Пушков: ФИФА превращает ЛГБТ-символику в знамя нового «крестового похода»

Вместо крестоносцев, которые прокладывали себе дорогу огнем и мечом, теперь Запад использует новую либеральную «религию», чтобы подчинить ей страны незападного мира. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Алексей Пушков. Ранее ФИФА убедила Катар разрешить использование ЛГБТ-символики на ЧМ-2022, при этом запретила болельщикам одеваться в костюмы крестоносцев.

«ФИФА встала на путь поддержки западного подхода к ЛГБТ и включилась в пропаганду этого движения под тем предлогом, что оно является важным направлением в защите прав человека. На самом деле эта тема искусственно выдернута из общего контекста защиты прав человека и превращена в идеологическое знамя западного либерализма», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В данном случае ФИФА, опираясь на западные страны, пытается представить борьбу с ЛГБТ в качестве глобальной идеологии, хотя таковой она не является. Даже не в каждой стране ЕС разрешены однополые браки. Таким образом ФИФА превращает ЛГБТ-символику в знамя нового «крестового похода», – добавил политик.

«В то же время ФИФА сделала лицемерный шаг: костюмы крестоносцев, которые используют английские болельщики, оказались под запретом, потому что они напоминают мусульманам о завоевательных походах крестоносцев на Ближнем Востоке. Получается некая «компенсация»: мы признаем колониальный характер в действиях крестоносцев, но в ответ вы должны подчиниться логике Запада и разрешить использование ЛГБТ-символики на своих стадионах», – уточнил Пушков.

«Тем самым ФИФА обеспечивает идеологическое наступление Запада на традиционные ценности. При этом сам Запад не считается с ценностями исламского мира и законодательством Катара», – посетовал сенатор.

«Ситуация выглядит так, будто бы на время ЧМ-2022 Катар отказался от той морально-этической платформы, которую он исповедует. Это значимое событие. Вместо крестоносцев, которые прокладывали себе дорогу огнем и мечом, теперь Запад использует новую либеральную «религию», чтобы подчинить ей страны незападного мира», – подчеркнул Пушков.

«Запрет костюмов крестоносцев – это уловка, призванная ослабить страсти в катарском обществе. Если бы ФИФА разрешила англичанам ходить в костюмах крестоносцев, то можно было бы говорить о новой символической колонизации арабского мира, и это было бы чересчур скандально. Ведь оккупацию Ирака со стороны США и войну в Афганистане также сравнивали в свое время с крестовыми походами», – резюмирует политик.

Напомним, ФИФА запретила болельщикам чемпионата мира, проходящего в Катаре, одеваться в костюмы крестоносцев. Об этом сообщает издание The Times. Запрет вызван тем, что обращение к образу европейских захватчиков, в течение долгих веков пытавшихся покорить арабские страны, может оскорбить мусульман.

При этом ФИФА сумела убедить Катар отменить запрет на символику ЛГБТ в рамках чемпионата. Власти страны попросили правоохранителей не трогать болельщиков с флагами или символикой движения.

При этом ранее ФИФА официально запретила капитану сборной Нидерландов выходить с ЛГБТ-повязкой на матч. Сообщалось, что футбольные федерации Англии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Уэльса, Швейцарии и Дании не будут носить радужные повязки во время матчей в Катаре.