Грузия собралась вступить в ЕС в 2032-2034 годах

Грузия в случае предоставления ей в конце года статуса кандидата в члены ЕС может вступить в эту организацию в 2032-2034 годах, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Обычно после получения статуса кандидата, в хорошем случае, для членства нужно 12-14 лет. Таким образом, мы можем вступить в Евросоюз в 2032-2034 годах», – сказал он «Первому каналу» – Общественному ТВ страны.

«У нас больше оптимизма, чем по прогнозам, которые делаются в отношении (получивших статус кандидата в июне) Украины и Молдовы. По всем параметрам эти страны отстают от нас. Это касается демократии, конституционной системы, защиты прав человека, борьбы с коррупцией, экономики, внешней торговли и так далее», – отметил глава правящей партии Грузии.

«Образно говоря, мы на голову выше Украины и Молдовы», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Он напомнил, что в отношении Украины говорят о ее возможном вступлении в ЕС в 2050 году.

Оппоненты грузинских властей требуют отставки правительства из-за того, что на саммите Евросоюза в июне Грузия получила «европейскую перспективу» и 12 условий на полгода, после выполнения которых Брюссель вернется к вопросу предоставления Тбилиси статуса кандидата.

Ранее грузинские депутаты отмечали, что выдвигаемые ЕС условия толкают Грузию к революции и смене власти.