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На Запорожской АЭС в режим «горячего останова» переведены два энергоблока
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На Запорожской АЭС два энергоблока перевели в режим «горячего останова», сообщил в эфире «России 24» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
Он пояснил, что такой режим обозначает разогревание реакторов до состояния, которое генерирует тепловую энергию. Карчаа отметил, что теплоотдача идет, однако температура невысокая. В данный момент атомщики делают всё, что могут в этих условиях, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Россия предупредила международное сообщество о том, что на ЗАЭС есть риск атомной аварии. При этом МАГАТЭ заявило о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
Неделей ранее в результате обстрелов Запорожской АЭС на станции были повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке.
В России оценили бум производства «советских» боеприпасов в Восточной Европе
Эксперт Сивков: У Восточной Европы есть база для производства техники советского образца, но недостаточно мощностей
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НАТО выгодно передавать Украине технику и боеприпасы советского образца из-за их дешевизны. Однако производственные мощности альянса в этом вопросе ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о том, что большая часть стран НАТО исчерпала запасы оружия для Украины, в то время как в странах Восточной Европы отмечается бум военно-промышленного производства.
«Запад, конечно же, еще не разворачивал весь свой военно-промышленный потенциал. Когда речь идет об исчерпании запасов западной техники и боеприпасов, на что указывают зарубежные СМИ, это касается лишь тех образцов, которые они в принципе могут отдавать на экспорт», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Кроме того, у них фактически исчерпаны запасы вооружений советского производства. Большие потери были у ВСУ и в части оружия «поля боя» – ПЗРК и противотанковых ракетных комплексов. Поэтому Запад сейчас крайне заинтересован в разворачивании производства вооружений советского образца», – отметил собеседник.
«Что касается производства техники советского образца в Восточной Европе, то база для этого имеется в ряде стран бывшей Организации Варшавского договора, в том числе Чехии и Словакии, Болгарии, Румынии и других странах. В частности, в Чехословакии производилась знаменитая пушка «Дана» калибра 152-мм, тогда как на Западе принят 155-й калибр», – добавил Сивков.
«Эти страны сейчас крайне заинтересованы в наращивании производства для того, чтобы отправлять свою продукцию на Украину и зарабатывать на этом. Но имеющиеся у них мощности совсем небольшие», – полагает эксперт.
Относительно информации о том, что западные образцы техники, поставляемые Украине, часто выходят из строя, а для ремонта их необходимо переправлять в Польшу, Сивков отметил: «Если предприятия по ремонту техники развернут на территории Украины, мы их тут же уничтожим, поскольку это законная военная цель».
«Сам вывод из строя техники зависит от нескольких факторов. Во-первых, на Украину поставляются не новые образцы, а старые и основательно использованные в рамках учений. Во-вторых, военные ВСУ далеко не всегда соблюдают регламенты по использованию техники, а она, в отличие от советской, довольно нежна», – отмечает собеседник.
«И в-третьих, западная техника создавалась не для длительной войны. Исходной задачей было ее использование в скоротечных войнах, в рамках которых она не успеет выбить свой моторесурс. К примеру, немецкая гаубица Panzerhaubitzen (PzH) 2000 допускает использование не более 100 выстрелов в сутки, а это 10 минут боя», – рассказал он.
«Конечно, Западу выгоднее производить вооружения советского образца в Восточной Европе и передать их ВСУ. Но я не уверен в том, что они смогут это сделать в полном объеме», – резюмировал Сивков.
Ранее стало известно о том, что две трети стран НАТО исчерпали возможности для поставок оружия на Украину. Как сообщила газета The New York Times, запасы 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле», однако оставшиеся 10, в частности Германия, Италия, Франция и Нидерланды, сохранили возможность продолжать поставки вооружений. Издание также указывает, что страны НАТО уже передали Украине оружия на 40 млрд евро, что соответствует военному бюджету Франции за год.
В то же время агентство Reuters сообщило, что оружейная промышленность Восточной Европы переживает бум, производя советские образцы вооружений и боеприпасов для Украины. Причем темпы производства названы «невиданными со времен холодной войны».
«Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются стимулом, которого мы не видели последние 30 лет», – сказал заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны.
На этом фоне артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии. Как пишет New York Times, вышедшую из строя технику ремонтируют в Польше, кроме того, этот вопрос стал приоритетом для европейского командования Пентагона.
Киев, в свою очередь, жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт. Издание также отмечает, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, когда закончатся боеприпасы у Украины.
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В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине
Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает конфликт на Украине для получения выгоды
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Администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине и использует климатическую повестку для получения собственной финансовой выгоды, но одновременно с этим вредит американцам, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Телеведущий отметил, что ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. По его словам, они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их, передает РИА «Новости».
Однако, как отметил Карлсон, эта «безумная» стратегия Байдена приводит только к разрушению американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс.
«Все процветание нашей страны зависит от энергии. На ней строится наша экономика потребления. Дорогая энергия разрушает нашу экономику – люди беднеют, некоторые из них даже умрут. Это не догадка. Так все и случится», – предупредил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не дают Украине начать переговоры с Россией.
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В офисе Зеленского нашли оправдание обстрелам Белгородской области
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя – потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно – потому что это якобы село.
«Когда мне говорят о Белгородской области иностранные журналисты или политики (там же в Белгородской области что-то происходит), я всегда спрашиваю: а вы точно понимаете разницу между городом Киевом и каким-то селом под названием Шебекино? Вы точно понимаете? Это сопоставимые населенные пункты? Там в Шебекино разрушена какая-то ферма, которую постоянно кто-то бомбит», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее в ноябре в Белгородской области погибли два человека в результате обстрелов города Шебекино со стороны ВСУ. Отметим, что Шебекино не является селом, это город областного значения.
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Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях
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Российские войска предприняли атаки сразу на нескольких направлениях, следует из сводки Генштаба ВС Украины.
По данным Генштаба ВСУ, ВС России продолжают перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Авдеевском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
Кроме того, украинская сторона признала, что на Купянском направлении российские военные начали наступать, тогда как раньше находились в обороне. Также идет наступление ВС России на Артемовском и Авдеевском направлениях, сообщается в сводке противника в Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской)
При этом накануне российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполе и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области.
Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, поражены живая сила и военная техника в 158 районах.
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Британия передала ВСУ высокоточные ракеты Brimstone-2
Минобороны Британии передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2
Министерство обороны Британии предоставило Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточные ракеты Brimstone-2, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
В ведомстве сообщили, что Британия предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Brimstone-2 с высокоточной системой наведения. Количество переданных ракет не раскрывается. К публикации ведомство прикрепило видео, в котором запечатлена погрузка ракет на самолет британских ВВС, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Александр Храмчихин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил опасность британских ракет Brimstone для российских танков на Украине.
Bloomberg: Затягивание конфликта на Украине невыгодно США
Дальнейшее затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США, их издержки могут возрасти, пишет обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.
В материале Bloomberg говорится, что американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
В статье отмечается, что со временем цена за ведение военных действий будет только расти. В частности, например, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, запасы боеприпасов будут подходить к концу, передает РИА «Новости».
Кроме того, длительный кризис вскроет проблемы, связанные с американской оборонной промышленной базой, полагает автор. Он также добавляет, что обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации Байдена к прекращению военных действий в Европе.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
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В ДНР оценили ход битвы за Артемовск
Донецкий депутат Бердичевский: Россия планомерно перемалывает врага под Артемовском
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ВСУ несут колоссальные потери под Артемовском и частично отходят в Часов Яр, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«Под Артемовском ВСУ ежесуточно теряют не менее 100 человек личного состава и до 300 ранеными. То есть мы ведем постепенное и полное перемалывание противника. Но пока не будет полностью перекрыта возможность ВСУ подтягивать туда дополнительную технику и личный состав, эта мясорубка будет продолжаться», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Штурмовать город в лоб никто не собирается – там идут достаточно серьезные артиллерийские обстрелы с обеих сторон. Противник частично отходит в Часов Яр. Это преимущественно частный сектор. ВСУ сбивают замки с пустующих домов и заселяются туда. Не исключаю, что скоро они начнут рассказывать, что разрушения в населенном пункте – дело рук российской армии», – продолжил собеседник.
Он также отметил, что «нашим тоже приходится непросто из-за плотного артиллерийского огня». «Однако я бы не стал сравнивать происходящее под Артемовском с Верденской мясорубкой 1916 года, как это делает британская пресса. К счастью, с нашей стороны колоссальных жертв удается избегать», – подчеркнул донецкий депутат.
«При этом понятно, зачем Британия так активно втаскивает это сравнение в медиапространство. Внутри страны разворачивается экономический и энергетический кризис, им нужно как-то обосновать безумные расходы на поддержку ВСУ. Поэтому их СМИ используют понятные для местного населения образы и смыслы», – риторически посетовал Бердичевский.
Бердичевский также добавил, что помимо Артемовска, наиболее активные бои идут в районе Угледара, Марьинки и Красногоровки. «Надеюсь, что в ближайшее время эти населенные пункты будут освобождены», – заключил он.
Ранее газета The New York Times сообщила, что врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике. Вследствие этого командование ВСУ направило мощное подкрепление в район, а именно силы спецназа и теробороны.
Помимо этого, военный аналитик Юрий Подоляка в своем Telegram-канале пишет, что ВСУ несут действительно большие потери – «около батальона в сутки». «Без серьезных резервов долго удерживать эту линию противник не сможет. Тем более, что эффективность работы его артиллерии начала снижаться вследствие поражения нескольких станций контрбатарейной борьбы и понесенным потерям в матчасти артиллерии», – подчеркивает эксперт.
«Навязанная ЧВК «Вагнер» и частями ВС РФ в этом районе борьба на истощение явно не идет в пользу ВСУ. Устойчивость их подразделений без плотного прикрытия артиллерией обычно быстро падает и приводит к самовольному оставлению позиций», – уверен Подоляка.
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
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В Минобороны Австрии предрекли Украине тотальный блэкаут
Эксперт Минобороны Австрии Райснер: Без помощи Запада Украина через несколько недель может погрузиться в полную темноту
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Без помощи Запада Украина через несколько недель может погрузиться в полную темноту, если не будет развернута мощная противовоздушная оборона, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью телеканалу ZDF.
Как отметил австрийский военный, Украина может через несколько недель погрузиться в полную темноту, если не будет развернута мощная противовоздушная оборона. Он пояснил, что Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре, поскольку на начальном этапе российские военные уничтожили около трети украинской системы ПВО, к тому же, Запад недооценил возможности Москвы, передает РИА «Новости».
Полковник Райснер подчеркнул, что из-за больших размеров Украины и множества объектов, которые необходимо защищать, практически невозможно «что-либо с этим поделать». Он отметил, что Европа пытается наскрести «то, что есть», и отправить это Украине. При этом австрийский эксперт признал, что в сложившейся на Украине ситуации Запад отстает, а Россия снова проявляет инициативу, что, по его мнению, парадоксальная ситуация.
Накануне в Европе сравнили ситуацию в Киеве с «апокалипсисом» из-за отсутствия уличного освещения и электричества в большинстве домов. В минувшую субботу НАСА показало погрузившуюся во мрак Украину из космоса.
Напомним, в прошлую среду большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать. Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить высоковольтное оборудование.
Лукашенко: США не дают Украине начать переговоры с Россией
Лукашенко: США хотят одним ударом «положить» Европу и через Россию подобраться к Китаю
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США хотят одним ударом «положить» Европу и через Россию подобраться к Китаю, при этом «растоптав» РФ, поэтому Украине не позволяют начать переговоры, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Лукашенко отметил, что американцы хотят одним ударом, «одним заходом положить» Европу и через Россию подобраться к Китаю, естественно, «растоптав Россию». «Ну нереальные вещи, нереальные. Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально – развернуть такую войну на таком фронте. Поэтому Володе Зеленскому просто не дают возможности – чтобы он не говорил – ему не дают возможности наладить диалог с РФ», – добавил он, передает РИА «Новости».
«Ну вот видите, ракета эта… Но имейте в виду, в этот момент во время этой стрельбы С-300 в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ. Мы же видим всю Украину. У нас достаточно сил и средств. Мы видим, что творится в воздухе. Значит, через Польшу Зеленский заваруху эту продолжает, углубляет, совершает эскалацию… Они делают всё для эскалации. Вот это настораживает. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельно умные люди так не поступают», – подчеркнул Лукашенко.
В четверг глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что упавшая на польской территории ракета была украинской, ситуация в целом напоминает «договорняк».
Ранее польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка. Позже ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине.
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Кремль спросили о «планах» России «покинуть» ЗАЭС
Песков про «планы» России «покинуть» ЗАЭС: Не нужно искать признаки там, где их нет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что якобы существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, «где их нет и быть не может».
Ранее СМИ сообщили, что президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.
«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать подобные заявления.
На Украине назвали катастрофической ситуацию с энергетикой
Марочко: «Укрэнерго» признала, что ситуация с энергетикой близка к катастрофической
Компания «Укрэнерго» направила Минобороны Украины материалы о тяжелой ситуации в энергетической сфере страны, а также предложения о мерах по недопущению увеличения протестных настроений среди населения, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Так, в распоряжение ЛНР попал документ украинского Минобороны, в котором подробно расписаны все опасения и предложения «Укрэнерго». «Ситуация в энергетической сфере близка к катастрофической. Энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60%», – передает ТАСС текст документа.
«Укрэнерго» отмечает, что дальнейшее ухудшение ситуации может «привести к дестабилизации обстановки в регионах, в том числе росту протестных настроений среди населения». Положение также осложняется дефицитом бригад и нехваткой комплектующих для ремонта энергообъектов, а также тем, что некоторые предприниматели пытаются незаконно подключиться к линиям электропередачи.
В этой связи «Укрэнерго» предложило Минобороны организовать патрулирование объектов энергообеспечения, а в случае выявления фактов несанкционированного подключения «производить демонстративные задержания указанной категории под стражу».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что четверть киевлян все еще без света, вернуться к плановым отключениям надеются в воскресенье.
Напомним, «Укрэнерго» сообщило, что дефицит мощности в энергосистеме составляет 25%.
СМИ: США рассматривают предложение Boeing поставить Киеву дальнобойные снаряды для ударов по России
Reuters: США могут по предложению Boeing поставить Украине большое количество дальнобойных снарядов по низкой цене
Пентагон рассматривает предложение корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования дальностью до 100 миль (160 км), они подходят для имеющихся у Киева средств доставки для нанесения ударов по России, сообщили СМИ.
Как передает Reuters слова одного из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, «речь идет о большом количестве по низкой цене», передает ТАСС. После окончания операции США в Афганистане «осталось много снарядов», которые позволят Киеву «нанести удары в тыл России».
Снаряды могут бить на 100 миль (160 км), а такая дальнобойность позволит Киеву наносить удары глубоко в тыл российским войскам.
По данным агентства, снаряды, которые Boeing и шведская компания Saab начали разрабатывать в 2019 году, могут попасть на Украину уже весной 2023 года.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские власти опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину.
ВКС России уничтожили около ста наемников «иностранного легиона» в ДНР
Минобороны сообщило о ликвидации около ста наемников «иностранного легиона» в ДНР
Российские военные высокоточным оружием уничтожили около ста иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе населенного пункта Часов Яр ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого иностранного легиона уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.
Также в Минобороны добавили, что на Купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР и уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.
На Краснолиманском направлении нанесением упреждающего огневого поражения в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка ЛНР, также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка, указали в ведомстве.
Отмечается, что в результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.
В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск, уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, а потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей, уточнили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника, а также 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах. В районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. Также уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье».
В Минобороны заявили, что средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области, кроме того, перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области.
В США испугались нехватки оружия для Тайваня из-за поставок Украине
The Wall Street Journal: Власти США опасаются нехватки вооружений для снабжения Тайваня из-за поставок Украине
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Американские власти опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань, из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину, сообщила The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin, передает ТАСС.
Как отмечает издание, за 2022 год Вашингтон недопоставил Тайбэю вооружений почти на 5 млрд долларов. Вместе с тем в Пентагоне и Госдепартаменте США не подтверждают наличие проблем с производством и поставками оружия на Тайвань.
Ранее в Конгрессе США предупредили об ужесточении надзора за помощью Украине с января 2023 года. В свою очередь британский историк Орландо Файджес предположил, что Запад может перестать помогать Украине в случае победы 45-го американского президента Дональда Трампа на американских выборах главы государства в 2024 году.
Ватикан предложил место для переговоров по Украине
Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
По его словам, Святой престол и лично папа Римский были всегда открыты для предоставления места для переговоров с начала конфликта, но до сих пор не было никакого конкретного ответа, передает РИА «Новости».
«Несмотря на это, Святой престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны», – заявил Галлахер.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.
Папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.