Производитель телеметрии в Новосибирске нарастил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Выпускающая телеметрию новосибирская компания увеличила производство благодаря нацпроекту

Выпускающая высокотехнологичное оборудование для видеомониторинга, телеметрии и «Интернета вещей» Новосибирская компания «Вега-Абсолют» увеличила объем продукции на 10 % благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда».

По словам заместителя генерального директора по качеству ООО «Вега-Абсолют» Дмитрия Красникова, компания ранее работала по международной системе менеджмента качества, за полгода пришлось оптимизировать производство счетчиков импульсов для сбора показаний с приборов учета газа, света и воды, и промышленного оборудования с импульсным выходом. Благодаря этим шагам увеличилась производительность труда на 10%, пишет «Российская газета».

Также были перенесены цеха и склады компании, закуплены роботы, которые перемещают комплектующие между участками, что освободило сотрудникам 48% времени, которое они тратили на перемещение полуфабрикатов.

Кроме того, на предприятии появилась доска визуализации и планирования, где отображается план на день и неделю, и какая продукция производится на данный момент. Один из мастеров производства создал видеоинструкцию по использованию оборудования, это позволило отказаться от объемных печатных памяток.

Начальник управления проектной деятельности и улучшения инвестиционного климата минэкономразвития Новосибирской области Анна Кузнецова отметила, что в области есть предприятия, которые повышают производительность на 20%, уже 55 компаний завершили активную фазу проекта и эффективно оптимизировали процесс.

Ранее производящее посуду предприятие «Сково» в Московской области сообщило о повышении объемов производства кастрюль и сковородок в ходе нацпроекта «Производительность труда».