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В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине
В Белом доме заявили об объявлении нового пакета помощи Украине в течение нескольких недель
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Вашингтон намерен в течение нескольких недель объявить о новом пакете помощи Украине, который по размеру будет аналогичен предыдущим, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что будет другой пакет помощи в ближайшие несколько недель, примерного того же масштаба, которого США придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев, передает РИА «Новости».
«Мы также консультируемся с Конгрессом о приобретении дополнительных ресурсов на следующий год», – добавил он.
В четверг сообщалось, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов, предполагающий передачу Киеву четырех самоходных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия Avenger, ракет для войскового ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и РСЗО HIMARS.
Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье
Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, когда он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.
Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.
Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.
Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе
Президент Украины Зеленский рассказал об аде в Донбассе из-за российских атак
Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на Донбассе и рассказал о невероятных жестоких боях.
Зеленский в своем видеобращении заявил, что в Донбассе творится ад из-за российских атак, по его словам, «там ежедневно идут невероятно жестокие бои», передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ бежали после продолжительной осады из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона в ДНР.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка.
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В Британии оценили мощь военной авиации России на Украине
The Spectator: Западу нельзя недооценивать мощь российской авиации на Украине
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Западные страны, поддерживающие Украину, сделают опасную ошибку, если не будут помнить о мощи российской военной авиации, которая наносит серьезный ущерб ВСУ, заявил специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.
Бронк заявил, что российские самолеты имеют несколько значительных преимуществ, благодаря которым наносят серьезные потери украинским воздушным силам. Эксперт указал это в статье для The Spectator, основываясь на последних исследованиях RUSI. Он считает, что недооценка российской авиации стала бы опасной ошибкой, передает РИА «Новости».
Он также указал, что российские самолеты оснащены более эффективными радарами, у которых гораздо больше дальность действия. Также эксперт просил не забывать, что российские ракеты класса воздух – воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью, чем украинские.
Бронк отметил, что истребители с ракетами большой дальности поражают украинские самолеты на расстоянии и практически неуязвимы для противника.
Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.
Ранее летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе.
Генерал США спрогнозировал дату атаки ВСУ на Крым
Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес допустил наступление Украины на Крым зимой
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут подойти к Крыму зимой 2023 года, считает бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Генерал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) выразил мнение, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS могут быть размещены в Херсоне, откуда были переброшены российские войска, а значит, полуостров попадет в зону обстрелов. И именно это, по его мнению, «ослабит русскую армию», передает «Московский комсомолец».
На основании ведомых ему данных он сделал прогноз, что ВСУ в январе «войдут в Мариуполь и Мелитополь». А там, по словам Ходжеса, и до Крыма недалеко.
Отставной генерал давно комментирует украинским СМИ ход специальной военной операции. В сентябре он даже написал статью в The Daily Telegraph с прогнозами относительно исхода этого противостояния. При этом он признает, что у США не хватает некоторого вооружения для помощи Украине. И призвал Европу активнее искать замену американскому оружию.
Ранее американские СМИ предупредили, что возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств.
Блинкен дал совет украинским властям по переговорам с Россией
Блинкен заявил Кулебе, что Киев сам должен определить необходимость переговоров с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Камбодже указал, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с Россией.
В сообщении Госдепартамента указано, что на встрече с Кулебой Блинкен заявил о приверженности США помощи Украине в решении вопросов последствий ударов России, а также подготовке к предстоящей зиме, передает ТАСС.
Также он в очередной раз подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов должен оставаться за Украиной.
Ранее Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым в Камбодже.
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Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета российским Су-35С
Украинский самолет был уничтожен ракетным ударом российского истребителя Су-35С
Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.
Ведомство сообщило в Telegram, что полеты истребителей проводятся с подвешенными ракетами различного класса. Су-35С обнаружил воздушную цель и опознал ее как самолет противника. Цель была уничтожена ракетным вооружением. Сообщается, что истребители выполняют патрулирование и прикрывают штурмовую авиацию, а также вертолеты при нанесении авиаударов по военным объектам и технике вооруженных сил Украины.
Напомним, российское военное ведомство также сообщило об уничтожении украинской бронетехники штурмовиками Су-25 ВКС России.
Минфин Британии обвинил в неизбежной рецессии Россию
Глава минфина Британии Хант счел Москву ответственной за неизбежную рецессию в стране
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Рецессия в Великобритании неизбежна, заявил глава минфина страны Джереми Хант, добавив, что рецессия «сделана в России».
Хант признал, что речь идет уже не о том, сможет ли Великобритания избежать рецессии или нет, а о том, можно ли рецессию сделать «короче и меньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
По словам министра, если его ведомство вместе с Банком Англии удержит под контролем инфляцию, то получится сдерживать эффект от глобального повышения процентных ставок и рост ставок по ипотеке. Тогда, сказал он, появится «шанс вернуть все на круги своя», передает ТАСС.
Хант утверждает, что «стабильность» была потеряна в основном из-за действий России на Украине. По его словам, «это рецессия с маркировкой «сделано в России», Лондону требуется «восстановить стабильность в качестве первого шага к росту».
Times указывает, что с июля по сентябрь экономика сократилась на 0,2%, ожидаемое сокращение этого показателя в четвертом квартале позволит официально говорить о том, что страна столкнулась с рецессией. Банк Англии заявил, что экономика вошла в рецессию, которая, вероятно, сохранится до второй половины 2024 года, то есть окажется самой продолжительной за 100 лет ведения статистики. Годовой показатель инфляции перевалил за 10% и продолжает расти.
Напомним, правительство Лиз Трасс решило заморозить цены на электроэнергию и снизить при этом часть налогов. Это привело к обрушению фунта стерлингов, а Банку Англии пришлось срочно печатать новые деньги. Новый премьер Великобритании Риши Сунак собирается закрыть дыру в бюджете, повысив налоги. Британский королевский советник Альпер Али Риза заявил, что выход из Европейского союза, пандемия, военные действия на Украине, а также проблемы с бюджетом страны «поставили Британию на колени».
Эксперт объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС
Политолог Корнилов спрогнозировал усиление атак ВСУ на Каховскую ГЭС
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Украинские военные будут наращивать силу обстрелов Каховской ГЭС и Северо-Крымского канала, что может привести к затоплению части территорий Херсонской области и нарушению подачи воды в Крым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в воскресенье ВСУ атаковали дамбу Каховской ГЭС.
«По поводу последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС специалисты высказывают множество мнений – от «ничего страшного» до «катастрофических последствий». Впрочем, ВСУ будут продолжать атаковать этот объект, что может привести к затоплению значительных территорий Херсонской области, а возможно, и к гибели мирного населения», – сказал политолог Владимир Корнилов.
По его словам, сами по себе удары по Каховской ГЭС не сильно отразятся на Северо-Крымском канале, но у ВСУ есть возможность наносить удары непосредственно по сооружениям, которые обеспечивают поставку воды по этому каналу, а тогда может быть нарушено снабжение водой российского полуострова.
«Я думаю, в ближайшее время они будут наращивать усилия в этом направлении. Тем более сейчас у них большие силы высвобождены после выхода на правый берег Днепра. Они это делали и ранее в меньших масштабах, а теперь могут на этом сосредоточиться», – заметил собеседник.
Также, отметил эксперт, украинские военные будут усиливать атаки на Каховский магистральный канал, что приведет в итоге к нарушению подачи воды на юг Херсонской области.
Ранее ВСУ с помощью реактивных снарядов HIMARS атаковали Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС, оба объекта получили серьезные повреждения. Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев отметил, что в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие объекты.
По его словам, степень разрушений на ГЭС грандиозна, но восстановить дамбу можно будет достаточно быстро, приблизительно за год. Вместе с тем, указал чиновник, постоянные ракетные обстрелы ГЭС вынуждают задуматься о ее консервации, сообщает РИА «Новости». При этом, как отметил глава администрации, что касается Северо-Крымского канала, то он построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым. Поэтому, подчеркнул он, угроза для функционирования канала на данный момент отсутствует.
Напомним, в середине октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС, а 31 октября меры по эвакуации были распространены на ряд левобережных районов.
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Минобороны объявило об освобождении Майорска в ДНР
ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении
В результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск, сообщили в Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.
Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Ранее Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.
Шарий добился отмены выставки украинского нациста в университете Каталонии
Шарий добился отмены выставки украинского нациста из «Азова» в университете Каталонии
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Киевский политик и блогер Анатолий Шарий сообщил об отмене Каталонским политехническим университетом выставки украинского фотографа Дмитрия Козацкого, известного своими нацистскими акциями и службой в полку «Азов» с позывным «Орест».
В своем Telegram-канале Шарий обратил внимание университета на нацистские символы, которые сопровождают творчество «Ореста», и посетовал на то, что слишком поздно узнал о проведении выставки, которую мог бы попросту не допустить. В политехе Каталонии обратили внимание на слова Шария и прислали ответ, в котором говорится, что они просто не знали о нацистских наклонностях Козацкого, а выставку в библиотеке Феррате немедленно закроют.
«Спасибо, братья! Мы это сделали», – написал Шарий.
Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков, выступая в Верховном суде России на заседании о признании «Азова» террористической организацией, заявил, что участники нацбатальона «Азов» практиковали людоедство, один из пленных сознался в этом.
Пушилин и Соловьев посетили батальон «Спарта» в Донецком аэропорту
Пушилин и Соловьев встретились с командиром батальона «Спарта» Жогой в Донецком аэропорту
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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что побывал вместе с журналистом Владимиром Соловьевым на территории Донецкого аэропорта, где они поговорили с командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой.
Видеозапись опубликована в Telegram Пушилина. Жога рассказал о полной зачистке района аэропорта от украинских военных. Он отметил, что район, который прежде был передним краем боев, стал для ДНР глубоким тылом. Жога указал, что интенсивность украинских обстрелов Донецка стала слабее после того, как украинских военных отбросили дальше от города, передает ТАСС.
Кроме того, Пушилин и Соловьев побывали в госпитале и поговорили с врачами, а также с проходящими лечение ранеными бойцами ДНР. «Даже на больничных койках наши бойцы не унывают. Проведали их с Владимиром Соловьевым», – говорится в сообщении.
Напомним, «Спарта» установила контроль над так называемыми большим и малым «муравейниками», где были серьезные укрепления противника. Как пояснял Пушилин, речь идет о «внешней территории аэропорта» и «части взлетно-посадочной полосы». По его словам, освобождение этой территории дает российским силам возможность начать продвижение в нескольких направлениях.
В районе Запорожья уничтожены три американские гаубицы М777 ВСУ и 30 иностранных инструкторов
ВС России уничтожили три американские гаубицы М777 ВСУ и 30 иностранных наемников и инструкторов
Российские войска в районе Запорожья ликвидировали три американские гаубицы М777 и до 30 иностранных наемников и инструкторов, которые входили в состав артиллерийских расчетов, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов.
Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах.
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В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Авдеевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а в районе населенного пункта Новотроицкое уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов HIMARS, а также три реактивных снаряда «Ольха».
В ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
Украинские «пехотинцы» освоили бизнес по сопровождению нелегалов в Европу
Lidovky рассказала о деятельности украинских «пехотинцев» по сопровождению сирийских беженцев в Европу
В Чехии крупные мафиозные группировки незаконно доставляют нелегальных мигрантов в Европу, проводниками обычно выступают украинцы, сообщают СМИ.
Как сообщает журналистка Магдалена Комуркова, в 2022 году в Чехии задержаны свыше 220 проводников, которые пытались провести сирийских беженцев в страну. Обычно эту работу выполняют украинцы, которых прозвали «пехотинцами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Lidovky.
Крупные мафиозные группировки зарабатывают на этом огромные деньги – сирийский беженец, который хочет попасть в Германию может заплатить свыше 4 тыс. евро. Пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан заявил, что задержали «49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов». По его словам, «таков основной национальный состав».
Lidovky пишет, что прежде задерживали всего несколько десятков проводников в год. Источник издания сказал, что «они могли жить тут и до конфликта» на Украине, но после начала конфликта в Чехию прибыли тысячи украинцев, у некоторых возникли проблемы с деньгами. Чехия собирается ужесточить наказание для проводников, увеличив максимальный тюремный срок с пяти лет тюрьмы до восьми.
Напомним, Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис. Депутат Европарламента из Франции Жан-Поль Гарро предсказал увеличение потока мигрантов в ЕС.
В ДНР сообщили о ликвидации за сутки более 50 украинских боевиков
Басурин: Бойцы ДНР уничтожили за сутки более 50 украинских боевиков
За последние сутки военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили свыше 50 боевиков и их технику, заявил заместитель начальника Управления народной милиции Эдуард Басурин.
Басурин отметил, что уничтожено следующее «вражеское вооружение» и военная техника: три гаубицы (две М777 и Д-20), два танка (Т-80БВ и Т-72М1), 16 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БПЛА, передает «Донецкое агентство новостей».
Он добавил, что также были ликвидированы свыше 50 украинских военнослужащих.
Ранее Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.
Взрывы произошли в украинском Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье
Взрывы слышны в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
О взрывах в украинском Запорожье сообщила в Telegram-канале «Страна.ua». До этого здесь объявили воздушную тревогу, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.