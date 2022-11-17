Онищенко оценил идею возвращения ГОСТов на продукты питания

Онищенко не увидел необходимости возвращаться исключительно к ГОСТам на продукты питания

В России необходимо сохранять на продукты как стандарты ГОСТ, так ТУ, одно другого не заменяет, а дополняет, заявил газете ВЗГЛЯД экс-руководитель Роспотребнадзора, бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя инициативу Совфеда обсудить возврат к ГОСТам на продукты питания.

Член Совета Федерации РФ, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о планах обсудить с участием парламентариев и экспертов тему законодательного отказа от использования техусловий (ТУ) при производстве продуктов питания и возврат к требованиям ГОСТа, передают РИА «Новости». По его словам, ТУ позволяет удешевить производство продуктов питания, сделать их более доступными и не всегда полезными.

«В любом случае и то, и другое нужно. ГОСТ – это общее требование, а ТУ – конкретизация для определенной продукции, которую производят. Они еще рецептурами называются», – говорит Онищенко.

По его мнению, одно другого не заменяет, а дополняет. ГОСТы – это определенные стандарты, которых необходимо придерживаться. А то, что разные производители используют отличающуюся друг от друга продукцию, не делает итоговый товар неполезным.

В апреле прошлого года врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что во времена Советского Союза пища была более натуральной, и продукты изготавливались по ГОСТу. По его словам, «обязательно было первое, второе, третье и компот», и не было толстых людей. А число страдающих от лишнего веса в современном обществе растет «из-за специфики пищевой промышленности».