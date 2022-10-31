Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах

Эксперты объяснили значение успеха ВС России на Угледарском направлении

Военный блогер Татарский: Взятие Павловки и Угледара открывает ВС России дорогу на Курахово

Вероятная зачистка Павловки и дальнейшее освобождение Угледара открывает российским военным дорогу на Курахово. Это ухудшит положение украинских войск в Марьинке, которые обстреливают Донецк, считают эксперты. Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские военные подошли к окраинам Павловки в ДНР. В то же время появились сообщения, что Павловка «частично наша».

Военный блогер Владлен Татарский сообщил о том, что главным сдерживающим фактором для более стремительных действий российских штурмовых подразделений стала погода: «Идет дождь. Тем не менее нашим войскам удалось прорвать оборону противника и зайти в Павловку под Угледаром».

Он также отмечает, что освобождение Угледара открывает дорогу на Курахово. Тогда положение противника в Марьинке станет критическим, «и многострадальный Петровский район Донецка после восьми с лишним лет огневого прессинга наконец-то избавится от минометных обстрелов».

В свою очередь отраслевой телеграм-канал «Рыбарь» пишет: «Учитывая темпы продвижения российских бойцов, в ближайшее время завершится зачистка Павловки, а Угледар будет взят в полукольцо. Российские войска вернут позиции, утраченные летом». Если к украинским формированиям не перебросят подкрепления, совсем скоро российские войска выйдут к Водяному и шахте Южно-Украинская.



В таком случае ВСУ придется отходить и выстраивать оборону по рубежу Успенка – Константиновка вдоль реки Сухие Ялы. А это, в свою очередь, поставит под угрозу снабжение донецкой группировки противника по трассе Запорожье – Донецк.

Напомним, в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике.

Между тем командир батальона «Восток» Александр Ходаковский написал в Telegram, что «Павловка частично наша – бои продолжаются». Накануне он также напомнил, что «Павловка находилась под нашим контролем», но еще летом была утеряна. «Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара – если противник не решит отойти, выравнивая фронт, то сил и времени взятие Павловки может отнять немало», – предупредил Ходаковский.

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