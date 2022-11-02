Vortexa: Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак, отметили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa.

По информации экспертов, российские нефтекомпании поставили в октябре в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию. При этом на долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок, а на долю Саудовской Аравии всего 16%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economic Times.

По подсчетам специалистов, общий объем импорта сырой нефти Индией вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт из России – на 8%. При этом крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю является Китай, импортировавший более 1 млн баррелей в день, Индия впервые ввезла больше нефти из России морским путем, чем Европейский союз – объемы были на 34% выше, чем в ЕС.

При этом аналитики допускают, что импорт нефти из России в Индию в декабре может сократиться из-за ограничений на доставку, которые могут возникнуть из-за предложенного Западом потолка цен на российское сырье.

Как отметила аналитик Vortexa Серена Хуанг, все еще остается большая неопределенность в отношении того, смогут ли поставки российской нефти поддерживаться на этом уровне после запрета ЕС 5 декабря, при этом наличие танкеров ледового класса для перевозки нефти из российских балтийских портов является одним из самых больших ограничений.

Напомним, что страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть России 5 декабря.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, компания будет работать в новых условиях.

В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.