубого топлива. По словам обозревателя, этот фактор в совокупности с теплой погодой понизил спрос на сырье, в итоге в ЕС слишком рано посчитали, что энергокризис близок к концу, передает РИА «Новости».
Однако с наступлением холодов вероятно обрушение рынка, это случится, если на европейское топливо найдутся покупатели за пределами ЕС, после чего начнется конкуренция за ресурсы.
Журнал приводит три варианта развития кризиса, смоделированных консалтинговой компанией Rystad Energy.
Согласно первому варианту, ЕС введет эмбарго на российскую нефть и запретит страховать суда с продаваемыми Москвой энергоносителями, что, по прогнозам аналитиков, приведет к нехватке 84 млрд кубометров газа.
Представитель консалтинговой фирмы McKinsey Намит Шарма заявил изданию, что дефицит энергии в ЕС усугублится, если не запустить «Северный поток». Россия при таком сценарии практически ничего не теряет из-за альтернативы продажи нефти и газа в Азии.
Согласно второму варианту, Москва перекроет трубопровод через Украину, что лишит ЕС более десяти миллиардов кубометров газа в год, затем прекращение поставок СПГ, на что Европа примет ответные меры в виде снижения потолка цен на газ. В итоге Кремль обратится к ОПЕК с просьбой урезать ежемесячную добычу на миллион баррелей в сутки для выравнивания рынка.
Последний сценарий, предполагает, что Россия закроет «Турецкий поток» и остановит поставки по двум водопроводам Норвегии, что суммарно лишит Европу 70 млрд кубометров газа в год. Аналитики предположили, что при таком раскладе ЕС потеряет 250 миллиардов долларов в 2023 году и 200 миллиардов в 2024.
Ранее США признали провал экономической блокады России.
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В Грузии предложили не увязывать рост экономики с миграцией из России
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили предложил не увязывать фиксируемый сейчас двузначный рост экономики страны с миграцией из России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На пресс-конференции он заявил, что «связывать рост экономики только с мигрантами, мягко говоря, ошибочно и неправильно».
Признав, что «эффект миграции в потребительском росте есть», он отметил, что это только «один из факторов».
«Есть и много других факторов, которые обуславливают двузначный рост экономики, – сказал Лаша Хуцишвили. – Они не связаны с миграцией. Например, это восстановление туризма, быстрый рост экспорта, увеличение международных перевозок и так далее».
По последним данным, с начала года в Грузию прибыло и не выехало около 113 тыс. граждан России. С этим ряд международных СМИ связывает рост экономики Грузии.
Рост экономики Грузии за девять месяцев составил 10,2%, что беспрецедентно для Европы, уверяют в Тбилиси.
Что касается экспорта, то прирост за девять месяцев составил 37,4%. Доходы от экспорта составили 4 млрд долларов.
Доходы, полученные от туризма, в этом году за девять месяцев составили 2,5 млрд долларов.
Венгрия выступила против плана ЕС по оказанию совместной помощи Украине
Венгрия не поддержит план Евросоюза по оказанию помощи Украине за счет совместно собранных средств, сообщают СМИ со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.
Чиновник на конференции в Софии отметил, что Венгрия оказывала поддержку Украине и будет продолжать это делать, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Но страна против любых договоренностей, при которых финансирование будет осуществляться совместно с другими странами-членами ЕС.
На прошлой неделе ЕС предложил новый пакет помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева, что предполагает изменение правил, требующих единогласной поддержки 27 государств-членов.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) представит свои предложения по плану финансовой помощи Украине на 2023 год на следующей неделе.
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