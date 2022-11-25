Германия не поддержала предложение Польши направить ЗРК Patriot на Украину

Министр обороны Германии Ламбрехт не поддержала предложение Варшавы направить ЗРК Patriot на Украину, а не в Польшу

Предложение польских властей направить ЗРК Patriot из Германии не в Польшу, а на Украину не может быть реализовано без обсуждения в НАТО, заявила глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

Председатель правящей партии Польши «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак предложили разместить на Украине ЗРК Patriot, которые Германия решила направить в Польшу. Позднее их поддержал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА «Новости».

Однако Ламбрехт подчеркнула, что ЗРК Patriot, которые будут направлены в Польшу, входят в систему ПВО НАТО. Как подчеркнула министр обороны Германии, их нельзя использовать за пределами стран НАТО без обсуждения такого шага членами альянса, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

«Они предназначены для развертывания на территории НАТО», – приводит ее слова «Московский комсомолец» со ссылкой на Reuters.