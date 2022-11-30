Член британского королевского двора сложила полномочия из-за расизма

Член британского королевского двора сложила полномочия из-за расистского скандала

Член британского королевского двора сложила в среду свои полномочия после комментария, который считается недопустимым, сообщат телеканал Sky News, речь идет о 83-летней леди Сьюзен Хасси.

Причиной этого решения стали высказывания на приеме в Букингемском дворце, который устроила королева-консорт Камилла по случаю конференции по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, передает ТАСС.

Во время встречи леди Хасси поинтересовалась у одной из гостей, чернокожей Нгози Фулани, «откуда точно она родом». В ответ ей сообщили, что женщина британка, но леди Хасси после нескольких попыток заметила: «Я вижу, что будет не так просто заставить вас сказать, откуда вы родом».

Женщина после пересказала беседу в социальной сети. После этого Букингемский дворец сообщил о том, что отнесся к этому инциденту «с чрезвычайной серьезностью», высказывание сочли недопустимыми. Добавив, что леди Хасси сложила полномочия.