В «Газпром нефть» заявили о готовности к эмбарго ЕС на поставку нефти по морю

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30 августа, вторник | Последнее обновление — 16:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт оценил тактику наступления ВСУ под Херсоном и в ДНР
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Экзорцизм – это церковная практика, восходящая к Новому Завету, в ходе которой Церковь, действуя именем Христа, изгоняет бесов и освобождает одержимого ими человека.
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И что с того, что научпросветом в основном заняты либералы? Научное знание объективно и не зависит от того, кто о нем рассказывает, – возражают мне. Но это или не совсем так, или совсем не так.
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Культура служила компрадорской сырьевой экономике и сама постепенно приобретала компрадорский характер. И главным символом этой культуры как раз и стала Алла Пугачева.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В «Газпром нефть» заявили о готовности к эмбарго ЕС на поставку нефти по морю
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«Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, будет работать в новых условиях, заявил глава компании Александр Дюков.
«Да, решение принято. Мы к этому решению готовы, будем работать в новых изменившихся обстоятельствах», – цитирует ТАСС Дюкова.
При этом он не стал комментировать, изменится ли добыча и экспорт компании после того, как решение ЕС вступит в силу.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»
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Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.
«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», – приводит его слова ТАСС.
Боррель уточнил, что встреча носит неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято не будет, но он надеется на предварительный консенсус по помощи и миссии.
Кроме того, Боррель сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для украинских военных. Он добавил, что инициатива создания данной миссии «высокого уровня» была принята еще до обострения конфликта на Украине в феврале этого года.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА.
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
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Москва пригрозила странам Прибалтики за «близкую к фашистской» политику
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Власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения, заявил МИД.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что эта кампания «давно вышла за пределы правового поля и норм поведения цивилизованных стран, теперь, похоже, уже основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности».
«В латвийской столице сносят монумент освободителям Риги и всей Латвии от немецко-фашистских захватчиков при совершенно диком отношении со стороны «правоохранительных» органов к мирно пришедшим на место этого преступления жителям. Это очередной пример вандализма на государственном уровне, надругательства над памятью советских воинов, включая русских и латышей, победивших фашизм. Недавно нечто подобное мы наблюдали в эстонском городе Нарве, 95% жителей которого – русскоязычные», – отметили в ведомстве.
В МИДе напомнили, что латвийские власти намерены в ближайшие дни эксгумировать останки советских солдат на воинском захоронении в Кулдигском крае, что является грубым нарушением международно-правовых обязательств Латвии, в том числе двустороннего соглашения о статусе захоронений 2007 г.
«Напомним, что националистические круги Латвии, Литвы и Эстонии уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий XX века, направленную на поддержание русофобского курса своих государств. Неотъемлемой частью их политики стала героизация нацистских пособников, приведшая к наблюдаемой сегодня волне осквернений и борьбы с советским мемориальным наследием», – отмечается в заявлении.
«Со стороны прибалтийских политиков звучат призывы к депортации «нелояльных» русских, выдвигаются идеи ограничить являющиеся, дескать, «привилегией» поездки россиян в Европу. Министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис в своей русофобской риторике дошел до абсурда, заявив о необходимости впускать граждан России только при условии, что они признают «оккупацию» Крыма. Принятое недавно эстонским правительством решение об отмене целого ряда категорий виз для россиян является очередным проявлением ксенофобии и ненависти по отношению к нашей стране», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что все это дополняется жесткой цензурой информации, закрытием всех независимых русскоязычных СМИ, ограничением вещания российских масс-медиа. Ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы, что существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства.
В Латвии анонсирована подготовка законопроекта «Об ограничении двуязычия», который призван полностью запретить использование русского языка на рабочих местах и в общественной жизни, указали в МИДе.
«В Прибалтике преследуются все имеющие отличную от официальной точку зрения граждане. За любую форму поддержки России они запугиваются угрозами лишения вида на жительство и выдворения, увольнения и даже тюремного заключения. «Оснований» для этого штампуется множество, но главное из них – сочувствие нашей стране и принадлежность к русскому народу и культуре», – говорится в заявлении.
«Наблюдаемые сегодня русофобские подходы властей Латвии, Литвы и Эстонии еще полнее раскрывают суть прибалтийских режимов, в рамках которых так называемые титульные нации и их украинские и западные «со товарищи» признаются исключительными полноправными жителями, а «нетитульные», а точнее, русские считаются «людьми второго сорта», – подчеркивает МИД.
«Демократы» же из европейских и общественных структур молчат», – констатирует Москва.
«Раскрученная Латвией, Литвой и Эстонией кампания по уничтожению памятников павшим за освобождение этих стран от фашизма, других объектов культурного наследия, преследований и дискриминации русскоязычных неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности – как на уровне государства, так и конкретных лиц, принимающих противоправные решения и исполняющих их.
Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию, и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке. Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего, в политической и экономической плоскостях. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают», – заключил МИД.
Напомним, в рижском парке Победы демонтировали последний элемент памятника Освободителям – 79-метровый обелиск. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Комитет ООН по правам человека (УВКПЧ) обратился к правительству Латвии с просьбой остановить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей уже разрушенных монументов.
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Эксперт: Польша помешает реализовать призывы Шольца к реформе ЕС
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«Призыв Шольца к изменению принципа голосования в ЕС актуален, но против, вероятно, выступят Венгрия и Польша, поскольку это нарушает суверенитет каждой отдельной страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее канцлер ФРГ высказался за отмену единогласного принятия решений в ЕС.
«Идея о глобальных изменениях в Евросоюзе, в том числе – о переходе к принятию решений большинством голосов, а не консенсусом, обсуждается уже очень давно. Всем понятно, что в нынешнем виде, особенно после расширения ЕС в 2004 году, принятие решений консенсусом в лучшем случае замедляет, а в худшем – вообще парализует работу Евросоюза по ряду направлений», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
По словам эксперта, к подобным идеям Европа обычно возвращается в кризисные моменты – как сейчас, но при этом речь идет об изменениях основополагающих документов ЕС, поэтому сделать это будет отнюдь не легко.
«Конечно, крупные страны об этом могут договориться. Но тут вот какая проблема: если решения принимаются большинством, то точка зрения какой-то страны игнорируется. Более того, такая страна в итоге будет вынуждена выполнять обязательное для всех членов ЕС решение, против которого она выступает. Это очень серьезное ущемление суверенитета отдельных стран, на которое, скорее всего, не согласятся Венгрия и Польша, а решение о переходе на голосование большинством будет приниматься при согласии всех членов ЕС. Вспомните, что доселе любая попытка ЕС обойти суверенные права Польши встречала жесткое сопротивление Варшавы», – указал политолог.
Что касается расширения ЕС, отметил собеседник, то Украина и Молдавия уже имеют статус кандидата, Грузия его также, вероятно, получит, но эти планы не имеют временных параметров для реализации.
«Идеи же об общеевропейской армии, единой ПВО обсуждаются вообще несколько десятилетий. Но в отличие от планов по изменению принципов голосования, создание параллельной НАТО европейской военной структуры совершенно бессмысленно. Помимо дублирования обязательств одних и тех же стран в рамках двух разных объединений, создание общеевропейской ПВО предполагает увеличение расходов. При этом сейчас члены ЕС даже на НАТО перечисляют свои обязательные взносы с очень большим скрипом», – напомнил аналитик.
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге в понедельник, призвал реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики. Он предложил оставить в силе действующее ныне правило, при котором каждая страна-член ЕС выделяет для участия в Еврокомиссии по одному представителю, но высказался за отмену принципа единогласного принятия решений, причем даже в том случае, если это, по его словам, будет иметь последствия и для Германии.
«Там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед», – подчеркнул он.
Затронув вопрос о правовых конфликтах с Польшей и Венгрией, Шольц подчеркнул, что Евросоюз не должен идти ни на какие компромиссы в вопросах, касающихся его фундаментальных ценностей, сообщает Deutsche Welle** (признан иноагентом).
Также он настоятельно призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов. «Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах ЕС», – сказал немецкий лидер. Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Помимо этого, канцлер ФРГ призвал к созданию новой европейской системы противовоздушной обороны. «Нам предстоит многое наверстать в Европе, когда дело доходит до защиты от воздушных и космических угроз», – сказал он. В целом лейтмотивом его выступления была идея сделать Европу более «суверенной» и способной лучше защищаться от внешней агрессии, сообщает Financial Times.
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В ООН призвали прекратить разрушение советских памятников в Латвии
Комитет ООН по правам человека (УВКПЧ) обратился к правительству Латвии с просьбой остановить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей уже разрушенных монументов, заявил представитель УВКПЧ Вивиан Квок.
«Мы подтверждаем, что Комитет по правам человека в прошлую пятницу зарегистрировал сообщение и принял временные меры в отношении советских памятников в Латвии. Пожалуйста, обратите внимание, что регистрация не предопределяет приемлемость или существо дела», – приводит ее слова РИА «Новости».
Квок объяснила, что комитет рассмотрит это дело на одной из своих будущих сессий и опубликует решение в надлежащее время.
В субботу заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что Россия на постоянной основе привлекает внимание ЮНЕСКО к сносу советских памятников и мемориалов на территории стран Восточной Европы.
Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
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Наталья Вовк посетила салон красоты до убийства Дугиной
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За девять дней до гибели Дарьи Дугиной главная подозреваемая в ее убийстве Наталья Вовк отправилась делать маникюр, сообщают СМИ.
Вовк 11 августа посетила салон красоты. Как передает Пятый канал, Вовк «сильно переживала за цены», спрашивала «сколько будут стоить процедуры на руках и ногах». «Затем, вероятно, остановившись на одном маникюре, отметила: хочет «френч» или что-то подобное», – сообщает телеканал.
Кроме того, со слов мастера маникюра, которая обслуживала Вовк, у нее была необычная внешность: ярко-зеленые глаза было видно отовсюду. «Зеленые с голубым оттенком. Я села, посмотрела, потом спросила: «А глаза у вас свои?». Она сказала да, но я подумала, что неестественные они», – сказала сотрудница салона.
Она сообщила, что Вовк постоянно нервничала и в какой-то момент призналась мастеру, что приехала с Украины. «Я шла на работу, мне сказали, что ко мне пришли. Я шла, а она мимо проходила. Мы естественно пошли ей делать маникюр, педикюр. Она сначала мне не очень понравилась. Она сказала, что приехала сюда с дочкой, что сама с Украины, что сняли в этом доме квартиру. Сама начала говорить про тему войны, что зачем это все нужно, она не понимает, люди гибнут», – сообщила сотрудница салона.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
В понедельник в ФСБ России сообщили, что установлен еще один участник украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Вовк готовил убийство Дугиной. Он выехал за пределы России за день до преступления.
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Эксперт: Восьмой пакет антироссийских санкций вызовет раскол внутри ЕС
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«Могут ввести запреты по отдельным российским предприятиям. Обсуждается и предложение о закрытии шенгенской зоны для наших туристов. Но, думаю, что это решение вряд ли будет принято», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее страны Балтии направили Еврокомиссии предложения по новым ограничениям против России, которые касаются энергетики, торговли и системы SWIFT.
«В восьмой пакет могут войти ограничения против каких-то наших топ-чиновников или тех деловых людей, которых считают близкими к российскому руководству. Однако в целом потенциал новых карательных мер против России практически исчерпан. Любые новые серьезные шаги, особенно если мы говорим об экономических санкциях, в том числе и тех, которые упоминает глава МИД Эстонии, серьезно навредят, прежде всего, самим инициаторам ограничений», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Кроме того, у стран ЕС слишком разные ситуации. Одно дело – страны, которые имеют выход к Мировому океану, могут строить терминалы по приемке сжиженного газа. Другое дело – те, кто зависит от трубопроводного газа, не имеют выхода к морю и ориентируются на российские поставки энергоресурсов», – сказал Кортунов. Он привел в пример Венгрию, которая надолго заблокировала седьмой пакет, поскольку не хотела лишаться российской нефти.
«К тому же, хотя отношение ЕС к украинскому вопросу не изменилось, сама тема рано или поздно начнет уходить на второй план. На повестке дня появляются другие заботы. Поддерживать в центре общественного внимания одну, пусть и важную, тему бесконечно долго нельзя», – добавил собеседник.
Аналитик также назвал маловероятным сценарий, о котором предупреждала глава группы InfoWatch Наталья Касперская, – о том, что в качестве санкции в России могут отключить все смартфоны – как iPhone, так и всех моделей, работающих на Android. «У России существует набор ответов в киберпространстве, который пока что Москва не использует. Настоящей кибервойны со стороны России Европа еще не видела, но такие возможности ответа на попытки дестабилизации коммуникационных систем у нашей страны есть», – предупредил Кортунов.
В понедельник глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что прибалтийские страны коллективно внесли в Еврокомиссию конкретные предложения новых санкций против России. «Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», – цитирует министра ТАСС. Как заявила его коллега из Швеции Анн Линде, она надеется, что в восьмой пакет войдут «меры по газу».
Ранее Рейнсалу призывал окончательно отключить российские банки от международной системы расчетов SWIFT, а также запретить въезд в сообщество всем россиянам.
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит единогласную поддержку.
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В Финляндии изучают возможность работы по ночам из-за дорогого электричества
Финская компания Vare, одна из десятков компаний, занимающихся продажей электроэнергии в Финляндии, сообщила, что получает запросы о возможности переключения контакта с дневного потребления электроэнергии на ночной, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Речь идет о производствах с высокой долей автоматизации, где работу выполняют роботы.
«Компания получает новые запросы каждый день. По всей стране десятки компаний рассматривают возможность экономии, которую может принести ночная работа», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Сейчас изучается возможность экономии за счет дешевой электроэнергии в ночное время. Изменения могут потребовать переговоров с работниками и профсоюзами.
Генеральный директор компании Vаre Юха Кески-Карху, подсчитал, что, например, для малого предприятия, потребляющего 500 мегаватт-часов в год, экономия на счетах за электроэнергию может составить до 50 тыс. евро.
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Еврокомиссия подчеркнула необходимость реформы рынка электроэнергии в ЕС
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В начале 2023 года должна быть проведена реформа рынка электроэнергии в ЕС, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
Фон дер Ляйен заявила, что необходим «инструмент на случай чрезвычайной ситуации, который работает быстрее». По ее словам, «речь идет о неделях». Она сказала, что «нужно провести глубокую структурную реформу рынка электроэнергии». «Это будет в начале следующего года», – приводит ее слова ТАСС.
Хабек сказал, что к любой реформе рынка электроэнергии нужно подходить с осторожностью. «Мы делаем здесь то, что обычно занимает два законодательных периода», – заявил он, указав на необходимость создать механизм, который даст возможность более дешевым формам энергии достигать потребителей.
Сейчас цены на рынке электроэнергии ЕС устанавливаются в основном газовыми электростанциями.
Фон дер Ляйен, имея в виду осенне-зимний период, выразила мнение, что Россия может полностью прекратить поставки газа: «Мы исходим из худшего сценария, и мы вынуждены это делать».
Напомним, власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
Париж и Берлин предложили ЕС «креативно» бороться с «российской пропагандой»
Франция и Германия в неофициальном документе с предложениями, подготовленными техническими экспертами, призвали ЕС использовать «креативные пути» для распространения «независимой» информации в России и борьбы с «российской пропагандой».
Документ подготовлен перед встречей глав МИД ЕС по визовому вопросу. В нем также содержится призыв к сохранению открытых каналов для коммуникаций с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Предлагается финансировать курсы на русском по грамотности в отношении информации СМИ, которые бы распространяли блогеры в соцсетях, в том числе в YouTube, в Telegram и «ВКонтакте». Кроме того, предлагается использовать «технические меры против российской цензуры» и предоставлять контент на русском языке.
Напомним, визовый вопрос будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30–31 августа. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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Макрон созвал Совет нацбезопасности Франции из-за ситуации в энергетике
Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 2 сентября внеочередное заседание Совета обороны и национальной безопасности на фоне напряженной ситуации в сфере энергетики, сообщает радио Franceinfo со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
По его данным, среди участников совещания будут премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Брюно Ле Мэр и министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше, передает ТАСС.
Главной темой станут поставки газа и электричества предстоящей зимой.
В субботу стало известно, что власти Франции примут меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году после прекращения действия мер госрегулирования тарифов.
Ранее обозреватель французского журнала Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Nokia решила покинуть российский рынок
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно прекратит деятельность на территории России, пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.
«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы», – приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока «не будет завершено юридическое закрытие».
Ранее сообщалось, что шведский производитель телеком-оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников, в том числе осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи.
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Японские компании перезаключили контракт с оператором «Сахалина-2»
Японские компании Tokyo Gas и Kyushu Electric Power заключили контракт с новым оператором российского проекта «Сахалин-2» на поставку сжиженного природного газа (СПГ), сообщило агентство Киодо.
«Компании Tokyo Gas и Kyushu Electric Power объявили 30 августа, что они подписали контракт по продолжению закупок СПГ с новым оператором проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке», – передает текст сообщения Прайм.
Ранее контракт также перезаключила японская энергетическая компания JERA – совместное предприятие Tokyo Electric Power Co и Chubu Electric Power Co.
Оператор ООО «Сахалинская энергия» был создан 5 августа с долей в уставном капитале у «Газпром Сахалин холдинга».
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении. Как сообщали японские СМИ, Mitsubishi и Mitsui продолжат участие. В свою очередь Shell заявила, что откажется перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2» и намерена подать иск о компенсации ущерба исходя из пятикратной разницы по контракту и текущей спотовой цены. Еще в феврале компания объявляла, что выйдет из совместных с Газпромом и «Газпром нефтью» предприятий, включая «Сахалин-2».
По данным СМИ, «Сахалинская энергия» работает над перезаключением долгосрочных контрактов с покупателями своего СПГ. Соглашения перезаключаются на прежних условиях, но в новых документах есть возможность оплаты в иных валютах (рублях, иенах, фунтах стерлингов), если платежи в долларах невозможны, а также проведение операций через российские банки, например, «Газпромбанк».
Помимо JERA, Tokyo Gas и Kyushu Electric Power, у «Сахалина-2» есть и другие долгосрочные контракты, в частности, с японскими Toho Gas, Tohoku Electric, Hiroshima Gas, Osaka Gas, Saibu Gas, южнокорейской Kogas, тайваньской CPC, бывшей структурой Газпрома Gazprom Global LNG (попала под контрсанкции РФ).
Мэр коммуны во Франции пригрозил отказаться от оплаты света из-за роста цен
Коммуна Монтатер на севере Франции может отказаться от оплаты счетов за электричество, если государство не поддержит на фоне резкого роста цен, заявил мэр коммуны Жан-Пьер Босино.
«Это невозможно. Откуда мне взять недостающие 1,9 млн евро? Какие службы мне надо закрыть? Отменить школьное питание, закрывать мэрию на три дня в неделю?», – заявил он агентству France Press, передает ТАСС.
По его словам, местные власти закупают электроэнергию по рыночной цене, а цены у поставщиков за год выросли с 85 евро до 1 тыс. евро за мегаватт-час, в 2023 году на электроснабжение коммуне придется потратить 2,5 млн евро, вместо 600 тыс. евро.
«Если правительство ничего не предпримет, мы больше не будем платить по счетам, и я призываю все общины, пострадавшие от этого явления, сделать то же самое», – заключил он.
Также Босино заявил, что фонд в размере 1,5 млрд евро для поддержки местных властей и ускорения экологического перехода на подотчетных им территориях бесполезен.
Ранее сообщалось, что власти Франции примут меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году после прекращения действия мер госрегулирования тарифов.
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Песков: Страны Европы демонстрируют абсолютное отсутствие разума
Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют «абсолютное отсутствие разума» и «порывы ненависти» к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Шаг за шагом, к сожалению, Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума, к нашему сожалению. Это касается и таких антироссийских порывов просто ненависти к нашей стране: в абсолютно нерациональных и даже абсурдных действиях в энергетическом плане, за которые приходится расплачиваться населению европейских стран – стран ЕС, Великобритании и так далее», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что такие «нерациональные и абсурдные действия» позволяют «хорошо зарабатывать» компаниям из США.
Песков отметил, что такие иррациональные действия уже «граничат с безумием».
Представитель Кремля также отмечал, что решения Евросоюза в ситуации с газом сложно понять и невозможно объяснить, а платить за них приходится простым европейцам.
В июне президент Владимир Путин назвал сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы тем самым «рассердить» российского лидера. «Совсем с ума посходили», – возмутился глава государства, комментируя распространяющееся в Сети фото с призывом к европейцам мыть только четыре части тела, чтобы «во вред России» экономить электричество и воду.
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В Кремле выразили готовность ответить на введение запрета на «шенген» для россиян
Россия в случае введения запрета на «шенген» для россиян не оставит это без ответа, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это очень серьезные решения, которые могут быть направлены непосредственно против наших граждан, и, конечно, без ответа подобные решения оставаться не могут априори, это понятно. Но, еще раз повторяю, в любом случае, отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом из имеющихся соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков отметил, что Москва знает о разных точках зрения среди европейцев на этот счет. «Но будем очень внимательно наблюдать», – добавил он.
Ранее Германия и Франция выступили против запрета на выдачу виз россиянам.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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