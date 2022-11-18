Названа численность русских школ в Грузии

В Грузии в настоящее время функционируют 11 русскоязычных школ и 45 русскоязычных секторов, заявил в пятницу грузинский министр образования Михаил Чхенкели. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, если в прошлом году в них обучалось 14 тыс. 222 учащихся, то сейчас – 16 тыс. 42.

Рост он связал с тем, что после 24 февраля в страну прибывают те, кто желает обучаться на русском языке.

Кроме того, как отметил Чхенкели, по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили в двух школах Тбилиси и Батуми стало возможным обучение на украинском языке.

В следующем учебном году в Тбилиси откроется еще один украиноязычный сектор в школе, отметил министр.

В 2022 году в Грузию приехало и не покинуло страну около 113 тыс. россиян. Также Грузия приняла до 30 тыс. украинцев.