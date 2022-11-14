В Госдуме заявили о досрочных выплатах мобилизованным за декабрь

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Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника Станислав Красильников/ТАСС
ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника? Подробности...
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Во Франции зреет бунт против господства Америки

Париж мечтает освободиться от американской опеки Peter Kneffel/DPA/ТАСС
Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Подробности...

Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого хулигана, который обливает краской какую-нибудь картину, называют активистом. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как перевоспитать младенцев по разуму

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Тиктокер увидел не ужас механизированной войны и уж тем более не редкостное самообладание нашего солдата, поразившее многих, в том числе и на Западе, но только повод снять смешной пародийный ролик. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
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    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    игра ограничений


    Глеб Простаков: Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

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    Тимофей Бордачев: Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

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    Игорь Караулов: За традиционные ценности мы боремся сами с собой

    на ваш взгляд


    Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?

    В Госдуме заявили о досрочных выплатах мобилизованным за декабрь

    Депутат Госдумы Иванов: Мобилизованные получат выплаты за декабрь до 25 числа

    14 ноября 2022, 13:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно – до 25 декабря, а не в январе, говорится в ответе замминистра Минобороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

    Как говорится в ответе, который привел Иванов, выплата денежных средств гражданам России будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший, а за декабрь – до 25 декабря, передает ТАСС.

    Ранее представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенк сообщил, что минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тыс. рублей.


    Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца»
    Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца» словами «собаке – собачья смерть»

    13 ноября 2022, 11:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего на сторону ВСУ бойца ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного, перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове. 

    По сообщению пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте», Пригожин заявил, что предпочитает смотреть историю в театре, а что касается казненного, то «в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине», а встретился со справедливыми, но недобрыми людьми.

    «Мне кажется, этот фильм называется «Собаке – собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало», – передает пресс-служба слова Пригожина.

    Ранее Пригожин заявил, что решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности.

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    Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу
    Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу
    		    12 ноября 2022, 20:47
    Фото: URA.RU/TASS
    Текст: Вера Басилая

    В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости».

    Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки.

    Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте.

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    Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне
    Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести рунктов на двери в Херсоне

    12 ноября 2022, 21:31

    Текст: Вера Басилая

    Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи, пока русский спецназ «уехал в отпуск».

    Записка от бойцов танкового спецназа России состоит из шести пунктов, российские военные призывают ВСУ не забывать, что они находятся на территории Российской империи, вести себя хорошо, а именно: не гадить на полу, не грызть мебель, по ночам не лаять, к прохожим не приставать. Также спецназ пообещал «вернуться из отпуска, скоро вернуться и проверить их поведение», передает «Царьград».

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жителям Херсона, которые не стали покидать город, угрожают расправы и пытки со стороны вооруженных сил Украины, жертвами могут стать сотни человек.

    Напомним, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных с правого на левый берег Днепра без потерь в личном составе.

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    Военный эксперт ответил на слова генерала США Ходжеса об атаке ВСУ на Крым зимой
    Эксперт Сивков: ВСУ не смогут войти ни в Мариуполь, ни в Крым
    		    13 ноября 2022, 17:30
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинские военные могут попытаться обстреливать Крым из HIMARS в Херсонской области. Но ВСУ не смогут занять ни полуостров, ни Мариуполь, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя слова генерала США Ходжеса о планах по «освобождению Крыма» зимой.

    «Теперь, после ухода российских войск из Херсона, ВСУ могут разрушить Северо-Крымский канал, чтобы в Крым не шла вода, а также обстреливать сам полуостров из размещенных на левобережье HIMARS. Конечно, мы будем сбивать их ракеты, но не все, и «прилеты» будут», – полагает доктор военных наук Константин Сивков.

    В этой связи эксперт напомнил: в октябре Минобороны РФ сообщало о том, что средства ПВО сбили 33 снаряда HIMARS около Отрадокаменки, Корсунки, Антоновки и Новой Каховки в Херсонской области, а также около Кременной в ЛНР.

    При этом, по его словам, если судить с военно-стратегической точки зрения, то ВСУ не смогут занять ни Мариуполь, ни Мелитополь, ни Крым. «Если ВС РФ подойдут к обороне по прописанным и давно знакомым всем российским командующим канонам, то шансов у украинских войск нет», – уверен собеседник.

    «Другое дело, что слова Ходжеса могут быть отвлекающим маневром – и на самом деле ВСУ намерены пойти решать военные задачи в Приднестровье. А мы не сможем помочь ПМР, поскольку для этого нужно будет форсировать Днепр», – пояснил аналитик.

    В субботу бывший командующий армией США в Европе, а ныне старший советник правозащитной организации Human Rights First Бен Ходжес написал в Twitter, что «HIMARS скоро будут стрелять из Херсона», а «подступы к Крыму в пределах досягаемости» американских РСЗО.

    «Это ослабит российскую оборону, в то время как «левое крыло» контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании по освобождению Крыма», – указал он.

    Генерал также пояснил: «украинцы ни в коем случае не будут останавливаться на зиму». «Это не 18-й век. Украинцы будут оказывать давление на российские силы, не давая им времени на решение своих проблем или укрепление обороны», – заверил бывший военный.

    Он также сопроводил пост картой, на которой показано, что военные базы в Крыму будут находиться в зоне досягаемости баллистических ракет малой дальности ATACMS.

    При этом несколько дней назад замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил: «Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения».

    «Наша роль заключается в том, чтобы украинцы продолжали иметь средства, чтобы оборонять их суверенную территорию, сдерживать агрессию. И чтобы они в случае вступления в переговоры с россиянами могли вступить в них, находясь на наиболее сильных позициях, завоеванных на поле боя. В этом будет продолжать заключаться наша политика», – приводит ТАСС слова Кола.

    В начале нынешнего месяца журнал Hill выпустил статью, в которой указывалось, что возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает вертолетов и других десантных средств.

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    Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
    Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
    		    12 ноября 2022, 13:30
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».

    Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.

    Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.

    При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.

    «Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.

    Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.

    «Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.

    Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.

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    Коментарии (82)
    Эксперт объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС
    Политолог Корнилов спрогнозировал усиление атак ВСУ на Каховскую ГЭС
    		    13 ноября 2022, 14:44
    Фото: РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинские военные будут наращивать силу обстрелов Каховской ГЭС и Северо-Крымского канала, что может привести к затоплению части территорий Херсонской области и нарушению подачи воды в Крым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в воскресенье ВСУ атаковали дамбу Каховской ГЭС.

    «По поводу последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС специалисты высказывают множество мнений – от «ничего страшного» до «катастрофических последствий». Впрочем, ВСУ будут продолжать атаковать этот объект, что может привести к затоплению значительных территорий Херсонской области, а возможно, и к гибели мирного населения», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, сами по себе удары по Каховской ГЭС не сильно отразятся на Северо-Крымском канале, но у ВСУ есть возможность наносить удары непосредственно по сооружениям, которые обеспечивают поставку воды по этому каналу, а тогда может быть нарушено снабжение водой российского полуострова.

    «Я думаю, в ближайшее время они будут наращивать усилия в этом направлении. Тем более сейчас у них большие силы высвобождены после выхода на правый берег Днепра. Они это делали и ранее в меньших масштабах, а теперь могут на этом сосредоточиться», – заметил собеседник.

    Также, отметил эксперт, украинские военные будут усиливать атаки на Каховский магистральный канал, что приведет в итоге к нарушению подачи воды на юг Херсонской области.

    Ранее ВСУ с помощью реактивных снарядов HIMARS атаковали Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС, оба объекта получили серьезные повреждения. Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев отметил, что в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие объекты.

    По его словам, степень разрушений на ГЭС грандиозна, но восстановить дамбу можно будет достаточно быстро, приблизительно за год. Вместе с тем, указал чиновник, постоянные ракетные обстрелы ГЭС вынуждают задуматься о ее консервации, сообщает РИА «Новости». При этом, как отметил глава администрации, что касается Северо-Крымского канала, то он построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым. Поэтому, подчеркнул он, угроза для функционирования канала на данный момент отсутствует.

    Напомним, в середине октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС, а 31 октября меры по эвакуации были распространены на ряд левобережных районов.

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    Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
    		    12 ноября 2022, 11:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».

    Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.

    «Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.

    Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.

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    Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
    		    12 ноября 2022, 14:54
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Вера Басилая

    Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию,  уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков.

    Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.

    Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.

    Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.

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    Запорожские власти объяснили временное исчезновение флага России в Мелитополе
    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Флаг России в Мелитополе сняли из-за ремонта флагштока
    		    13 ноября 2022, 15:52
    Фото: t.me/vrogov
    Текст: Ольга Иванова

    Плановый профилактический ремонт самого большого флагштока в Запорожской области проходит в воскресенье, в скором времени российский флаг вернется на свое место, объяснил исчезновение триколора председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале Рогов ответил на вопрос, почему на площади Победы в Мелитополе сняли флаг России. По его словам, в воскресенье проходит плановый профилактический ремонт самого большого флагштока Запорожской области, в скором времени флаг займет свое место.

    Рогов отметил, что в связи с исчезновением флага появились слухи о том, что якобы «мы оставляем Запорожскую область», но это не так, подчеркнул он.

    «Запорожье – это Россия! Так было, так есть и так будет всегда!» – заключил Рогов.

    Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на Запорожском направлении. Позднее Рогов заявил о наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии.

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    Власти сообщили о грандиозных повреждениях Каховской ГЭС
    Глава Новокаховского округа Леонтьев: Ремонт ГЭС займет не менее года

    13 ноября 2022, 08:13

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, однако она может быть восстановлена. Ремонт с использованием современных технологий займет не менее года, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

    По его словам, степень разрушений станции грандиозна, но восстановить ее можно будет достаточно быстро, приблизительно за год, передает ТАСС.

    Леонтьев отметил, что в городе в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие.

    Напомним, в пятницу Леонтьев сообщил, что украинские обстрелы на данный момент не прервали работу Каховской ГЭС, но в будущем судьба электростанции неизвестна. До этого Леонтьев пояснял, что ВСУ нарастили частоту обстрелов Каховской ГЭС.

    Коментарии (21)
    Танковый бой 11-го полка ДНР показали на видео от первого лица
    		    12 ноября 2022, 13:33
    Фото: t.me/rt_russian
    Текст: Кристина Цыцура

    Танковый бой 11-го полка народной милиции Донецкой народной республики попал на видео.

    На кадрах запечатлен момент, когда позиции Вооруженных сил Украины терпят поражение. Видео снято 10 ноября в Первомайском, где сейчас идет наступление, передает RT.

    Этот населенный пункт является одним из тех, откуда артиллерия ВСУ периодически обстреливает Донецк.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.

    Коментарии (10)
    Киев усилил группировку на Запорожском направлении
    Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
    		    12 ноября 2022, 11:36
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Александра Юдина

    Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».

    Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.

    Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество. 

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров. 

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    ВСУ стали перебрасывать к линии фронта в ЛНР войска с Херсонского направления
    		    14 ноября 2022, 11:59
    Фото: LIBKOS/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительные подразделения украинских войск прибывают в район линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике, в том числе с Херсонского направления, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Новые силы украинских войск перебрасываются с Херсонского направления под Сватово, передает ТАСС со ссылкой на Марочко.

    По его словам, ВСУ ежедневно предпринимают попытки прорыва обороны союзных сил на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако все атаки отражаются бойцами подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР.

    «У Украины, к сожалению, сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. Но также отмечаем увеличение иностранных наемников на линии соприкосновения», – добавил Марочко.

    Ранее Марочко сообщил, что украинские военные намеревались подорвать газопровод в поселке Новоайдар в ЛНР, на месте нашли самодельное взрывное устройство.

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    Административной столицей Херсонской области временно стал Геническ
    Власти Херсонской области объявили город Геническ временной административной столицей региона

    12 ноября 2022, 04:26

    Текст: Антон Никитин

    Административной столицей Херсонской области временно является город Геническ, сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин.

    Пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области сообщил, что временной административной столицей региона является Геническ, где сосредоточены все основные органы власти, передает РИА «Новости».

    Геническ расположен на юге региона в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Считается курортным и портовым городом. Административная столица Херсонской области – город Херсон – находится на правом берегу Днепра.

    В четверг Минобороны сообщило о маневре российских войск на Николаево-Криворожском направлении на подготовленные позиции на левом берегу Днепра.

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    «Калашников» назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС России
    Концерн «Калашников» назначен главным координатором поставок боевой экипировки в российскую армию

    13 ноября 2022, 08:54

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС России – более 300 тысяч мобилизованных, заявил информированный источник.

    По словам источника, решением Минпромторга концерн «Калашников» назначен координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, поставляющие элементы боевой экипировки военнослужащим будут на регулярной основе отчитываться «Калашникову» о поставках шлемов, бронежилетов, и иных элементов экипировки в ВС России, передает РИА «Новости».

    По словам источника, выбор ведомства пал на концерн, так как в его состав входит ЦНИИточмаш, выступавший головным по проектам экипировки первого и второго поколения («Бармица» и «Ратник»)».

    Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что Минобороны России устранило все недостатки, связанные с обеспечением экипировкой участников специальной военной операции на Украине.

    Напомним, в Кремле заявили, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры.

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