Лондонская биржа решила не запрещать российский металл

Лондонская биржа металлов (LME) объявила о решении не вводить запрет на поставки российской продукции

Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки российской продукции, говорится в заявлении LME.

Пресс-служба Лондонской биржи металлов заявила, что не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. В документе подчеркивается, решение LME ограничить использование российского металла повлияло бы на клиентов биржи больше, чем на саму LME, хотя Лондонская биржа металлов признает, что компании вольны принимать самостоятельные решения о том, работать или нет с российским металлом, передает ТАСС.

Напомним, в конце октября Европейские промышленники выступили против санкций ЕС на российский алюминий из-за опасения закрытия тысяч европейских компаний.

В июне Минфин предложил создать новый международный стандарт рынка драгоценных металлов – Московский Мировой Стандарт (Moscow World Standard, MWS), который станет альтернативой стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов (LBMA).

В начале апреля Лондонская биржа металлов (LME) запретила размещение на торгах некоторых металлов из России, включая алюминий, медь и никель.