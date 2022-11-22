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В ООН призвали тщательно расследовать убийство российских военнопленных
В ООН выразили обеспокоенность кадрами с расправой над российскими пленными в Донбассе
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Сообщения об убийстве украинской стороной российских военнопленных должны быть тщательно расследованы, в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Хака попросили прокомментировать видеоролик с казнью украинскими военными российских солдат. Представитель генсека ООН заявил, что в организации обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает, передает РИА «Новости».
По его словам, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер обратила внимание репортеров и мира на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. Хак подчеркнул, что на эти сообщения надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно.
Ранее прокуратура Украины возбудила уголовное дело против расстрелянных в Макеевке российских военных, их обвинили в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.
В Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Стало известно о гибели расстрелявшего российских пленных украинского боевика
Расстрелявший российских безоружных пленных военнослужащих в Макеевке украинский националист, предположительно, уничтожен, об этом сообщили украинские Telegram-каналы.
Уничтоженным боевиком оказался старший лейтенант Роман Русник, военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, передает ФАН со ссылкой на украинские медиа.
Однако официального подтверждения этим данным нет.
В интернете разместили несколько видеозаписей с убийством безоружных российских пленных. Минобороны России заявило, что украинские военные расстреляли более 10 военнопленных выстрелами в голову.
Экс-военнослужащий ВСУ заявлял, что их убили бойцы 80-й бригады ВСУ, которая якобы плотно работает с Североатлантическим альянсом и находится «под опекой» американских морпехов.
СМИ: Российских пленных в Макеевке расстреляли воспитанники американских морпехов
RT сообщил об опеке американцев над расстрелявшей российских пленных бригадой вооруженных сил Украины
Российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов, сообщил бывший украинский солдат.
Бывший украинский солдат служил в 80-й бригаде, но перешел на сторону России, когда украинцы казнили его отца. Он рассказал, что бойцов бригады, которая базируется во Львове, учили ненавидеть все русское. Делалось это задолго до начала спецоперации, когда бригаду «под опеку взяли американские войска». Сообщается, что обучением и «политическим промыванием мозгов» занимались морпехи из США, передает RT.
Напомним, в интернете опубликовали видеозаписи с расправой украинских военных над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что бойцы вооруженных сил Украины расстреляли более 10 россиян выстрелами в голову.
Британский наемник рассказал об отношении к раненым в ВСУ
Британский наемник Шариф: У ВСУ нет обезболивающих
У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф.
Выходец из Бристоля месяц назад был тяжело ранен в боях в Херсонской области. По словам британца в интервью Bild, его подразделение попало в засаду, передает РИА «Новости».
По словам Шарифа, у ВСУ нет обезболивающих, вертолета или спецотряда для эвакуации раненых, которые полностью предоставлены сами себе. Наемник уточнил, что выносить его с поля боя пришлось сослуживцам.
Ранее в Донбассе был ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских войск.
Венгрия обвинила Борреля во лжи о санкциях и спецоперации России на Украине
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер обвинил Борреля во лжи о санкциях и спецоперации России на Украине
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Утверждения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что санкции не были направлены на прекращение российской спецоперации, являются ложью, заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер.
По словам Менцера, «это поражает», но Боррель солгал. Менцер заявил в Facebook*, что санкциями ЕС хотел «положить конец» конфликту на Украине, но попытка провалилась, а Боррель стал «отрицать то, о чем ранее говорила служба, которую он возглавляет», передает ТАСС.
Менцер заявил, что Венгрия против новых санкций к России, так как та зарабатывает на продаже нефти и газа, а ЕС «платит санкционную надбавку за энергоносители и страдает от санкционной инфляции».
Напомним, Боррель заявлял, что ЕС «никогда не говорил, что санкции должны остановить» конфликт на Украине. По его версии, они ослабляют экономику России и ее военные возможности. На прошлой недел он сказал, что Евросоюз не готов пока обсуждать очередные санкции против России.
Посла Венгрии решили вызвать в МИД Украины из-за шарфа Орбана
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за шарфа премьер-министра Орбана с изображением «Великой Венгрии»
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Появление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой «Великой Венгрии» в границах до 1920 года неприемлемо, венгерский посол будет вызван для объяснений, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Николенко написал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская), что послу Венгрии укажут на неприемлемость пропагандирования идей ревизионизма и неприемлемость поступка Орбана, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.
Ранее МИД Румынии выразил свое неодобрение послу Венгрии из-за шарфа президента Виктора Орбана с картой «Великой Венгрии», где в составе видна территория современной Румынии.
Напомним, президент Владимир Путин указал, что часть территорий, которые вошли в Западную Украину, были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши.
На Украине возбудили уголовное дело против расстрелянных российских солдат
Прокуратура Украины обвинила расстрелянных российских военных в нарушении законов войны
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Расстрелянных в Макеевке российских военных прокуратура Украины обвинила в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.
В сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины отмечается, что возбуждено уголовное производство по статье «нарушение законов и обычаев войны» против военнослужащих ВС России, их также обвиняют в вероломстве, передает ТАСС. Прокуратура Украины считает, что российские военные притворились, что сдаются в плен, и открыли огонь по ВСУ, что, по мнению ведомства, запрещается международным гуманитарным правом.
Ранее в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях
Глава ДНР Пушилин сообщил об успехах российских сил на Павловском и Угледарском направлениях
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.
По его словам, на направлении Угледара и Павловки заметны движение и определенные успехи, передает ТАСС.
По его словам, на марьинском направлении работает авиация и тяжелая артиллерия, и подразделения также добиваются успеха, даже с учетом того, что идут городские бои, передает РИА «Новости».
Пушилин констатировал, что ситуация на краснолиманском направлении остается сложной, поскольку противник ежедневно пытается силами разного количества с применением тяжелой техники находить какие-то бреши, но на данный безуспешно.
Он уточнил, что на авдеевском направлении отражены атаки ВСУ. Продолжается работа в направлении Артемовска и Соледара.
Ранее Пушилин отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.
Россия обвинила США в потворствовании преступлениям неонацистов на Украине
Посольство России обвинило власти США в потворствовании вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине
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Власти США покрывают преступления украинских военных, потворствуя чувству вседозволенности и безнаказанности неонацистов, заявило российское посольство в США.
Посольство указало, что убийство украинскими военными российских военнопленных грубо нарушает Женевскую конвенцию. При этом по отношению к украинским пленным Россия выполняет все требования международного гуманитарного права. Украина не только не наказана за преступления, Запад ее даже не подвергает критике. Посольство заявило, что США «покрывают безумства украинских бандитов», передает ТАСС.
Кроме того, США «превращаются в сторону конфликта» в связи с их поставками вооружений Украине, передачей разведданных и военным обучением «преступников и наемников». «Загоняют российско-американские отношения в тупик», – сказано в сообщении.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Орбан ответил на обвинения Украины по поводу его шарфа с «Великой Венгрией»
Футбол должен оставаться вне политических споров, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о высказывании украинской стороны в его адрес, заметившей на нем шарф с «Великой Венгрией».
«Футбол – это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет», – цитирует Орбана РИА «Новости».
По его словам, венгерская сборная по футболу – это команда каждого венгра, вне зависимости от того, где он живет.
Напомним, Орбан в ходе футбольного матча сборной Венгрии против сборной Греции вышел в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года. Румынский МИД выказал неодобрение из-за шарфа Орбана, где в составе видна территория современной Румынии.
В МИД Украины также заявили о неприемлемости такого изображения.
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ
Минобороны показало ракетные удары Су-25 ВКС по военным объектам вооруженных сил Украины
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Ведомство сообщило в Telegram, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После нанесения ударов Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Были уничтожены замаскированные укрепления и бронированная техника ВСУ.
Накануне Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине.
Эксперт объяснил оседание на Украине российского газа для Молдавии
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Либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за топливо, которое она получает через Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление Газпрома о том, что на Украине оседает российский газ, предназначавшийся Молдавии.
«Это довольно запутанный клубок противоречий. У Газпрома есть давний конфликт с Молдавией. И наша компания уже сократила объемы поставок в республику, ссылаясь на то, что не в состоянии выполнить в полной мере все заявки со стороны молдавских потребителей», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что у Газпрома не хватает мощностей для доставки газа конечным покупателям, из-за чего европейские компании недополучают часть российского газа. Причиной тому проблемы с «Северными потоками». Сначала – с турбинами, а затем – с диверсиями. Газопровод «Ямал – Европа» тоже не используется, поскольку Польша национализировала долю Газпрома в нем», – напомнил собеседник.
«И Газпром, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не может в полной мере обеспечивать Европу. Это же было сказано и конкретно «Молдовагазу». Примечательно, что к транзиту в сторону Австрии вопросов нет. Вероятно, претензии есть именно к участку, ведущему в Молдавию», – отметил эксперт.
«К слову, физически газ на этом участке провода никогда не прокачивался. Украина отбирала из транзитных объемов столько топлива, сколько было необходимо потребителям в регионах, через которые идет труба. Затем аналогичные объемы добывались на западе страны и закачивались обратно в трубу. То есть на деле в Молдавию доставлялся тот же объем топлива, но оно уже было смешанным», – объясняет Юшков.
«Вероятнее всего, сейчас на Украине есть серьезные проблемы с добычей ресурсов, и наши удары по энергетической инфраструктуре приводят к снижению добычи топлива. Надо бы, конечно, дождаться официального заявления Киева по этому поводу. Но, скорее всего, они как обычно во всех проблемах обвинят Москву», – предполагает собеседник.
«Если рассматривать эту ситуацию как попытку надавить на Кишинев, то не совсем понятно, зачем тогда приплетать к этой истории украинский транзит. Ведь мы можем просто отказаться от поставок топлива в Молдавию, поскольку она даже по предыдущему контракту не расплатилась, а он закончился в сентябре прошлого года», – рассуждает эксперт.
«Новый договор был заключен, но по старому так никто и не платит. Молдавия, судя по всему, надеется, что аудит, о котором они так просят, позволит им либо заплатить меньше, либо вовсе не погашать долг в 700 млн долларов. И чисто теоретически мы могли бы просто не поставлять топливо, пока республика не оплатит все счета», – говорит он.
«Но тогда возникает проблема со снабжением Приднестровья, поскольку с точки зрения транзита – это одно и то же направление. Это же касается снабжения газом Молдавской ГРЭС в Днестровске, которая обеспечивает электроэнергией и саму Молдавию, и Приднестровье. Вероятно, по этой причине мы до сих пор не видим каких-то резких шагов со стороны Москвы», – заключил Юшков.
Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом».
В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией. При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
По состоянию на 22 ноября Газпром осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн кубометров в сутки. Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
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Зеленского обвинили в нарушении условия вступления Украины в ЕС
Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отменой пожизненного финансового мониторинга политиков «сломал» одно из обязательных условий для вступления страны в ЕС, сообщил украинский «Центр противодействия коррупции».
Комментируя подписание Зеленским соответствующего закона, «Центр противодействия коррупции» заявил, что ради «возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС», передает РИА «Новости».
Центр считает, что подписанный Зеленским закон уничтожает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Подчеркивается, что речь идет об «одном из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС». В соответствии с новыми правилами политически значимых лиц ожидает «жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности». Как заявили в «Центре противодействия коррупции», депутаты смогут «легализовать кэш, который они получали в конвертах».
Напомним, Еврокомиссия решила выставить Украине требования для выдачи кредита. Выделение средств будет зависеть, в частности, от выполнения Украиной требований в области верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же условия Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.
Российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях
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Подразделения Российской армии на Донецком направлении продолжали наступательные действия, отражая при этом контратаки противника. За последние сутки на этом направлении были ликвидированы более 120 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими подразделениями на Южно-Донецком направлении нанесено поражение механизированной роте противника возле пункта Водяное. Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три машины пехоты, два бронеавтомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате упреждающего огня артиллерии на Купянском направлении нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, которая выдвигалась для атаки у населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Противник потерял более 50 военнослужащих, танк и три машины пехоты, сообщил Конашенков.
Российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ с иностранными наемниками атаковать из района населенного пункта Стельмаховка на Краснолиманском направлении. Потери противника составили до 40 военнослужащих и наемников. Уничтожены три бронеавтомобиля и три пикапа, отчитались в Минобороны.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Кисловка, Чугуев, Берестовое, Крахмальное, Кругляковка Харьковской области, Доброволье, Победа, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Токаревка, Садовое, Дудчаны Херсонской области, 63 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Рогов заявил о готовности Запорожской области отразить наступление ВСУ
Рогов: В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск
В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, Российская армия готова отразить наступление, группировка постоянно усиливается, возведена линия обороны, возможности и боевой дух дать отпор ВСУ также есть, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области.
Госдеп: США ищут способы защиты Украины от беспилотников с помощью санкций
США ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в том числе иранского производства, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, США вводит санкции против людей и организаций в Иране, производящих дроны, чтобы помочь Украине защититься от беспилотников, передает РИА «Новости».
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) заявил, что США из-за неэффективности санкций начали использовать «информационный терроризм».
Напомним, американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.