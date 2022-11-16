Колокольцев озвучил планы по созданию собственных МВД для ЛНР и ДНР

В Донецкой и Луганской народных республик планируется создать министерства внутренних дел, в Херсонской и Запорожской областях создадут главные управления ведомств, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

«Планируется создать два Министерства внутренних дел в Донецкой и Луганской народных республиках и два главных управления – в Херсонской и Запорожской областях, а также около 100 территориальных органов районного звена», – цитирует Колокольцева ТАСС.

Колокольцев добавил, что в настоящее время в Запорожской и Херсонской областях сформировано временное управление МВД России, в Донецкой и Луганской народной республиках развернуты внештатные подразделения. Общая численность сотрудников на новых территориях должна достигать 52 тысяч с учетом требований российского законодательства и мнения представителей регионов.

Министр отметил, что МВД вместе с коллегами из других силовых ведомств реализует дополнительные меры по контролю за оперативной обстановкой, особое внимание уделяется приграничным территориям и новым республикам и областям. В связи с этим усилена охрана общественного порядка, увеличена плотность нарядов, активизирован досмотр транспортных средств, оказывается помощь населению.

«На субъектах, граничащих с зоной спецоперации, действуют сводные отряды полиции, они эффективно решают поставленные задачи по пресечению правонарушений выведение из незаконного оборота наркотиков, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов», – добавил он.