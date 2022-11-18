Сенатор: Политические партии должны объединить усилия для сохранения глобального мира

Последствия политики Запада сказываются на вопросах безопасности развивающихся стран и перспективах их развития, нужно объединить усилия для построения устойчивого мира, заявил зампред комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов.

Выступая на открытии заседания генеральной Ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий в Стамбуле, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил о необходимости создания прочного глобального мира.

Он подчеркнул, что без прочного глобального мира невозможно обеспечить безопасность и развитие большинства жителей Земли.

По мнению Андрея Климова, объединение усилий необходимо и в сфере информационной политики, так как сегодня США контролируют большую часть СМИ и социальных сетей всего мира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что такая монополия на информацию позволяет манипулировать общественным мнением во многих государствах далеко за пределами США, что ведет к распространению большого количества дезинформации.

«Мы должны с этим бороться вместе, чтобы обеспечить населению наших стран и стран всего мира доступ к достоверной информации», – заявил Климов.

Он также подчеркнул, что последствия многовековой имперской политики Запада сказываются на вопросах безопасности среди развивающихся стран и перспективах их социального и экономического развития, именно поэтому страны-участницы МКАПП должны объединить свои усилия для построения устойчивого мира, как в Азии, так и во всем мире.