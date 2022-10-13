Путин заявил о скором запуске Турцией первого энергоблока АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин рассказал, когда в Турции запустят первый энергоблок АЭС «Аккую»

Работа по строительству АЭС «Аккую» в Турции идет по плану, Москва и Анкара смогут выполнить договоренности и запустить к юбилею Турции первый энергоблок, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

Российский лидер добавил, что работа на площадке идет по плану. Трудятся там около 20 тыс. человек. Согласно графику, первый энергоблок станции удастся запустить к столетию Турции.

«Где-то в мае следующего года планируется завезти ядерное топливо, что позволит нам зафиксировать очередной этап нашей совместной работы по этому направлению», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в столицу Казахстана 13 октября. Глава страны выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. А 14 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия».