Путин и Эрдоган указали на продвижение совместных российско-турецких проектов

Опубликовано видео закладки бомбы в Стамбуле перед терактом

Опубликована видеозапись, на которой запечатлена закладка самодельного взрывного устройства перед терактом на улице Истикляль в Стамбуле.

В ролике запечатлена фигура, идущая по улицам города с неким белым пакетом или сумкой в руках. Несколько камер наружного наблюдения засняли ее с разных ракурсов. Ролик показали турецкие телеканалы, передает «Sputnik Беларусь».

В одном из клипов человек уселся на лавочке на пешеходной улице, где двигалось множество людей. Неизвестный оставил предмет в белом пакете на скамейке, после чего ушел с места.

Другая камера зафиксировала, как человек в плотном головном уборе убегает с этой улицы.

Турецкое руководство сообщало, что в устройстве взрыва подозревается женщина, ее задержали, она дала признательные показания о связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

СМИ писали, что женщина якобы проходила обучение в Сирии под надзором американских военных.