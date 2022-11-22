На Украине возбудили уголовное дело против расстрелянных российских солдат

Прокуратура Украины обвинила расстрелянных российских военных в нарушении законов войны

Расстрелянных в Макеевке российских военных прокуратура Украины обвинила в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.

В сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины отмечается, что Луганской областной прокуратурой Украины возбуждено уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны против военнослужащих ВС России, их также обвиняют в вероломстве, передает ТАСС.

Прокуратура Украины считает, что российские военные притворились, что сдаются в плен и открыли огонь по ВСУ, что, по мнению ведомства, запрещается международным гуманитарным правом.

Ранее в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.

Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.

Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.