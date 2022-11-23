Эксперт допустил системный политический кризис в Бразилии

Попытка Болсонару оспорить победу Лула да Силвы на октябрьских выборах президента, многочисленные коррупционные скандалы, а также общественное недовольство создают угрозу для кризиса в политической системе Бразилии, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, президентские выборы в Бразилии прошли в конфликтной среде и в условиях высокой степени поляризации общества. Результатом стала победа бывшего президента страны, социалиста Лула да Силвы, который опередил действующего президента Болсонару менее чем на два процента.

«Эта победа не стала сенсационной, поскольку социологи считали шансы да Силва несколько более высокими, чем шансы действующего президента. Однако эта победа привела к достаточно серьезным конфликтогенным последствиям», – рассказал Шаповалов НОМ.

Он отметил, что факт того, что кандидатов разделило столь незначительное количество голосов избирателей, многочисленные жалобы со стороны сторонников Болсонару – стали фоном, на котором избранный президент да Силва начинает свою политическую деятельность в качестве главы государства.

Шаповалов напомнил, что накануне стало известно, что проигравший кандидат Болсонару подает иск в суд с намерением оспорить результаты выборов на ряде избирательных участков. Если суд удовлетворит жалобу Болсонару и результаты будут оспорены, то итоги выборов могут быть полностью изменены. Победителем может быть признан Болсонару.

«Необходимо отметить, что претензии проигравшей стороны основаны на несовершенстве технической составляющей выборов. Как утверждает Болсонару, электронные машины на участках, не функционируя в должной мере, дали искаженный результат», – сказал эксперт.

По словам Шаповалова, эта ситуация напоминает историю недавних выборов в США. Как известно, там был зафиксирован массовый сбой в работе электронных машин, и последовавшие претензии были абсолютно не беспочвенны.

«Подобные повторения свидетельствуют о том, что даже в таких крупных странах, как Бразилия и США, техническая инфраструктура избирательных кампаний оставляет желать лучшего и может стать предметом достаточно серьезных конфликтов и разбирательств, искажая достоверные итоги голосования. В этой связи необходимо напомнить, что ничего подобного нет и не может быть в России. Никаких оснований к подобного рода претензиям российская инфраструктура выборов не дает», – рассказал он.

Иск проигравшей стороны в условиях фактического раскола страны на примерно равные части впоследствии может привести к серьезному, системному и долгосрочному политическому кризису в Бразилии, а также отразиться в целом на доверии к политическим институтам, считает эксперт.

«Если вспомнить те многочисленные претензии, которые есть у граждан Бразилии к политикам, громкие коррупционные скандалы, являющиеся составной частью политической жизни, то формируется достаточно серьезная негативная картина, которая ставит под очень серьезные сомнения будущее бразильской политической системы», – заключил Шаповалов.

Напомним, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару почти на два миллиона голосов.

Президент США Джо Байден и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравили Лулу да Силву с победой на выборах. Позже к поздравлениям присоединился президент России Владимир Путин.