Путин сообщил Видодо о возобновлении участия России в «зерновой сделке»

Президент России Путин сообщил президенту Индонезии о возобновлении участия в «зерновой сделке»

Президент России Владимир Путин рассказал президенту Индонезии Джоко Видодо о возобновлении участия России в «зерновой сделке», сообщила пресс-служба Кремля.

На сайте Кремля сообщается, что Путин «информировал о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе, и о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию зерновой сделки».

Также во время разговора была отмечена готовность России предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам как гуманитарную помощь, Видодо поддержал такой подход.

Кроме того, в ходе разговора «обсуждена проблематика предстоящего 15-16 ноября саммита Группы двадцати»на острове Бали. С российской стороны дана высокая оценка конструктивной и деполитизированной работе индонезийского председательства в «Двадцатке» по таким актуальным темам как укрепление энергетической и продовольственной безопасности, осуществление сбалансированного энергетического перехода и цифровой трансформации глобальной экономики, совершенствование системы здравоохранения. Отмечена последовательная позиция лично Джоко Видодо по продвижению в «Двадцатке» объединительной повестки дня».

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны.

Ранее стало известно, что Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке».