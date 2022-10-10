В Китае предрекли конец гегемонии США

Сенатор Климов посоветовал Байдену не прикрываться Карибским кризисом

Сенатор Климов: Байден передергивает слова Путина и напрасно грозит России армагеддоном

США применяли ядерное оружие в политических целях в Японии, а радиоактивные компоненты использовались при бомбардировках Югославии. Поэтому Джо Байден напрасно рассуждает о Карибском кризисе, грозя России армагеддоном и накачивая ВС Украины оружием, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

«Байден в очередной раз передергивает слова нашего президента. Во всех своих выступлениях на протяжении последних нескольких лет Владимир Путин неоднократно заявлял, что Российская Федерация ни в коем случае не планирует действовать в ущерб глобальной безопасности. Все наши действия и предложения направлены на то, чтобы исключить возможность третьей мировой войны», – рассказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«На основе такого подхода и сформулирован наш тезис о необходимости мирного сосуществования стран с различными политическими системами, тезис о необходимости отказа от вмешательства в суверенные дела государств, а также тезис о том, что безопасность одной страны или региона не может достигаться за счет других», – подчеркнул сенатор.

«В свою очередь Вашингтон все делает ровно наоборот: встревает в дела суверенных государств и разжигает по три конфликта в год. Кроме того, не стоит забывать, что именно США – единственная в мире страна, которая применяла ядерное оружие в своих политических интересах, ударив по японским городам Хиросиме и Нагасаки. Также радиоактивные компоненты были применены во время натовских бомбардировок Белграда и других сербских городов. Очевидно, что все вопросы относительно угроз глобальной безопасности нужно направлять именно в Вашингтон. И им не стоит прикрываться темой Карибского кризиса», – отметил он.

«На сегодняшний день именно США в наибольших масштабах снабжают самыми разными видами вооружений украинский режим, который они же сами привели к власти. Это влечет гибель большого количества гражданского населения. Поэтому то, что делает Байден и его администрация, можно с уверенностью называть попытками разжигания большой войны», – заявил собеседник.

«Кроме того, последнее заявление Байдена – это очередной припадок американского колониализма, ровно, как и его слова о термоядерной войне в Европе. Его марионетка Зеленский накануне просил нанести превентивный ядерный удар по России. До этого такие заявления делал бывший польский президент. Я не исключаю, что это все может быть частью информационной подготовки к какой-то очень серьезной провокации с использованием радиоактивных элементов, готовящейся Соединенными Штатами и подвластными им режимами в других странах», – допускает Климов.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».

Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается».

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.

Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.

Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий также сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.

При этом также накануне Владимир Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на произошедшее как на призыв к мировой войне.