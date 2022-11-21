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ФИФА запретила капитану сборной Нидерландов выходить с ЛГБТ-повязкой
KNVB: Семь команд отказались надевать радужные повязки на чемпионате мира в Катаре
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Национальные футбольные федерации Англии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Уэльса, Швейцарии и Дании не будут использовать радужные повязки во время матчей чемпионата мира в Катаре, сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).
Как сообщили в KNVB 19 сентября рабочая группа обратилась к ФИФА с просьбой использовать капитанскую повязку OneLove, передает ТАСС. В понедельник, за несколько часов до первой игры сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре, ФИФА официально сообщила, что капитан получит желтую карточку, если наденет такую повязку и будет оштрафован. В Нидерландах назвали такое решение ФИФА противоречащим духу футбола.
Ранее и генсек Футбольного союза Сербии Йован Шурбанович сообщил, что капитан сборной Сербии по футболу Душан Тадич не будет носить символ борьбы с дискриминацией ЛГБТ-сообщества в футболе, а также повязку в поддержку Украины.
Эксперт назвал две причины эвакуации Киевом жителей Херсона
Эксперт Малькевич: Киев не собирается налаживать быт людей в захваченном Херсоне
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«Все больше журналистов, которые приезжают снимать постановочные материалы о «зверствах России в Херсоне», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе. Для минимизации имиджевого ущерба Зеленский и его команда приняли решение вывезти людей из Херсона», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя решение Киева организовать «добровольную эвакуацию» из Херсона.
«Фактически мы видим, что Киев не собирается организовывать нормальную жизнь, налаживать быт людей в захваченном Херсоне. Украинские власти расписываются в том, в чем мы их и обвиняем», – отметил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
«Та гуманитарная катастрофа, о которой я неоднократно предупреждал – это реальность, – подчеркнул собеседник. – Украинская сторона понимает, что далее скрывать это положение вещей невозможно – потому что в социальных сетях появляется все больше фото и видео, которые показывают истинное положение дел».
С информацией, поступающей из захваченного ВСУ Херсона, сложилась парадоксальная ситуация, отметил Малькевич. «С одной стороны, в городе – закручивание гаек, жесточайшая цензура, ежедневные «фильтрационные мероприятия» и, к сожалению, расстрелы. С другой стороны, украинские власти – в первую очередь для военных целей – разворачивают системы сотовой связи, мобильного интернета. Получается палка о двух концах», – отметил собеседник.
«Доступом в интернет начинают пользоваться люди, – пояснил Малькевич. – И так мы получаем свидетельства происходящего в Херсоне. Мы знаем, сколько там стоит бензин – в переводе с гривен, до 500 рублей за литр. Мы видим очереди за генераторами, «хвосты» за продуктами и другие проявления гуманитарного кризиса. Видим, как присылают фейковую гуманитарную помощь – когда прибывает такой автобус с «помощью», оказывается, что там тряпье из европейского секонд-хенда».
Все больше журналистов, которые приезжают снимать разного рода постановочные материалы о «зверствах России», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе, отмечает Малькевич. «Поэтому прежде всего для минимизации имиджевого ущерба Владимир Зеленский и его команда и приняли решение вывезти людей из Херсона», – подчеркнул собеседник.
«Обезлюживание» Херсона и правобережья Херсонской области вызвано не только пропагандистской, но и военной необходимостью, добавил Малькевич. «Киевский режим планирует превратить областной центр одновременно в укрепрайон, в своего рода город-крепость – и одновременно в буферную зону, – пояснил собеседник. – Если они сами снесут, разграбят или взорвут (самостоятельно или вызвав огонь нашей артиллерии) здания на береговой линии Днепра, то на этой территории можно будет создать небольшой укрепрайон ВСУ».
В любом случае украинские власти не намерены развивать территорию, которая будет находиться под огнем или под угрозами «прилетов», резюмирует Малькевич.
В субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила: уже началась добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий, в первую очередь из Херсона. Верещук объяснила решение украинских властей тем, что населению будет трудно пережить предстоящую зиму, и при этом уверяла, что эвакуация не станет массовой.
По словам вице-премьера, сейчас рассматривается вариант вывоза людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.
Как ранее отмечал Малькевич, власти Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне. Советник врио главы Херсонской области рассказал о свидетельствах происходящего, запечатленных на фото, опубликованных в украинских источниках до введения жесткой цензуры. «Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – сообщил Малькевич.
Эксперт отметил: эта картина – вкупе с информацией о сведении счетов с людьми, заподозренными в работе на Россию – резко контрастирует со временем, когда в Херсоне находились российские войска, когда был организован подвоз воды и продовольствия, решались социальные проблемы.
Ранее комиссия Совета при президенте России по правам человека обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
Показательно, что на информацию о происходящем на Украине в воскресенье отреагировал даже бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Он возложил на Зеленского вину за то, что происходит с жителями Украины из-за продолжающегося конфликта. Как сообщает Japan Times, Мори заявил, что Зеленский заставил страдать многих украинцев. Экс-премьер раскритиковал японские СМИ, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, что они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов».
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Медведев ответил на планы Киева «вернуть Крым»
Медведев прокомментировал «заявления врага» о Крыме словами «Киев – просто русский город»
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул исторические связи Киева с Россией и СССР, отметив, что это «просто русский город».
Медведев в своем Telegram-канале на украинские угрозы «вернуть Крым», напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
«Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать...» – пояснил он.
Ранее Медведев сообщил, что от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Владимира Зеленского, который постоянно нагнетает страсти.
В Госдуме предупредили Киев о «сокрушительном ударе» в случае наступления ВСУ на Крым
Депутат Шеремет пообещал Киеву «окончательный сокрушительный удар» в случае наступления ВСУ на Крым
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Если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Он отметил, что Киев продолжает «бряцать оружием и пытаться запугивать крымчан». Поэтому Шеремет предупредил, что Россия еще не начала по-серьезному применять имеющееся у нее оружие, сообщает РИА «Новости».
«Поэтому в случае попыток наступления на Крым украинские войска получат не только отпор, но и окончательный сокрушительный удар. Это будет началом конца для нынешней киевской хунты», – сказал депутат.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на украинские угрозы «вернуть Крым» напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР
ВКС России уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.
В ДНР в районе населенного пункта Краматорск высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили около 100 украинских военных на Купянском, Южно-Донецком и Краснолиманском направлении.
В Крыму назвали условие для прибытия боевиков ВСУ на полуостров
Крымский депутат Гемпель: Боевики ВСУ могут попасть на территорию Крыма только в качестве военнопленных
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Существует только один способ добраться до Крыма для украинских боевиков – в роли военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, реальное осуществление намерений Киева захватить Крым окажется для ВСУ бедствием, так как ответ ВС России в этом случае будет незамедлительным и сокрушительным. Кроме того, Гемпель заметил, что в роли военнопленных бойцы ВСУ принесут пользу на строящихся объектах, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на угрозы Киева ответил, что в случае, если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар».
ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.
Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара.
Росэнергоатом осудил цинизм МАГАТЭ в вопросе ударов Украины по Запорожской АЭС
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа назвал верхом цинизма заявление МАГАТЭ об ударах Украины по Запорожской АЭС
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Утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на Запорожской АЭС после украинских обстрелов являются верхом цинизма, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа раскритиковал заявление о том, что критическая инфраструктура не пострадала: «А что на АЭС является не критической инфраструктурой?». Он указал, что формально к таковой не относятся, например, емкости с турбинным маслом, азотно-кислородная станция и емкости с водородом, которые украинские войска активно обстреливали, передает ТАСС.
«Вы представляете, что было бы, если загорелись 240 тонн масла, если бы взорвались два других объекта? К чему привел бы такой пожар?» – заявил он, добавив, что говорить о некритичности повреждений в данном случае – верх цинизма. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда ничем вообще».
Он сообщил, что инспекторы МАГАТЭ получат доступ для осмотра Запорожской АЭС, но только в рамках мандата. Хотя сами инспекторы считают, что мандат действует без ограничений, МАГАТЭ отвечает за ядерную безопасность, поэтому они получат доступ на «соответствующие объекты», сказал Карчаа. Если же они пожелают осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано. «Не потому, что мы что-то скрываем, а потому что работать надо в рамках мандата», – пояснил он.
Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить обстрелы ЗАЭС. При этом он заявил: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении также сказано, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
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Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.
Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times.
Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.
New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
Гендиректора МАГАТЭ удивило знание Путиным ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил удивление детальным знанием Путина о ситуации на Запорожской АЭС
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Глава российского государства Владимир Путин знает каждую деталь происходящего на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сказал, что его поразила осведомленность Путина – президент хорошо осведомлен не только о структуре ЗАЭС, но и о «доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии». По словам Гросси, ЗАЭС – это объект, который Путин знает очень хорошо, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Отвечая на вопрос о том, была ли у экспертов МАГАТЭ возможность беспрепятственно работать на Запорожской АЭС, Гросси сказал: «Да, вы же знаете, мы – МАГАТЭ». Он подтвердил, что эксперты столкнулись с некоторыми ограничениями, но «все, что нужно было увидеть, смогли увидеть».
Он призвал организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, пока станция не будет защищена, сохраняется риск ядерной катастрофы. Такая зона, как заявил Гросси, «означает «не атакуйте станцию». Ситуация вокруг ЗАЭС «беспрецедентна во многих отношениях», обстановка «нестабильна и требует срочных действий», сказал он.
Напомним, Гросси встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в октябре. В воскресенье он сообщил, что снова посетит Россию и Украину в целях обеспечения безопасности ЗАЭС. Гросси заявил о необходимости прекратить обстрелы ЗАЭС. При этом он сказал: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении говорится, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
Минобороны: Крупнокалиберный снаряд ВСУ попал в крышу спецкорпуса №2 ЗАЭС
Минобороны сообщило о попадании украинских снарядов по территории Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), один из снарядов попал в крышу спецкорпуса №2, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Отмечается, что утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции.
В Минобороны добавили, что с 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2, с 10 часов до 10.10 минут зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию, указали в ведомстве.
«Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены», – говорится в сообщении.
В Минобороны также уточнили, что радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме, а последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома.
Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что массированные артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, зафиксировано уже 15 прилетов снарядов по стратегическим объектам станции.
Боррель призвал развивать коридоры между ЕС и Средней Азией в обход России
Боррель выразил поддержку развитию транспортных коридоров между ЕС и Средней Азией в обход России
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ЕС нужно углублять связи со странами Средней Азии, в том числе с помощью строительства транспортных коридоров в обход России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель признал, что Россия и Китай сохраняют ведущую роль в Средней Азии, но, по его словам, регион хочет диверсифицировать свои отношения и считает ЕС подходящим партнером для этого. Как заявил Боррель, лидеры Средней Азии проводят реформы, отношения между странами региона улучшаются.
Он заявил, что ЕС стремится воспользоваться этими переменами. В ЕС хотят развивать связи со Средней Азией. Боррель заявил, что Средняя Азия обладает огромным потенциалом, который представлен «в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России». В частности, Боррель указал на Транскаспийский транспортный маршрут, передает РИА «Новости».
Напомним, Боррель встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он обещал, что ЕС возместит Казахстану ущерб, который нанесли антироссийские санкции.
Запад столкнулся с проблемой из-за отправки оружия на Украину
WP: США и ЕС столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину
США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину, сообщили СМИ.
Как сообщила Washington Post со ссылкой на представителя страны – члена НАТО, западным странам для отправки оружия на Украину приходится копаться в запасах, а решение проблемы с дефицитом оружия требует «стратегических и долгосрочных действий», передает РИА «Новости». В то же время источник отметил, что Москва имеет большие запасы военной техники, поскольку российские заводы работают в три смены.
Ранее уполномоченная Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что Германии нужно закупить боеприпасы на десятки миллиардов евро, чтобы полностью обеспечить свои вооруженные силы.
На «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники ВСУ
Минобороны заявило об уничтожении цеха сборки авиадвигателей на заводе «Мотор Сич»
Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали цех оборонного предприятия «Мотор-Сич» в Запорожье, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня НIMARS в Донецкой народной республике.
РЖД направили пожарный поезд для помощи в ликвидации возгорания в центре Москвы
РЖД направили пожарный поезд для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили в пресс-службе компании.
В сообщении говорится, что для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве направлен пожарный поезд станции Люблино, передает РИА «Новости».
В пресс-службе МЧС России также добавили, что для тушения пожара привлечены три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд. На месте пожара для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в складском здании на Комсомольской площади в центре Москвы. Позже стало известно, что два человека заблокированы в складском здании на Комсомольской площади в центре Москвы.
Токаев обещал переход к новой форме политического устройства в Казахстане
Токаев заявил о доверии народа и обещал привести Казахстан к новой форме политического устройства
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Выборы в Казахстане были справедливыми и открытыми, страна переходит к новой форме политического устройства, заявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев, отметив, что народ выразил ему доверие.
Токаев отметил, что в ходе избирательной кампании «никаких ограничений в отношении кого-либо не было», гражданам страны предоставили свободу выбора. «Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что нужно дождаться официальных итогов выборов, но результаты экзитполов свидетельствуют, что народ выразил доверие ему как президенту. Он обещал последовательно проводить конституционную реформу и заявил, что страна переходит к новой форме политического устройства. По словам Токаева, экономику Казахстана ждут кардинальные изменения, власти намерены повышать благосостояние граждан.
«Президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, данные exit poll свидетельствуют, что Токаев на выборах президента Казахстана набирает 82% голосов. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах.