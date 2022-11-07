Минобороны: ВСУ за сутки выпустили семь крупнокалиберных снарядов по промзоне ЗАЭС

Названы самые сложные участки фронта на Запорожском направлении

Владимир Рогов: Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя

«Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя. Эта территория контролируется противником, там постоянно предпринимаются попытки прорыва нашей линии обороны», – рассказал газете ВЗГЛЯД лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Собеседник полагает, что ВСУ могут начать попытку наступления уже во вторник.

«Ситуация на Запорожском направлении стабильно напряженная. Постоянно идут обстрелы со стороны противника, а также прощупывание нашей обороны и провокации, ни на день не прекращаются артиллерийские дуэли», – рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Но есть и улучшения. Так, за последнее время выстроилось более качественное взаимодействие военных с мирным населением. Это позволяет точнее наводить цели по объектам врага. В частности, недавно было уничтожено артиллерийское подразделение врага на подконтрольной Киеву территории», – продолжил собеседник.

«На днях наши военные качественно отработали беспилотниками по Запорожью. Там неподалеку от предприятия «Мотор Сич» была расположена база по ремонту военной техники ВСУ. Теперь она уничтожена», – сказал волонтер.

Эксперт также отметил, что есть особо сложные участки фронта. «Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя. Эта территория контролируется противником, там постоянно предпринимаются попытки прорыва нашей линии обороны, активно работают диверсионно-разведывательные группы противника, не замолкает артиллерия», – объяснил Рогов.

«Кроме того, правый берег Днепра для нас представляет угрозу. Там расположены Тарасовка, Капуловка, Марганец и Никополь, откуда постоянно прилетают снаряды противника», – сказал Рогов, отметив, что противник в основном бьет по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории», – заметил он.

«Сейчас у нас в области переменчивая погода, но привычной распутицы еще не наступило. Пока мы успеваем сделать всё необходимое. На мой взгляд, предпринимать какие-то активные боевые действия пока нет смысла. Нам надо удержаться на нынешних позициях, уничтожая инфраструктуру противника. И если мы с этими задачами справляемся, то получаем хороший задел на будущее в плане освобождения оставшейся части Запорожской области», – заключил Рогов.

Ранее в воскресенье Рогов сообщил РИА Новости о том, что российские военные возводят в северной части Запорожской области укрепрайоны «в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление», также усиливается линия обороны. Между тем в подразделениях ВСУ по ту сторону линии фронта выросло число иностранных наемников, сказал Рогов ТАСС в понедельник. По его мнению, количество иностранных бойцов может уже доходить до половины.

По оценке лидера движения «Мы вместе с Россией», украинское командование может отдать приказ о наступлении до 8 ноября – отчитавшись о начале наступления перед Вашингтоном, до промежуточных выборов в Конгресс США.

Пока же на линии фронта фиксируется интенсивная работа украинской артиллерии. В результате артобстрелов ВСУ была повреждена церковь в селе Любимовка, сообщили РИА Новости в Запорожской областной администрации.

В минувшие выходные в течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. Обстрел велся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России, размещенном в воскресенье в официальном Telegram-канале ведомства. Ответным огнем нашей артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б», радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.

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