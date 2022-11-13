Запорожские власти объяснили временное исчезновение флага России в Мелитополе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Флаг России в Мелитополе сняли из-за ремонта флагштока

Плановый профилактический ремонт самого большого флагштока в Запорожской области проходит в воскресенье, в скором времени российский флаг вернется на свое место, объяснил исчезновение триколора председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале Рогов ответил на вопрос, почему на площади Победы в Мелитополе сняли флаг России. По его словам, в воскресенье проходит плановый профилактический ремонт самого большого флагштока Запорожской области, в скором времени флаг займет свое место.

Рогов отметил, что в связи с исчезновением флага появились слухи о том, что якобы «мы оставляем Запорожскую область», но это не так, подчеркнул он.

«Запорожье – это Россия! Так было, так есть и так будет всегда!» – заключил Рогов.

Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на Запорожском направлении. Позднее Рогов заявил о наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии.