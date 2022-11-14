|
|
Актеру Джиму Керри закрыли въезд в Россию
Россия внесла в санкционный список против Канады внука Степана Бандеры и актера Джима Керри
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия внесла в стоп-лист 100 граждан Канады, в санкционный список попали внук Степана Бандеры, а также актер Джим Керри, сообщил МИД России.
Согласно сообщению МИД, Россия по принципу взаимности закрывает въезд 100 гражданам Канады. Ограничения введены в ответ на практику канадских русофобских властей, которые подвергают санкциям руководство России, политиков и парламентариев, бизнесменов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, всех, кого считают неугодными, говорится в заявлении на сайте дипведомства.
В пофамильном стоп-листе 100 граждан Канады, которым запретили въезд в Россию, значатся актер Джим Керри, Стефан Бандера – журналист, внук Степана Бандеры.
Ранее Россия объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата действующего президента США Джо Байдена.
Блогеры отреагировали на призыв освобожденной из плена бойца ВСУ к убийству русских детей
|
|
Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фрагмент эфира украинского ТВ, в котором освобожденная из плена украинская военнослужащая Ольга Лакунова заявляет о необходимости «убить всех русских, включая маленьких детей», а ведущие с ней соглашаются, говоря, что «это справедливо».
Фрагмент эфира размещен в Telegram-канале Шария.
Когда Лакунову спросили, что она думает о России и русских после того, как побывала в российских тюрьмах, она ответила: «Я думаю, что они должны умереть все, даже малые дети». «Их не должно быть. Это (Россия) – какая-то очень длинная граница между Финляндией и Китаем», – добавила украинская военнослужащая.
Ведущая телеэфира сочла ответ Лакуновой «острым», но «справедливым».
Высказывание Лакуновой вызвало широкий резонанс среди журналистов и блогеров.
«Эту тварь мы отдали по обмену. (…) Это все, что нужно знать о том, с кем мы воюем!» – прокомментировал видео репортер ВГТРК Андрей Руденко.
На публикацию видео обратила внимание журналист ВГТРК Ольга Скабеева.
«Коротко про «на-украине-нацизма-нет», – пишет Telegram-канал «ВестиFM+».
«Найдите разницу между тем, что вещает эта нацистка, и словами «уберменша» – палача Хатыни из фильма Климова «Иди и смотри»: «...Вас не должно быть! Не все народы имеют право на будущее», – пишет Telegram-канал «Ерофей Палыч».
«Самый натуральный нацизм, как и 80 лет назад. И что на кону, они заявляют сами – жизнь НАШИХ людей, включая самых маленьких и беззащитных. Вот поэтому СВО должна достичь всех поставленных целей вплоть до уничтожения киевского режима», – пишет Telegram-канал «Денацификация UA».
В свою очередь политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя интервью Лакуновой, заявил в комментарии «360», что Запад создал на Украине искусственный тоталитарный режим, «режим убийц и негодяев». Марков подчеркнул, что этот режим создан не народом, а военными политтехнологами США и Британии, и целью его является убийство русских на Украине и в России, геноцид. «Они захлебываются в этой пропаганде геноцида», – сказал политолог.
Жители Украины превращены в участников тоталитарной террористической секты, их заставляют участвовать в этом режиме, считает Марков. По его словам, часть из них уже стали убийцами, часть – нет, но «идет искусственное формирование банды убийц». И против это банды Россия проводит специальную военную операцию, заключил политолог.
Отметим, высказывания об убийстве русских звучат на Украине часто, даже на высоком уровне. Так, в начале сентября посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Позднее он принес извинения за свои слова.
Стало известно о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины
Компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов страны
|
|
На прошлой неделе один из ключевых объектов энергетики Украины был серьезно поврежден, сообщили в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Укрэнерго», говорится, что повреждение одного из ключевых объектов повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной.
Уточняется, что сложная ситуация в энергообеспечении отмечается в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях. В этих регионах применяются плановые и аварийные отключения.
Председатель правления компании Владимир Кудрицкий заявил, что Киевский и Харьковский энергоузлы – это большие регионы потребления электроэнергии, туда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Сеть в этих областях «понесла очень серьезные повреждения», сообщил он, добавив, что она постепенно восстанавливается силами «Укрэнерго» и других энергокомпаний.
Таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема, подчеркнул Кудрицкий.
О веерных отключениях электроэнергии на Украине на прошлой неделе сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Жителей Херсона после прихода ВСУ привязали к столбам
Associated Press опубликовало фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
Иностранные СМИ опубликовали фотографии из Херсона, где после прихода украинских военнослужащих людей стали привязывать к столбам в качестве наказания за сотрудничество с российскими властями.
По данным Associated Press, снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября.
В подписи к одному из снимков уточняется, что к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Фотографии также публикует британское издание The Daily Mail. Газета уточняет, что за последние несколько недель многие жители Херсона, поддерживающие Россию, покинули город.
Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин ранее отмечал, что обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. К началу ноября с правобережья вывезены 115 тыс. человек. Временной административной столицей Херсонской области стал Геническ.
Украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться на Кинбурнскую косу
В силовых структурах сообщили об уничтожении пытавшейся высадиться на Кинбурнскую косу украинской диверсионной группы
|
|
Украинская диверсионная группа попыталась высадиться на Кинбурнскую косу, уничтожено до 20 военнослужащих Украины, сообщил представитель российских силовых структур.
Украинские военные 73-го морского центра специальных операций ВСУ пытались высадиться в районе села Покровское. В силовых структурах сообщили, что «подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств». Российская артиллерия подавила украинские «огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области», передает РИА «Новости».
Кроме того, представитель российских силовых структур сообщил, что в ноябре была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в тылу Вооруженных сил России в левобережной части Херсонской области – «занималась доразведкой местности, мест позиции дислокации вооруженных сил министерства обороны, а также объектов критической инфраструктуры», передает ТАСС.
Российские силы получили информацию, что украинские военные могут находиться в районе дельт рек Конки и Днепра. Доразведывательные полеты позволили установить конкретные координаты места их базирования, после чего был нанесен массированный артиллерийский удар. На месте поражения нашли базу украинских военных и фрагментарные останки человеческих тел.
Напомним, Кинбурнская коса под Очаковом дает возможность России наносить удары по Николаеву и объектам вокруг города. После отвода российских войск из Херсона полуостров остался единственным участком Николаевской области под российским контролем, это самая южная точка освобожденных территорий.
В Донецке заявили о лишении ВСУ важного железнодорожного узла
Донецкий депутат Бердичевский: Взятие Майорска сокращает логистические возможности ВСУ
|
|
Взятие Майорска не только частично разорвет поставки вооружения для ВСУ в Донбассе, но и снизит интенсивность обстрелов Горловки. При этом нам необходимо поскорее добить первую линию обороны ВСУ, продвигаясь через Павловку на Угледар, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«На данный момент в Павловке осталось зачистить всего три дома на окраине населенного пункта. И после этого нам надо продвигаться на Угледар. Необходимо перерезать трассу в районе Новомихайловки и Константиновки – двух сел, расположенных между Угледаром и Марьинкой», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.
Он добавил, что у Марьинки идут активные бои. «Там есть серьезные успехи, поэтому мы надеемся, что в скором времени город будет освобожден от ВСУ», – пояснил он.
Бердичевский также указал на значимость взятия под контроль поселка Майорск. «Это железнодорожный узел, через который украинская армия получала подкрепление и военную технику. Для нас было крайне важно прервать эти поставки. Кроме того, взятие населенного пункта может привести к снижению интенсивности обстрелов Горловки», – отметил он.
«В целом, пока вся первая линия обороны ВСУ в Донбассе не будет взята, говорить о продвижении дальше очень тяжело. Нам необходимо сначала занять позиции в Красногоровке, Марьинке и Угледаре», – заключил Бердичевский.
Накануне Минобороны сообщило, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему так важно получить контроль над Угледаром. Так, Владислав Бердичевский рассказал, что город – часть серьезного укрепрайона. «Далее за ним идут Новомихайловка, Марьинка и Красногоровка, расположенные соответственно к юго-западу и западу от Донецка. Это первая линия обороны ВСУ в Донбассе», – отметил он.
В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия расположенной рядом Павловки.
Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, как связаны Угледар и планы украинского наступления на Мариуполь.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Разногласия в вопросе работы с Росатомом заставили страны ЕС «завыть»
Hill заявила о разногласиях между странами ЕС в вопросе поставок российского ядерного топлива и работы с Росатомом
|
|
Желание одних стран Евросоюза запретить импорт российского ядерного топлива заставило других членов ЕС «завыть», пишут СМИ.
Речь идет о предложении Польши, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы и Германии. Когда эти страны выразили желание помешать финансированию России с помощью запрета на покупку у нее ядерного топлива, «в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились», передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.
Издание указывает, что АЭС в Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии получают ядерное топливо из России. Если ЕС захочет отказаться от сотрудничества с Росатомом и ограничить импорт российского ядерного топлива, такой шаг немедленно нанесет экономический ущерб указанным государствам.
Напомним, из-за энергетического кризиса в Европе стали возлагать надежды на атомные электростанции. Однако Запад покупает обогащенный уран в России, не имея собственных мощностей по обогащению. Кроме того, российские газовые центрифуги последнего поколения пока не имеют аналогов, а АЭС Росатом строит в два-три раза дешевле, чем западные компании.
Лавров обратился к западным журналистам после слухов о госпитализации
Лавров обратился к западным журналистам после слухов о госпитализации на Бали
|
|
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший в Индонезию для участия в саммите G20, записал видеообращение к западным журналистам, растиражировавшим фейк о его якобы госпитализации.
Комментарий Лаврова записала и опубликовала в Telegram представитель МИД Мария Захарова. Министр отметил, что игра с публикацией фейков о состоянии здоровья политиков различного уровня не новая.
Лавров посоветовал западным журналистам «быть почестнее, чем они есть», чаще писать правду и не ограничиваться в репортажах лишь одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются.
Захарова отметила, что много вопросов о здоровье Лаврова после этих публикаций ей поступает и от российских граждан. Министр выразил им огромную благодарность за поддержку российской внешней политики, которую определяет президент, а внешнеполитическое ведомство в меру сил старается реализовывать во всех направлениях.
Лавров, сидя за столом в футболке и шортах и работая с бумагами, сообщил, что сейчас он готовится к саммиту G20, во вторник у него запланировано несколько выступлений. Только что, сообщил глава МИД России, ему звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса.
«Всем огромный привет!» – добавил Лавров.
Ранее Захарова назвала фейком сообщения о якобы госпитализации главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом, в частности, писало агентство Bloomberg.
Зеленский в Херсоне заявил о готовности Украины к миру
Зеленский прибыл в Херсон и заявил о готовности Украины к миру
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где заявил, что страна готова к миру.
«Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», – цитирует президента Украины Reuters. В Херсоне Зеленский выступил перед силовиками, передает ТАСС.
Напомним, российские военные переместились на левый берег Днепра, в Херсон зашли подразделения ВСУ.
В Израиле заявили о необходимости признать Украину врагом
Израильский политолог Ципис: Украина стала настоящим врагом Израиля
|
|
Киев в очередной раз продемонстрировал свою двуличность и лицемерие. Однако такое давление на Израиль приведет к обратной реакции властей страны, нежели ожидали в Киеве, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции.
«Такое давление только ухудшит отношения Израиля с Украиной. И нам пора признать, что Киев – не наш союзник, партнер или друг. Украина стала настоящим врагом Израиля», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Если посмотреть на США, которые действительно являются нашими союзниками, то они всегда поддерживают произраильские решения. Если же им принципиально что-то не нравится, то они выбирают хотя бы нейтральную позицию», – приводит пример собеседник.
«Очевидно, что никаких поставок систем ПВО теперь быть не может. Если Украина допустила серьезную ошибку. Все это приведет к обратной реакции. Более того, у нас хорошая память, мы запомним это голосование», – утверждает эксперт.
Ципис также указал, что израильтяне в большинстве своем в целом не интересуются украинским кризисом. «Нас больше волнуют те конфликты, которые происходят рядом – Палестинская автономия, сектор Газа, ХАМАС, Сирия, «Хезболла», Иран и Ливан. Для 80% населения вообще загадка, где на карте находится Украина», – подчеркнул он.
«Вместе с тем вопрос Украины активно обсуждает русскоязычная община, которая на сегодняшний день расколота. Таким образом получается, что одни поддерживают Россию, а другие – Украину», – заключил Ципис.
Напомним, что ранее посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что поддержка Киевом резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает.
Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между Украиной и Израилем.
Речь идет о проекте резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», утвержденном Четвертым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН. Поддержали резолюцию 98 стран, против выступили 17, а еще 52 страны воздержались.
За последние две недели это уже второй случай, когда Украина поддержала антиизраильские решения в ООН. Так, Киев проголосовал за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также сказывается на интересах Израиля.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не может поставлять Украине средства противовоздушной обороны. «Мы не можем опустошить наши собственные запасы ПВО. Необходимо помнить, что за Украиной стоит НАТО», – цитирует политика издание The Jerusalem Post.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы три категории воюющих на Украине иностранных наемников
MWM: На Украине воюют три категории иностранных наемников
|
|
Американские СМИ рассказали о трех категориях наемников, которые воюют на Украине на стороне украинских националистов.
Первой категорией являются сотрудники армий и разведывательных служб других государств, которые оказывают серьезное влияние на ход боевых действий на Украине, пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).
По информации издания, эти люди получают зарплату от правительств западных стран, а на Украину они отправляются по приказу.
Ко второй группе MWM относит наемников из восточноевропейских стран, в особенности из Польши. Отмечается, что они принимают активное участие в боях и несут серьезные потери.
В третью категорию автор статьи включил наемников из западных государств. Утверждается, что они направляются на Украину по идеологическим причинам.
MWM пишет, что одним из наиболее известных иностранных подразделений, которые воюют на стороне ВСУ, является так называемый Грузинский легион, куда входят около тысячи военных. По данным издания, в его составе «примерно 50 британских военнослужащих и неизвестное количество представителей других западных стран». В статье говорится, что члены легиона «объявили войну против всех россиян», передает ОСН.
Ранее российский военнослужащий в Харьковской области рассказал о том, что польские женщины-наемники участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами.
Украина лишила аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи из Херсона
Журналисты CNN, SkyNews и ряда украинских СМИ лишились аккредитации после репортажей из Херсона
Власти Украины лишили аккредитации журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ за репортажи из Херсона, сообщает украинская пресса.
Аккредитации лишились не менее шести журналистов, в том числе сотрудники CNN и SkyNews, нескольких украинских телеканалов, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинские власти запрещают доступ журналистов в Херсон. Он объяснил такое решение необходимостью разминирования.
Турцию возмутила реакция США на взрыв в Стамбуле
Турецкий министр Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбула
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на взрыв, прогремевших в центре Стамбула и унесший жизни, по предварительной информации, шести человек.
Сойлу считает, что необходимо оценить соболезнование, сделанное США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко, приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
«Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», – добавил турецкий министр. По его словам, особенно очевидна неискренность так называемых союзников Турции. Они, продолжил Сойлу, только кажутся друзьями. В действительности же эти мнимые союзники либо прячут террористов в своих собственных странах, либо позволяют им жить на подконтрольных им территориях. Кроме того, он выразил возмущение, что эти «друзья» посылают террористам «деньги официально из своих собственных сенатов».
Министр при этом не стал уточнять, что именно вызвало резкую реакцию со стороны Турции. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что «США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле», а также шлют «глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых».
Сойлу ранее сообщил, что сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.
Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине
Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Сунака о Путине и G20
Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Британии Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20, обвинив британского политика в лицемерии.
«Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте), пока на него не надавили», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Kent.
«Сунак – клоун», – прокомментировал RabD.
«Они от него (Путина) отворачиваются, оскорбляют, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?» – задается вопросом grunt.
«Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин», – посчитал QueenandCountry.
Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине.
Запад в ГА ООН захотел придать видимость легитимности краже российских активов
Полянский подчеркнул отсутствие у ГА ООН полномочий по взиманию «репараций» с России для Украины
|
|
У ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя проект соответствующей западной резолюции.
Документ вынесут для обсуждения ГА ООН в понедельник. Как заявил Полянский в Telegram, у стран Запада «очередной желчный антироссийский приступ». Он пояснил, что проект резолюции ГА ООН предполагает «привлечение России к ответственности, включая репарации Украине».
Для этого Запад хочет создать «некий неподотчетный ГА механизм». По мнению Полянского, «правовая никчемность» проекта очевидна, ведь у ГА ООН «даже и близко нет таких полномочий».
Он также предложил странам Запада быть готовыми к тому, что и с них потребуют деньги за «столетия колониальной политики, рабства и грабежа».
В тексте проекта резолюции говорится, что ГА ООН «признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма по устранению ущерба, потерь или вреда, вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями» России, передает ТАСС.
Как отметил Полянский, Запад хочет через ГА ООН «придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить, а точнее попросту украсть, замороженные российские активы». Он указал, что «ворованные таким образом деньги» направят вооружение Украины или погашение ее долгов. Решение ГА ООН должно стать для этого шага «фиговым листком», заявил Полянский.
Напомним, по данным Минфина России, заблокировали примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал такой шаг воровством.
Кроме того, на Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Израиль резко раскритиковал Киев за голосование в ООН
Посол Израиля Бродский заявил, что крайне разочарован голосованием Украины в ГА ООН
Поддержка Киевом резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает, заявил израильский посол на Украине Михаэль Бродский.
Бродский написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между Украиной и Израилем.
Речь идет о проекте резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», утвержденном Четвертым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН. Поддержали резолюцию 98 стран, против выступили 17, а еще 52 страны воздержались.
В начале ноября в Израиле обратили внимание на использование нацистской символики солдатами ВСУ.