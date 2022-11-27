Глава МИД КНР: Россия и Китай не признают однополярную гегемонию

В России оценили бум производства «советских» боеприпасов в Восточной Европе

Эксперт Сивков: У Восточной Европы есть база для производства техники советского образца, но недостаточно мощностей

НАТО выгодно передавать Украине технику и боеприпасы советского образца из-за их дешевизны. Однако производственные мощности альянса в этом вопросе ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о том, что большая часть стран НАТО исчерпала запасы оружия для Украины, в то время как в странах Восточной Европы отмечается бум военно-промышленного производства.

«Запад, конечно же, еще не разворачивал весь свой военно-промышленный потенциал. Когда речь идет об исчерпании запасов западной техники и боеприпасов, на что указывают зарубежные СМИ, это касается лишь тех образцов, которые они в принципе могут отдавать на экспорт», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

«Кроме того, у них фактически исчерпаны запасы вооружений советского производства. Большие потери были у ВСУ и в части оружия «поля боя» – ПЗРК и противотанковых ракетных комплексов. Поэтому Запад сейчас крайне заинтересован в разворачивании производства вооружений советского образца», – отметил собеседник.

«Что касается производства техники советского образца в Восточной Европе, то база для этого имеется в ряде стран бывшей Организации Варшавского договора, в том числе Чехии и Словакии, Болгарии, Румынии и других странах. В частности, в Чехословакии производилась знаменитая пушка «Дана» калибра 152-мм, тогда как на Западе принят 155-й калибр», – добавил Сивков.

«Эти страны сейчас крайне заинтересованы в наращивании производства для того, чтобы отправлять свою продукцию на Украину и зарабатывать на этом. Но имеющиеся у них мощности совсем небольшие», – полагает эксперт.

Относительно информации о том, что западные образцы техники, поставляемые Украине, часто выходят из строя, а для ремонта их необходимо переправлять в Польшу, Сивков отметил: «Если предприятия по ремонту техники развернут на территории Украины, мы их тут же уничтожим, поскольку это законная военная цель».

«Сам вывод из строя техники зависит от нескольких факторов. Во-первых, на Украину поставляются не новые образцы, а старые и основательно использованные в рамках учений. Во-вторых, военные ВСУ далеко не всегда соблюдают регламенты по использованию техники, а она, в отличие от советской, довольно нежна», – отмечает собеседник.

«И в-третьих, западная техника создавалась не для длительной войны. Исходной задачей было ее использование в скоротечных войнах, в рамках которых она не успеет выбить свой моторесурс. К примеру, немецкая гаубица Panzerhaubitzen (PzH) 2000 допускает использование не более 100 выстрелов в сутки, а это 10 минут боя», – рассказал он.

«Конечно, Западу выгоднее производить вооружения советского образца в Восточной Европе и передать их ВСУ. Но я не уверен в том, что они смогут это сделать в полном объеме», – резюмировал Сивков.

Ранее стало известно о том, что две трети стран НАТО исчерпали возможности для поставок оружия на Украину. Как сообщила газета The New York Times, запасы 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле», однако оставшиеся 10, в частности Германия, Италия, Франция и Нидерланды, сохранили возможность продолжать поставки вооружений. Издание также указывает, что страны НАТО уже передали Украине оружия на 40 млрд евро, что соответствует военному бюджету Франции за год.

В то же время агентство Reuters сообщило, что оружейная промышленность Восточной Европы переживает бум, производя советские образцы вооружений и боеприпасов для Украины. Причем темпы производства названы «невиданными со времен холодной войны».

«Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются стимулом, которого мы не видели последние 30 лет», – сказал заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны.

На этом фоне артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии. Как пишет New York Times, вышедшую из строя технику ремонтируют в Польше, кроме того, этот вопрос стал приоритетом для европейского командования Пентагона.

Киев, в свою очередь, жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт. Издание также отмечает, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, когда закончатся боеприпасы у Украины.

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