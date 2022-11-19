Жительнице Вены выставили счет за электроэнергию в 8 тыс. евро

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19 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 20:48  |  vz.ru
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Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей Виталий Чугин/ТАСС
В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.  Подробности...
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Наследством Пелоси станет ожидание войны

Пелоси – сильный и незаурядный игрок в американской политике, которого будет трудно заменить MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси покинет не только пост спикера – третий по значимости в стране, но и руководство своей партии. С ее уходом демократы потеряют сильного игрока, который десятилетиями не сдавал своих позиций и был «плотью от плоти» национальных элит. А мир рискует еще вспомнить о Пелоси тогда, когда пожнет войну, которую она посеяла.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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10 причин, по которым Европа не хочет разговаривать с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз и отдельные страны Европы сразу по десяти причинам не хотят вести диалог с Россией. Только в форме ультиматумов или обсуждения третьестепенных вопросов. Чтобы переломить ситуацию, Россия должна жёстко убедить европейцев в обратном. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия атакует украинскую инфраструктуру. Эти атаки воздействуют на фронт, затрудняя врагу логистику и ремонт. Но могут ли они быть достаточными для победы? Обратимся к опыту тех, кто на бомбардировках инфраструктуры съел собаку – американцев. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Провал республиканцев спишут на Трампа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей США еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос о новом консервативном лидере. Подробности...
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Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении В ЛНР назвали убийц российских военнопленных Немецкая фирма по изготовлению украшений к Рождеству закроется из-за санкций против России Учащиеся московского колледжа научили Барановскую шить термобелье

    Главная тема


    Как Россия воспользуется разладом между Зеленским и Западом

    специальная операция


    Названы условия для обрушения фронта ВСУ в Донбассе

    ракетный инцидент


    МИД отреагировал на отказ Польши Лаврову в совещании с ОБСЕ

    Облет кораблей


    В НАТО заявили о небезопасном инциденте с самолетами России на Балтике

    Видео

    расстрел пленных


    Киевский режим показал свою звериную сущность

    «подорвали доверие»


    Ракетный удар высветил настоящее отношение поляков к украинцам

    поставки газа


    Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

    малайзийский Boeing


    Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Какой автомобиль вы бы предпочли купить – российский или китайский?

    Жительнице Вены выставили счет за электроэнергию в 8 тыс. евро

    Молодая мама в Австрии пожаловалась на счет за электроэнергию в 8 тыс. евро

    19 ноября 2022, 19:53

    Текст: Вера Басилая

    Жительница в Вене из-за дефицита газа в стране должна платить 8 тыс. евро в год, вместо 2 тыс. евро как было годом ранее, семья получила извещение о доплате из-за роста цен в четыре раза.

    Портал Heute приводит письмо отчаявшейся семьи из Австрии. Жительница Вены рассказала, что она была в отчаянии, когда получила счета на оплату электроэнергии, ей также вручили извещение от компании о доплате 1800 евро в конце года. Она указала, что не может отказаться от отопления, потому что в доме маленький ребенок, передает «Газета.Ru».

    По ее словам, цены выросли в четыре раза, фиксированная стоимость отопления квартиры на 100 кв.м. поднялась с 1200 евро до 1800 евро в месяц.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.


    В ЛНР назвали убийц российских военнопленных
    Народная милиция ЛНР назвала, кто расстрелял российских военнопленных
    		   18 ноября 2022, 21:37
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Российских пленных солдат из ЛНР в селе Макеевка расстреляли бойцы десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

    «80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», – передает ТАСС его слова.

    Напомним, в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.

    Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела. Позже стало известно, что в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека получили видеозапись с расправой и начали ее изучать. 

    В Минобороны России заявили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей.

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    Солдат ВСУ оскорбил немецкого журналиста, призвавшего расследовать убийство российских пленных
    		    18 ноября 2022, 21:33

    Немецкий журналист Юлиан Репке заявил о необходимости провести расследование по видеозаписи расстрела российских военнопленных, совершенного военнослужащими ВСУ, в ответ один из украинских военных назвал его «русской свиньей».

    Репке в Twitter описал ситуацию с убийством российских военных и призвал провести расследование, передает издание «Страна.ua».

    Ответ ему написал украинский режиссер, а нынче военнослужащий ВСУ Владимир Демченко. «Расследование завершено, сними со своего аккаунта украинский флаг, русская свинья», – ответил журналисту украинец.

    «Может быть, это не лучший способ завоевать сердца и умы на Западе, в чем Украина сейчас нуждается как никогда остро?» – указал ему журналист.

    Напомним, в социальных сетях распространились записи с убийством безоружных российских военных. Российское Минобороны обвинило в убийстве военнослужащих. СК России завел уголовное дело.

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    ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине
    WP: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат допустил украинскую принадлежность упавших в Польше обломков ракеты
    		    19 ноября 2022, 05:31
    Фото: Jakub Szymczuk/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших на этой неделе в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной, сообщила The Washington Post.

    Как отмечается в публикации, в интервью изданию The Washington Post Игнат выступил с утверждением, что ракета могла быть выпущена как Россией, так и Украиной. По его словам, результатом этого боя ПВО могло быть что угодно, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, спикер командования Воздушных сил ВСУ признал, что по меньшей мере некоторые обломки могли принадлежать украинской ракете.

    Он также сообщил, что во вторник в районе границы с Польшей средства ПВО Украины могли выпустить по меньшей мере 30 ракет.

    По мнению издания, слова спикера командования Воздушных сил ВСУ могут указывать на дальнейшее смягчение позиции Киева, который изначально отрицал, что ракета была выпущена средствами ВСУ.

    В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В понедельник польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.

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    НАТО заявила о небезопасном инциденте с самолетами России на Балтике
    НАТО сообщила об инциденте с облетом самолетами России кораблей альянса
    		    19 ноября 2022, 11:59
    Фото: Sacha Steinach/imago-images/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    НАТО утверждает, что во время учений блока в Балтийском море российские самолеты совершили облет натовских кораблей, который показался военно-морскому командованию альянса «небезопасным».

    По данным командования, утром 17 ноября российские истребители якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра), передает РИА «Новости».

    В НАТО заявили, что это было небезопасно и непрофессионально, так как проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений.

    При этом военно-морское командование НАТО подчеркнуло, что альянс «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы». В Минобороны России заявили, что все полеты выполняются строго в соответствии с правилами. 

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    Группа французских военных на учениях попала под поезд
    Минобороны Франции: Группа военных попала под поезд во время учений в регионе Фрежюс
    		    19 ноября 2022, 04:46
    Фото: Sadak Souici/Zumapress/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Группа французских военных попала под поезд во время учений в регионе Фрежюс, в результате один пострадавший погиб на месте, еще трое были экстренно госпитализированы, сообщило министерство вооруженных сил Франции.

    Глава оборонного ведомства Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в четверг около 20.40 (22.40 мск) группа солдат в ходе сводных учений в рамках общей базовой подготовки пересекала в регионе Фрежюс (департамент Вар) железнодорожное полотно на высоте Пюже-сюр-Аржен в момент, когда по пути шел поезд, передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате происшествия один военнослужащий получил ранения, от которых умер на месте. Еще двое получили менее серьезные травмы и были срочно доставлены в больницу Фрежюса. Третий пострадавший был эвакуирован «в шоковом состоянии». На место происшествия прибыли врачи, спасатели, жандармерия и полиция.

    Напомним, в ноябре 2021 года поезд сбил группу мигрантов на севере Франции.

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    Все ракетные соединения ВС России перевооружили на «Искандер-М»
    Минобороны: Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на комплекс «Искандер-М»
    		    19 ноября 2022, 03:32
    Фото: MOD Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный и уникальный комплекс «Искандер-М», говорится в публикации на официальном сайте Минобороны в честь Дня ракетных войск и артиллерии.

    Как заявили ведомстве, в настоящее время все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный, не имеющий аналогов в мире, ракетный комплекс «Искандер-М», передает РИА «Новости».

    Там также сообщили, что на вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в специальной военной операции.

    В департаменте уточнили, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»).

    Кроме того, подчеркивается, что арсеналы артиллерийских подразделений продолжают пополняться модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 «Мста-С», обладающими повышенной скорострельностью.

    Эта боевая машина способна действовать в режиме «шквал огня», во время которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня и обеспечивая гарантированное поражение противника.

    Ранее в США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России.

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    Медведев: Убийцы российских военнопленных заслуживают смертной казни
    Замглавы Совбеза Медведев заявил, что расстрелявшие российских военных заслуживают только смертной казни
    		    18 ноября 2022, 21:59
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой, то есть смертной казни, заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале вспомнил годы учебы в университете, где обучался уголовному праву, и отметил, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой.

    «И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20)», – заявил Медведев.

    В связи с этим он считает, что расстрелявшие российских военнослужащих не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой.  

    В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.

    Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе. В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей

    СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.

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    Коментарии (78)
    В США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России
    NYT: Масштабные удары России по Украине поставили под сомнение оценки Киева об исчерпании арсеналов у Москвы
    		    19 ноября 2022, 02:39
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако масштабная атака 15 ноября поставила под сомнение такие оценки, сообщает американское издание The New York Times.

    Как отмечает издание, украинские власти ранее утверждали, что имеющиеся у России запасы ракет в ходе конфликта значительно сократились. Однако, признает издание, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений.

    Издание приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, который утверждает, что «точной информацией» о запасах в российском военном арсенале якобы обладают немногие официальные лица на Западе, передает ТАСС.

    Издание считает, что сохранение у России способности предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь ряд объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, Россия смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, Россия могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО.

    Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты ПВО.

    Напомним, в июне Юрий Борисов, бывший в то время вице-премьером, заверил, что ракеты у России не закончатся, а при необходимости Россия сможет быстро восстановить запасы вооружений, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине.

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    Коментарии (15)
    МИД прокомментировал идеи о «возвращении» острова Врангеля США
    Посол МИД по особым поручениям Корчунов: Идеи о «возвращении» острова Врангеля США являются экстремистскими
    		    19 ноября 2022, 08:03
    Фото: Aleksey Ivanov/
    TV Zvezda/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Идеи, которые высказывают эксперты в США о «возвращении» острова Врангеля американцам – экстремистские, его принадлежность России неоспорима, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

    Как отметил Корчунов, в условиях беспрецедентного обострения конфронтации в российско-американских отношениях по вине Вашингтона неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив.

    Он подчеркнул, что попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что автор статьи Томас Дэнс – бывший член комиссии по арктическим исследованиям США, откуда его изгнали за профнепригодность. Принадлежность России острова Врангеля Белым домом не оспаривается, указал дипломат.

    Он подчеркнул, что Россия имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет, а предложения же «вскрыть» данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа.

    Он выразил сомнение, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе, подчеркнув, что ответ России будет незамедлительным.

    Ранее американская The Wall Street Journal заявила, что остров Врангеля якобы «принадлежит» США, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года. После этого в Госдуме заявили, что США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску, за которую так и не заплатили русскому царю, вернут России.

     

    Коментарии (17)
    Протестующие против отключения электроэнергии в Одессе вышли на улицу
    		   19 ноября 2022, 14:29
    Фото: Viacheslav Onyshchenko/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу в Одессе, сообщило издание «Страна.ua».

    Из сообщения следует, что одесситы продолжают перекрывать улицы города, горожане против отключения электроэнергии, передает РИА «Новости».

    «Сегодня утром это происходило на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко», – говорится в сообщении.

    Ранее было опубликовано видео с места событий. В Одесской области ранее пожаловались на тяжелую ситуацию с энергоснабжением.

    Коментарии (24)
    Страны АТЭС разошлись во мнениях по оценке конфликта на Украине
    Большинство стран-участниц АТЭС осудили действия России на Украине, но имеются и иные мнения
    		    19 ноября 2022, 10:15
    Фото: Peerapon Boonyakiat/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Многие лидеры Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) раскритиковали конфликт на Украине из-за ситуации в мировой экономике, однако были и другие оценки конфликта и введенных санкций.

    Согласно декларации международной экономической организации, большинство членов АТЭС осудили начавшуюся в феврале спецоперацию на Украине, отметив, что страдают люди и мировая экономика. В том числе растущая инфляция, нарушение цепочки поставок, выросшие риски энергетической зависимости, передает РИА «Новости».

    Ранее входящие международной экономической организации АТЭС страны сошлись в решении провести ряд совместных действий по борьбе с коррупцией.

    Коментарии (17)
    Названы условия для обрушения фронта ВСУ в ДНР
    		    19 ноября 2022, 19:20
    Фото: Taisiya Vorontsova/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Говорить об освобождении крупных населенных пунктов в ДНР можно будет ближе к новому году, но при условии увеличения численности войск и средств поражения, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении вперед «по всей линии фронта» в регионе.

    «Мы берем под контроль отдельные укрепрайоны, части населенных пунктов. Мы освободили северо-западную окраину Горловки, КПП «Майорское» и Майорск, но это позиционные бои местного масштаба с медленным продвижением вперед. Об освобождении городов и речи быть не может без принципиального увеличения численности группировки и огневых средств поражения», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Тем не менее, надеяться на освобождение крупных населенных пунктов в ДНР можно к новому году. Среди них в первую очередь может оказаться село Первомайское в пригороде Донецка.

    «Но шансов освободить Марьинку нет, потому что весь месяц бои продолжаются в центре города на проспекте Дружбы. К Невельскому за два месяца мы приблизились на 800 метров, к Новомихайловке – на расстояние двух километров. За осень не было никаких существенных продвижений, которые позволяли бы говорить о том, что в этом году будет взят Артемовск, Соледар, Северск или любой другой город на Донецком фронте», – пояснил собеседник.

    В субботу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта. Он особо отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре. Накануне российские военные освободили от Вооруженных сил Украины поселок Опытное.

    Со своей стороны, Онуфриенко напомнил, что Павловка была оставлена в июне, но сейчас вновь отбита. «Удалось взять под контроль дорогу, которая идет из Павловки на восток. Она находится практически под полным огневым поражением противника, танки могут бить по ней прямой наводкой. Поэтому какие-либо передвижения по этой дороге весьма затруднены. До тех пор, пока Угледар, который находится на несколько метров выше Павловки, что позволяет врагу корректировать огонь артиллерии, не будет взят, заметных продвижений ожидать не стоит. Дорога из Угледара на Марьинку не перерезана до сих пор, хотя об этой задаче говорилось всю осень» – сказал он. 

    Расположенная юго-восточнее этой трассы Новомихайловка тоже не взята, российские войска уже три недели находятся приблизительно в полутора километрах от окраин села. «Принципиальные изменения могут произойти после взятия Новомихайловки и Угледара – тогда под угрозой будет участок фронта противника, и у нас появляется перспектива идти дальше на Курахово. Это грозит противнику обрушением фронта, он это понимает, поэтому здесь идут очень упорные бои, сюда направляются подкрепления», – подчеркнул эксперт.

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    Коментарии (9)
    МИД отреагировал на отказ Польши Лаврову в совещании СМИД ОБСЕ
    МИД: Отказ польских властей Лаврову в участии совета СМИД ОБСЕ беспрецедентен и провокационен
    		    19 ноября 2022, 15:06
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Решение польских властей не допустить главу российского МИД Сергея Лаврова к заседанию Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ является провокацией, считают в МИД России.

    В заявлении ведомства указано, что подобное решение польских властей невероятно и провокационно. Более того, такие действия недопустимо для председателя организации, в которой находятся в качестве суверенных и независимых государств 57 стран, передает РИА «Новости».

    В МИД заявили, что в течение этого года Польша ломала основы ОБСЕ, а большинство ключевых мероприятий было отменено или проводилось в «суррогатном» формате.

    Подобное решение польских властей в российском МИД сочли неприемлемым выпадом и назвали кульминацией «антипредседательства» Польши.

    Ранее Польша отказала России в выдаче виз делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве, заявив, что допуск России и Белоруссии к осенней сессии нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

    Коментарии (18)
    Пушилин заявил о продвижении подразделений ДНР
    Власти ДНР сообщили о продвижении военных по всей линии фронта
    		    19 ноября 2022, 13:11
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он также отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.

    Накануне российские военные освободили от ВСУ поселок Опытное в Донецкой народной республике.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.

    Коментарии (20)
    Названа предварительная причина ЧП на Сахалине
    Местные власти допускают, что причиной взрыва является неправильная эксплуатация газового баллона
    		    19 ноября 2022, 09:18
    Фото: @limarenko_official
    Текст: Александра Юдина

    Неправильное хранение и использование газовых баллонов могло стать причиной обрушения жилого дома, выразили мнение в администрации Тымовского района Сахалина.

    Уточняется, что имеющийся слух о возможной причастности к взрыву местной пекарни, не подкреплен фактами. Так, местные власти уточнили, что в самом здании, где произошло обрушении, пекарни нет. Представители администрации склонны посчитать произошедшее несчастным случаем, передает РИА «Новости».

    Ранее в МЧС сообщали, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Позже в экстренных службах сообщили об одном погибшем и девяти пострадавших в результате ЧП. 

    Позднее число погибших увеличилось до девяти.

    Коментарии (8)
     
     
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