Работы победителей конкурса «Без срока давности. Минута молчания» покажут в парках страны

Участники студенческого архитектурного конкурса «Без срока давности. Минута молчания» смогут предложить новые формы увековечения исторической памяти – от временных арт-объектов до 3D-моделей и анимации, рассказала газете ВЗГЛЯД координатор оргкомитета конкурса Любовь Солдаткина. Акция, получившая поддержку Минкульта, посвящена памяти жертв геноцида мирного населения во время Великой Отечественной войны.

«Конкурс «Без срока давности. Минута молчания» посвящен сохранению исторической памяти», – рассказала Любовь Солдаткина, координатор оргкомитета конкурса «Без срока давности. Минута молчания», учредитель организации поддержки творческих инициатив «Арт-Формула». Впервые подобный конкурс проводился в 2021 году по инициативе «Поискового движения России» и Московского архитектурного института (МАРХИ), при поддержке Минобрнауки. Организатором выступила «Арт-Формула».

Миссия проекта – рассказать о геноциде мирных граждан СССР во время войны, предать гласности многочисленные преступления, совершенных нацистами и их пособниками против нашей страны, рассказывается на сайте акции.

В ходе нынешнего конкурса участники предложат идеи в трех номинациях, поясняет Солдаткина. «В первой студенты смогут разработать временные арт-объекты для экспонирования на улицах и парках, требующие минимальных финансовых затрат. Во второй – участники будут создавать эскизы малых архитектурных форм: памятников, мемориальных досок и т.д. Также появилась номинация «Виртуальный архитектурный объект» (3D модель, анимация)», – сказала собеседница.

Студентам, который хотят поучаствовать в конкурсе, надо выбрать одну из трех номинаций. Далее конкурсантам предстоит обратиться к материалам о фактах геноцида в годы войны, которые собрали историки-архивисты и поисковики, и которые собраны на сайте проекта «Без срока давности». После этого молодые архитекторы могут предложить свой вариант проекта.

«Оценивать работы будет профессиональное жюри, в которое входят представители Союза архитекторов России, Поискового движения России, ветеранских организаций, практикующие архитекторы, историки», – говорит Солдаткина.

Конкурс проходит в два этапа, рассказала координатор оргкомитета. На первом, который начался 16 сентября и продлится до 31 декабря, работы будут проходить отбор внутри вузов. Лучшие проекты направят в оргкомитет конкурса. «На втором этапе с 1 января по 15 мая 2023 года жюри выберет лучшие работы среди студентов по всей стране. Итоги объявят на торжественном мероприятии в Москве», – отметила Солдаткина.

Заявки на участие в проекте уже подали около трехсот студентов из разных регионов России. По итогам конкурса, которые будут подводиться в апреле и мае будущего года, состоится выставка в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе.

Конкурс получил поддержку Министерства культуры России. Эта помощь была необходима, чтобы проекты студентов смогли увидеть не только учащиеся и преподаватели вузов, но и все желающие, пояснила Солдаткина. За экспонирование арт-объектов в городских парках, как правило, отвечает Минкульт, напомнила собеседница. «Когда мы определим победителей, мы отправим в адрес губернаторам письма, с просьбой помочь в реализации проекта в натуральную величину в парках и скверах городов», – отметила координатор оргкомитета конкурса «Без срока давности. Минута молчания».

«Мы попросили Минкульт включить презентацию работ молодых архитекторов в план мероприятий по празднованию Дня Победы», – добавила Солдаткина. В том числе, предполагается экспонирование арт-объектов в музеях. «Музеи подведомственны Министерству культуры, поэтому нам нужно было заручиться их поддержкой», – подчеркнула собеседница.