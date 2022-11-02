Депутат: Россия на своих условиях возобновила участие в «зерновой сделке»

Депутат Матвейчев рассказал о выгодах России от участия в «зерновой сделке»

Участники «зерновой сделки» согласились на условия Москвы в обмен на возобновление этого соглашения, причем речь идет не только о материальных, но и геополитических выгодах для Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. О возобновлении участия России в «зерновой сделке» ранее объявил президент Путин.

«Россия получит серьезные выгоды от возобновления своего участия в «зерновой сделке». Что это за выгоды, публично пока не раскрывается, но, по всей видимости, они перекрывают ущерб от террористических атак Украины», – считает зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.

У некоторых наблюдателей сложилось ошибочное впечатление, что на «зерновой сделке» зарабатывают исключительно Украина, Турция, Западная Европа, а Россия только теряет, потому что были совершены теракты против Крыма, отметил депутат. «Однако не про все договоренности следует рассказывать публично. Есть вещи, которые, будучи обнародованы, могут принести ущерб интересам РФ», – подчеркнул Матвейчев.

«Мы заявили после теракта, что приостанавливаем участие в «зерновой сделке», если она не будет выполняться на наших условиях. Следовательно, другие участники этой сделки пошли на требования России, по всей видимости, речь может идти о миллиардах долларов», – пояснил депутат, добавив, что кроме материальных, Россия получает также геополитические выгоды.

О возобновлении участия России в «зерновой сделке» сообщило в среду Минобороны РФ. Это произошло после того, как Киев дал письменные гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и своих портов для ведения боевых действий против России – благодаря участию ООН и содействию Турции, пояснили в Минобороны.

Позднее возобновление участия России подтвердил в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо и президент Владимир Путин. На сайте Кремля сообщается, что Путин «информировал о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе и о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию зерновой сделки».

Была отмечена готовность Москвы предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам как гуманитарную помощь, Видодо поддержал такой подход.

Напомним, Россия объявила о приостановке своего участия в «зерновой сделке» в субботу после атаки украинских беспилотников в Севастополе на корабли Черноморского флота.

Экономист Иван Лизан отметил по этому поводу, что гарантом сделки теперь становится Турция, а «гарантии Киева не стоят даже бумаги, на которой они изложены». «Интерес Турции понятен – ее элиты зарабатывают политические очки, повышая свою роль в Черноморском бассейне, а также деньги, получая возможность покупать интересующие их объемы зерновых по приятным ценам», – пояснил эксперт.

Лизан считает, что Россия, прежде всего, заинтересована в выполнение Западом обязательств «по зерну и удобрениям». «На данном этапе – в силу особенностей собранного на Украине урожая – РФ и Украина напрямую на мировом рынке зерновых не конкурируют. Напротив, РФ достаточно быстро отбирает экспортные рынки у Украины, которая становится поставщиком кукурузы для Евросоюза», – добавил экономист.

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