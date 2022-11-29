Рубль вырос к доллару и евро

Эксперт: Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине

Военный эксперт Бартош: ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС России

Если у ВСУ появится возможность наносить удары по российскому тылу, они обязательно этим воспользуются. Нашим войскам надо оттеснить противника как можно дальше от новых и старых границ России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.

«Потенциальные поставки управляемых бомб малого диаметра GBU-39 – существенный шаг по повышению военного потенциала противника. В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

«Подобные бомбы хоть и предназначены для авиации, но могут быть установлены на ракеты, как об этом сообщают источники зарубежных СМИ. Кроме того, если бомба управляемая, то у нее есть системы GPS», – акцентирует эксперт.

«Адаптировать подобные боеприпасы не очень сложно. На территории Украины сохранился научно-технический потенциал, позволяющий состыковать данные системы и адаптировать их под свои нужды. При таком раскладе Пентагон и ВСУ серьезно повысят свои возможности по расширению географии конфликта», – подчеркивает собеседник.

«Для снижения рисков России необходимо оттеснить позиции ВСУ. Если ракета может поразить цель на расстоянии 150-160 км – значит, противник должен быть отброшен на 200 километров от границ нашей страны с учетом новых территорий. Но надо понимать, что под контролем придется держать тысячи километров», – резюмировал Бартош.

Ранее агентство Reuters сообщило, что рассматриваемое Пентагоном предложение Boeing о поставке Украине малогабаритных высокоточных бомб позволит ВСУ наносить удары глубоко в тыл России.

Ссылаясь на источники в военной отрасли, издание пишет, что военные запасы США и союзников стремительно сокращаются, в то время как Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. Предлагаемая Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Штатов.

Сообщается, что расстояние поражения указанных снарядов составит 100 миль (приблизительно 150 километров). Это создает опасность для тыловых территорий Российской Федерации. Срок возможных поставок – весна 2023 года.

Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.

О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.

По мнению российских экспертов, таким образом пресса США готовит западное общество к росту военных расходов на Украину и Тайвань. Кроме того, ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как бум военно-промышленного производства в странах Восточной Европы связан с конфликтом на Украине, и как можно решить проблему «30+», связанную с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД