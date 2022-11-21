В Гатчине открыли мемориал жертвам фашистского геноцида

В парке Сильвия в Гатчине в рамках форума «Без срока давности» открыли памятный знак мирным жителям, расстрелянным фашистами. Его установили недалеко от Сильвийских ворот, где не так давно поисковые отряды обнаружили траншею с останками расстрелянных в период немецкой оккупации.

«Поисковики подняли останки 132 человек, среди них военнопленные, гражданские, женщины и дети. Было найдено много личных вещей: расчески, зеркальце, одежда и обувь», – сообщила депутат Ольга Занко, передает ТАСС.

Розыск массовых захоронений гражданского населения поисковики ведут с 2018 года - момента созздания проекта «Без срока давности», заявила ответственный секретарь общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» депутат Госдумы Елена Цунаева, передает РАПСИ. По ее словам, в архивных документах практически нет локализаций мест захоронений. Допросы очевидцев в 1945-1946 годах фиксировали сам факт преступлений, но не содержали указаний на места массовой гибели или захоронений. Кроме того, там, где в ямы массово сбрасывали женщин, стариков и детей, не сохранилось артефактов, по которым погибших можно идентифицировать, как это происходит с военным на местах боев.

«Именно результаты поисковых работ позволяют подкрепить факты архивных документов и не допустить двойных интерпретаций, подтвердить показания очевидцев», — сказала Цунаева. Она отметила, что поисковики работают во всех 23 временно регионах Советского Союза, которые находились под оккупацией, собранные ими доказательства ложатся в основу уголовных дел о геноциде.

Подобные проекты интересны современным молодым людям и формируют у них иммунитет к нацизму, считает Занко: «Заставить молодого человека изучить историю невозможно, его можно только заинтересовать. И поэтому в этом проекте мы вовлекаем молодое поколение в разных форматах — через волонтерство».

Она отметила, что в рамках проекта молодые ребята общались со свидетелями Великой Отечественной войны, сопровождали ветеранов на судебные заседания, работали с архивами, собирали доказательства преступлений нацистов. По ее словам, волонтеры слышали рассказы очевидцев – например, Веры Георгиевны Шефтер, жительницы Гатчины, которая маленькой девочкой попала в концлагерь, где нацисты брали у нее кровь. На судебном заседании по делу о признании злодеяний фашистов на территории Ленобласти Шефтер показывала свою руку в шрамах. Вера Георгиевна осталась жива только потому, что у нее была ходовая группа крови, и ее чуть лучше кормили, чем других детей.

«И вот, слушая такие рассказы, у молодого поколения формируется иммунитет к геноциду и нацизму», – полагает Занко.

Форум «Без срока давности» приурочен к годовщине Нюрнбергского трибунала, а в его программу, помимо выступлений авторитетных специалистов, входят театрализованные представления, фестиваль документального кино, открытие нового памятника и многое другое.

Место проведения форума выбрано неслучайно, ведь именно в окрестностях Гатчины нацисты устроили наибольшее количество лагерей. Всего за 1941-1944 годы на территории Ленобласти немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками было расстреляно, убито во время обстрелов, повешено, замучено и угнано в Германию на каторжную работу более 435,4 тыс. мирных советских граждан.



Форум «Без срока давности», кроме того, станет центральной площадкой Всероссийской исторической игры «Последний трибунал», которая будет посвящена не только Нюрнбергскому, но также Токийскому и Хабаровскому процессам. Игра позволит в интересной форме познакомить молодых людей с доказательной базой судебных процессов над нацистами времен Второй мировой войны.