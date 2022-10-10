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В Китае предрекли конец гегемонии США
Global Times: Энергетический кризис и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской гегемонии
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Обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии, сообщило китайское издание Global Times.
Как говорится в публикации, на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что, несмотря на то, что администрация Байдена планировала использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения своей сети союзников, между Штатами и Евросоюзом возникло огромное расхождение интересов.
В статье также говорится, что среди европейских стран растет недовольство из-за того, что Вашингтон извлекает выгоду из их трудностей. Антироссийские санкции ЕС вынуждают импортировать большие объемы СПГ из США, в то время как американские энергетические гиганты получают сверхприбыль от энергетического кризиса в Европе.
«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон может отдавать приказы без какого-либо противодействия», – резюмируется в статье.
Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин в своей речи в Георгиевском зале Кремля объявил о начале слома гегемонии Запада.
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Washington Times: Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
Члены палаты представителей США Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд подготовили проект «Закона о напряженном партнерстве», документ стал ответом на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, пишет издание Washington Times.
Сообщается, что документ предлагает вывести находящиеся в Саудовской Аравии и ОАЭ военные базы США, а также системы противовоздушной обороны. В состав ПВО входят комплексы Patriot и THAAD, всего в этих странах несколько тысяч человек в составе группировки американских войск. Также США занимаются подготовкой вооруженных сил этих стран на своей территории, сообщает издание «Прайм».
Парламентарии также отметили в заявлении, что резкое снижение объемов добычи нефти Саудовской Аравии и ОАЭ являются враждебный актом в отношении США. По мнению членов палаты представителей, сложившаяся ситуация – сигнал о поддержке России в ее действиях на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация государства рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с).
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В Британии описали четыре сценария ядерных ударов США по России
The Sun: США могут нанести ядерный удар по Москве или Черноморскому флоту
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Британский таблоид The Sun проанализировал, как будут действовать Соединенные Штаты и Североатлантический альянс в случае «применения Россией ядерного оружия».
Автор публикации полагает, что существует четыре возможных сценария реакции Вашингтона и Североатлантического альянса.
Первый вариант, как отмечается в статье, это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты называют его маловероятным, так как такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и его превращению «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией», передает РИА «Новости».
В качестве второй вероятной меры автор статьи называет удар по российским вооруженным силам, принимающим участие в спецоперации на Украине.
В качестве третьего и четвертого сценария фигурируют ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.
Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не вступят в конфликт на Украине, если они сами или их союзники не подвергнутся атаке.
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Fox News: Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой
Fox News: Президент США Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой
Ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи заявила, что президент США Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, среди которых провал в Афганистане, уступки Китаю и конфликт на Украине.
Телеведущая сказала, что Байден превратил США в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины, передает РИА «Новости».
Она также напомнила о недавнем заявлении главы Белого дома о неизбежности «ядерного армагеддона». По ее мнению, слова американского лидера указывают на обострение ситуации.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
В США высказали желание завершить конфликт на Украине
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Кирби заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине
США хотели бы скорейшего урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Эй-би-си.
Кирби заявил, что необходимо, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из сложившейся ситуации мирным и дипломатическим путем, передает ТАСС.
Отмечается также, что Кирби считает, что началу переговоров мешает Россия, также Москва не подает сигналов о готовности к этому.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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МИД рассказал об участии США в «опосредованной войне» против России
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук указал на американские ориентировки по ведению боевых действий для Украины
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Даже на Западе многие специалисты указывают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией, помогая Киеву, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что США накачивают Украину тяжелым вооружением, передают Киеву разведывательные данные с военных и коммерческих спутников, оказывают помощь в вербовке иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий. Как заявил Полищук, такая поддержка Украины делает Вашингтон участником конфликта, передает ТАСС.
Кроме того, США подталкивают своих партнеров к участию в военной помощи Украине. Так, Франция и Германия планируют увеличить военно-техническую помощь Киеву, Великобритания поставила на поток обучение украинских военных, к этой деятельности привлекаются также инструкторы из Польши, Канады, Новой Зеландии и других стран, сказал Полищук. Он отметил, что и Евросоюз намерен создать миссию по оказанию военной помощи Украине, что будет означать усиление прямой вовлеченности ЕС в конфликт.
Напомним, новый пакет американской военный помощи Киеву включает, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийские системы, боеприпасы и 200 единиц легкой бронетехники.
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Mirror: Британский миллиардер отказался отапливать дом назло Путину
Mirror: Британский миллиардер Кодвелл отказался отапливать дом назло Путину
Газета Mirror рассказала, что британский миллиардер Джон Кодвелл не будет отапливать этой зимой свой особняк, он хочет, чтобы российский лидер Владимир Путин получил «меньше долларов».
Как сообщает издание, Кодвелл знает, что в Британии топливный кризис, люди беспокоятся о том, чтобы использовать меньше энергоносителей, поэтому он планирует отапливать одну комнату, где будет жить, а остальные помещения будут холодными, сообщает РИА «Новости».
По мнению миллиардера, топливная отрасль финансирует спецоперацию России на Украине.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.
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Власти Румынии призвали НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий
Министр обороны Румынии Дынку призвал НАТО и США к переговорам с Россией о потере Украиной территорий
Мир на Украине можно установить только переговорами с Россией о гарантиях безопасности для Киева, переговоры должны вести НАТО, США и другие страны, заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
Дынку считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не сможет, так как сейчас «политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность» за «потерю территорий», поскольку это стало бы чересчур серьезным политическим поражением, передает ТАСС со ссылкой на Prima TV.
Как заявил министр, у России есть средства для продолжения спецоперации на Украине. По его мнению, «идеально было бы прийти к переговорам», даже если конфликт останется замороженным. Он полагает, что такая ситуация была бы «все равно лучше, чем то, что происходит сейчас» – гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Кроме того, министр оценивает как очень низкую вероятность ядерной войны.
Напомним, как сообщают СМИ, Турция хочет созвать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг Украины. Предложение о переговорах уже направлено турецкой стороной Вашингтону. Утверждается, что влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции.
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Норвегию обвинили в обогащении на конфликте вокруг Украины
Обозреватель Washington Post Раухала отметила «неприличное» обогащение Норвегии на ЕС из-за ситуации на Украине
Норвегия в связи с конфликтом вокруг Украины неприлично и агрессивно обогащается за счет ЕС, заявила обозреватель The Washington Post Эмили Раухала.
На фоне разрастающегося энергетического кризиса Норвегия занимает все более важное место в топливной безопасности Европы. В 2022 году страна получит от нефтяного сектора 109 млрд долларов, то есть на 82 млрд больше, чем в 2021 году. Деньги направят в суверенный фонд национального благосостояния, где скопилось уже более 1 трлн долларов. Сама Норвегия отвергает обвинения в спекуляциях и заявляет, что цена на ресурс неизбежно высокая из-за дефицита на рынке, передает РИА «Новости».
Напомним, глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере считает, что для борьбы с последствиями энергокризиса не следует вводить лимит цен на газ, нужно перейти к заключению долгосрочных контрактов.
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Сенатор Климов посоветовал Байдену не прикрываться Карибским кризисом
Сенатор Климов: Байден передергивает слова Путина и напрасно грозит России армагеддоном
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США применяли ядерное оружие в политических целях в Японии, а радиоактивные компоненты использовались при бомбардировках Югославии. Поэтому Джо Байден напрасно рассуждает о Карибском кризисе, грозя России армагеддоном и накачивая ВС Украины оружием, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.
«Байден в очередной раз передергивает слова нашего президента. Во всех своих выступлениях на протяжении последних нескольких лет Владимир Путин неоднократно заявлял, что Российская Федерация ни в коем случае не планирует действовать в ущерб глобальной безопасности. Все наши действия и предложения направлены на то, чтобы исключить возможность третьей мировой войны», – рассказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«На основе такого подхода и сформулирован наш тезис о необходимости мирного сосуществования стран с различными политическими системами, тезис о необходимости отказа от вмешательства в суверенные дела государств, а также тезис о том, что безопасность одной страны или региона не может достигаться за счет других», – подчеркнул сенатор.
«В свою очередь Вашингтон все делает ровно наоборот: встревает в дела суверенных государств и разжигает по три конфликта в год. Кроме того, не стоит забывать, что именно США – единственная в мире страна, которая применяла ядерное оружие в своих политических интересах, ударив по японским городам Хиросиме и Нагасаки. Также радиоактивные компоненты были применены во время натовских бомбардировок Белграда и других сербских городов. Очевидно, что все вопросы относительно угроз глобальной безопасности нужно направлять именно в Вашингтон. И им не стоит прикрываться темой Карибского кризиса», – отметил он.
«На сегодняшний день именно США в наибольших масштабах снабжают самыми разными видами вооружений украинский режим, который они же сами привели к власти. Это влечет гибель большого количества гражданского населения. Поэтому то, что делает Байден и его администрация, можно с уверенностью называть попытками разжигания большой войны», – заявил собеседник.
«Кроме того, последнее заявление Байдена – это очередной припадок американского колониализма, ровно, как и его слова о термоядерной войне в Европе. Его марионетка Зеленский накануне просил нанести превентивный ядерный удар по России. До этого такие заявления делал бывший польский президент. Я не исключаю, что это все может быть частью информационной подготовки к какой-то очень серьезной провокации с использованием радиоактивных элементов, готовящейся Соединенными Штатами и подвластными им режимами в других странах», – допускает Климов.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.
Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий также сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.
При этом также накануне Владимир Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на произошедшее как на призыв к мировой войне.
В МИД прокомментировали слова Блинкена о готовности к дипломатии с Россией по Украине
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности идти к дипломатии с Россией по Украине расходится с реальными действиями Вашингтона, который все больше поддерживает киевский режим, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Однако главное – это реальные шаги американцев и их сателлитов. А они кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике», – передает ТАСС слова дипломата.
По словам Захаровой, от администрации США поступают публичные сигналы в контексте происходящего на Украине, они сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на развитие российско-американского диалога.
Но США наращивают поставки вооружений режиму Владимира Зеленского, растет число западных наемников и инструкторов.
«И это на фоне безумных призывов Зеленского к своим хозяевам нанести по России превентивный ядерный удар», – подчеркнула Захарова.
Ранее Блинкен выступил с утверждением, что власти США будут готовы к дипломатии с Россией по Украине, если Москва покажет такой настрой, пока Вашингтон его не видит. В конце сентября Блинкен заявил, что Украина может использовать западную военную помощь для возвращения контроля над потерянными территориями.
New York Times: Запад насмешил Путина «экологической показухой»
США и страны Европы «своей экологической показухой» вызвали смех у президента России Владимира Путина и у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, пишет The New York Times.
По данным издания, в Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую «перепрыгнуть» к возобновляемой энергетике, и все «при этом будет в шоколаде». «Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу», – отметил обозреватель, передает РИА «Новости».
При этом, как указали в The New York Times, США, в отличие от Европы, в теории могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.
Обозреватель призвал западные страны перестать строить воздушные замки.
По его словам, единственный действительно эффективный способ перехода – послать убедительный ценовой сигнал: «либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой». «Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами», – подчеркнул обозреватель.
Ранее глава американского государства Джо Байден заявил, что решения России и Саудовской Аравии ведут к тому, что в США цены на бензин постепенно повышаются.
Лавров ответил на призыв Зеленского к НАТО о «превентивном ядерном ударе» по России
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает исходящие от Киева угрозы и необходимость спецоперации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие». Лавров предостерег США от безоглядной поддержки Киева.
Зеленский призвал западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым предъявив всему миру доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата спецоперация, передает ТАСС слова Лаврова.
Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева, подчеркнул глава МИД России.
Напомним, Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле на произошедшее призвали все страны мира обратить внимание как на призыв к мировой войне.
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Цена нефти марки Brent превысила 97 долларов за баррель
Нефть марки Brent торгуется выше 97 долларов за баррель впервые с конца августа
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2022 года на лондонской бирже ICE составила 97 долларов за баррель впервые с 31 августа 2022 года, следует из данных торгов.
Согласно данным биржи, вечером 7 октября стоимость Brent росла на 2,76%, до 97,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
К 17.57 Brent ускорила рост, достигнув 97,23 доллара за баррель (+2,98%). В это же время фьючерс на нефть марки WTI поднимается на 3,38% – до 91,44 доллара за баррель.
Напомним, в среду страны-участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2023 года.
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Минфин США объяснил механизм по «сокращению доходов России»
США не требуют, чтобы Россия продавала нефть по ценам ниже установленного странами Запада потолка, но ей придется пользоваться альтернативными сервисами для обслуживания торговли, заявил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо.
Адейемо подчеркнул, что Россия, договорившись с покупателями, может выйти из установленного ценового коридора, но сопутствующие услуги окажутся дороже. По мнению Вашингтона, покупатели поймут, что есть ценовой потолок и станут договариваться с Россией о более низких ценах. Это, как заявил Адейемо, приведет к достижению цели США – «сокращению доходов России», передает ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.
При этом США, по словам замминистра, стремятся создать как можно больше возможностей для попадания российской нефти на рынок. Адейемо сказал, что потолок цен даст России возможность пользоваться услугами стран G7 в техобслуживании и страховке нефтетанкеров, пока она соблюдает ограничения.
Напомним, восьмой пакет европейских санкций против России включает в себя потолок цен на нефть. Планируется, что ЕС запретит техническое обслуживание и страховку судов третьих стран, если те будут заниматься перевозкой российской нефти при цене на топливо выше лимита.
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Newsweek призвал Белый дом сменить курс в ситуации вокруг Украины
Обозреватель Newsweek Хэммер призвал Белый дом добиваться деэскалации, разрядки и мира в ситуации вокруг Украины
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Администрация Джо Байдена должна немедленно сменить политический курс в отношении Киева, добиваться деэскалации и отказаться от идеи предоставления Украине членства в НАТО, заявил обозреватель журнала Newsweek Джош Хэммер.
Хэммер отметил, что за время спецоперации формальная позиция США относительно конфликта на Украине почти не претерпела изменений, американские власти выражают готовность поддерживать Украину «в борьбе за каждый дюйм исторически спорной территории со смешанным населением». При этом, по его словам, Вашингтон не интересует позиция местных жителей, а также «чего это будет стоить». Кроме того, Хэммер указал, что «судьбе режима Зеленского в Киеве ничего не угрожает».
Обозреватель полагает, что сейчас «эти наивные идеи глупы и контрпродуктивны для настоящих национальных интересов США на спорных территориях». Он призвал Вашингтон добиваться деэскалации, разрядки и мира, а для этого США требуется сменить стратегический курс, передает РИА «Новости».
Как заявил Хэммер, если бы в Белом доме «ладили со здравым смыслом», то сделали бы все возможное, чтобы «свести Зеленского и Путина за столом переговоров». Это, как говорится у статье, позволило бы устранить угрозу ядерной катастрофы или прямого военного столкновения России и НАТО. «Это однозначно подразумевает отказ от возможности предоставления Украине членства в НАТО», – заявил он.
Напомним, на днях западное общество бурно отреагировало на заявление самого богатого человека мира Илона Маска о том, что Украина должна отказаться от Крыма и, скорее всего, от других вошедших в состав России территорий.
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